Le secteur bancaire entre dans une période de changement structurel soudain. Au cours des deux prochaines années, les dirigeants bancaires devront faire face à une question déterminante : qui contrôlera les flux de paiement et les nouvelles sources de revenus que la tokenisation commence à faire émerger ?
Autrefois considérée comme une innovation de niche, la tokenisation devient rapidement une priorité stratégique. Une nouvelle étude de l’IBM Institute for Business Value, intitulée 2026 Global Outlook for Banking and Financial Markets : Banking in the tokenized economy, suggère que la tokenisation pourrait redéfinir la manière dont les actifs circulent, dont la liquidité est gérée et dont les banques créent de la valeur.
Fondamentalement, la tokenisation est la représentation de la propriété d’actifs financiers tels que des espèces, des titres ou des biens immobiliers sous forme de tokens numériques. Ce processus facilite le transfert, la division et le règlement des actifs, souvent en quelques secondes au lieu de plusieurs jours.
Mais le véritable impact va bien au-delà d’un règlement plus rapide.
La tokenisation est susceptible de modifier fondamentalement le fonctionnement des liquidités et les personnes qui peuvent y accéder. Plutôt que de dépendre de multiples intermédiaires et d’un rapprochement manuel, les marchés peuvent coordonner les transactions en temps quasi réel avec moins de frictions.
Ce changement pourrait modifier l’économie des services financiers, ouvrant la porte à de nouveaux modèles économiques et modifiant le rôle des banques dans le mouvement de la valeur. Cette évolution explique pourquoi de nombreux dirigeants du secteur bancaire considèrent désormais la tokenisation non plus comme une innovation de niche, mais comme une priorité stratégique.
Bien que de nombreux dirigeants du secteur bancaire reconnaissent cette opportunité, les progrès restent inégaux.
L’un des principaux obstacles est le manque de talents. Selon l’étude de l’IBM Institute for Business Value, 71 % des cadres affirment ne pas avoir les compétences critiques nécessaires aux initiatives de tokenisation, certains qualifiant l’impact de « profondément limitant ».
La technologie est un autre obstacle. De nombreuses banques s’appuient encore sur des plateformes centrales héritées qui n’ont pas été conçues pour prendre en charge la monnaie tokenisée ou les actifs tokenisés. La transformation de ces systèmes peut s’avérer complexe et coûteuse.
Lorsque s’ajoute l’incertitude quant aux plateformes et aux partenaires à choisir, de nombreux dirigeants du secteur bancaire hésitent à agir au moment même où il est essentiel de maintenir la dynamique.
Le rapport souligne également une autre perturbation possible : environ un tiers des dirigeants pensent que les monnaies numériques de banque centrale (MNBC) pourraient, à terme, remplacer les réseaux de cartes traditionnels.
Si cela se produit, les conséquences pour les banques pourraient être significatives et immédiates. Les frais d’interchange et les revenus basés sur les dépôts pourraient subir des pressions, tandis que le contrôle des données de transaction et des relations client pourrait être transféré à de nouveaux acteurs.
Ce changement obligerait les banques à repenser la source de leur valeur. Au lieu de tirer leurs revenus principalement du traitement des transactions, les banques pourraient devoir accorder une plus grande importance à d’autres services. Ces services incluent la protection de la monnaie numérique, la sécurisation des actifs tokenisés et l’aide aux clients à naviguer dans des écosystèmes financiers numériques de plus en plus complexes.
Dans une économie tokenisée, la confiance et l’expertise pourraient devenir des facteurs clés de différenciation concurrentielle.
Alors que l’économie tokenisée prend forme, les dirigeants bancaires repensent la manière d’investir pour l’avenir.
Plutôt que de considérer la tokenisation comme une série de projets pilotes isolés ou de cas d’utilisation expérimentaux, les établissements les plus avancés commencent à la considérer comme faisant partie de l’infrastructure centrale de la banque. Cette transition modifie les priorités d’investissement.
Au lieu de se concentrer uniquement sur la protection des actifs statiques, les banques s’intéressent de plus en plus aux plateformes qui permettent aux capitaux de se déplacer plus efficacement, avec moins d’intermédiaires, moins de frictions et une plus grande flexibilité. Les architectures modulaires prêtes pour l’IA sont particulièrement importantes dans cet environnement, car elles peuvent aider les banques à s’adapter à mesure que la technologie et la réglementation continuent d’évoluer.
D’ici 2030, ces capacités ne seront peut-être plus des facteurs de différenciation ; elles pourraient devenir des prérequis.
Les institutions qui agiront tôt seront probablement les mieux placées pour être à l’avant-garde de la prochaine évolution du secteur bancaire.
La tokenisation ne se limite pas à la numérisation des actifs. Il s’agit d’une redéfinition de la manière dont la valeur circule dans le système financier et de ceux qui, en fin de compte, la captent.
Lisez le rapport IBV Banking in the Tokenized Economy
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