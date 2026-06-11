Alors que l’économie tokenisée prend forme, les dirigeants bancaires repensent la manière d’investir pour l’avenir.

Plutôt que de considérer la tokenisation comme une série de projets pilotes isolés ou de cas d’utilisation expérimentaux, les établissements les plus avancés commencent à la considérer comme faisant partie de l’infrastructure centrale de la banque. Cette transition modifie les priorités d’investissement.

Au lieu de se concentrer uniquement sur la protection des actifs statiques, les banques s’intéressent de plus en plus aux plateformes qui permettent aux capitaux de se déplacer plus efficacement, avec moins d’intermédiaires, moins de frictions et une plus grande flexibilité. Les architectures modulaires prêtes pour l’IA sont particulièrement importantes dans cet environnement, car elles peuvent aider les banques à s’adapter à mesure que la technologie et la réglementation continuent d’évoluer.

D’ici 2030, ces capacités ne seront peut-être plus des facteurs de différenciation ; elles pourraient devenir des prérequis.



Les institutions qui agiront tôt seront probablement les mieux placées pour être à l’avant-garde de la prochaine évolution du secteur bancaire.

La tokenisation ne se limite pas à la numérisation des actifs. Il s’agit d’une redéfinition de la manière dont la valeur circule dans le système financier et de ceux qui, en fin de compte, la captent.

Lisez le rapport IBV Banking in the Tokenized Economy

