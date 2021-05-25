Aujourd’hui, des contrats intelligents sont disponibles pour optimiser de nombreux processus financiers et commerciaux. Il s’agit essentiellement de protocoles qui s’exécutent automatiquement et qui sont régis par des conditions générales explicites.
Sur la blockchain, les contrats intelligents peuvent rationaliser des processus complexes impliquant plusieurs intermédiaires, ce qui en a fait l’un des sujets les plus discutés dans le secteur de la blockchain. Ils permettent d’effectuer des transactions fiables sans faire appel à des tiers.
Les contrats intelligents représentent une façon complètement différente d’aborder les contrats. Au lieu que deux parties apposent leur signature sur un accord papier en deux exemplaires, les contrats intelligents garantissent la conformité grâce à la technologie blockchain. Cela permet de réduire les coûts et de simplifier le processus de négociation des contrats.
Un contrat intelligent fonctionne grâce à un code exécutable qui s’exécute sur la blockchain pour faciliter et faire respecter un accord entre des parties non validées sans l’intervention d’un tiers de confiance. Ce code définit les mécanismes de la transaction et constitue l’arbitre final des conditions. Les clauses lisibles d’un contrat sont compilées dans un code informatique qui peut être exécuté sur un réseau.
Un réseau d’ordinateurs exécute les actions une fois que des conditions prédéterminées ont été remplies et vérifiées. La blockchain est ensuite mise à jour une fois la transaction terminée. Dès que la transaction est incluse dans un bloc, le contrat intelligent est initié et devient irrévocable.
Dans les systèmes actuels, les transactions entre les parties se déroulent de manière centralisée, ce qui implique des frais de transaction élevés et des problèmes de sécurité. Les contrats intelligents suppriment le besoin d’intermédiaires et de mécanismes de contrôle de l’exécution des contrats.
Les contrats intelligents peuvent transformer radicalement des secteurs comme la finance, l’immobilier, la chaîne d’approvisionnement du commerce de détail, les télécommunications ou l’industrie manufacturière en changeant la manière dont se déroulent les transactions et les échanges internationaux. Ils améliorent l’efficacité et la rapidité avec lesquelles les accords commerciaux sont mis en œuvre et facilitent la transparence totale des transactions. Un autre avantage est une sécurité renforcée puisque toutes les transactions sont enregistrées.
Avec la blockchain, l’objectif d’un contrat intelligent est d’exécuter un ensemble d’instructions qui finissent par simplifier les transactions et échanges commerciaux entre des parties anonymes. La blockchain est une base de données distribuée qui enregistre toutes les transactions ayant eu lieu dans un réseau. En réduisant les formalités et les coûts associés aux méthodes traditionnelles, les contrats intelligents sont devenus une technologie fondamentale de la blockchain et un élément clé du réseau Ethereum.
Ethereum est la plateforme blockchain la plus couramment utilisée pour le codage et la gestion de contrats intelligents, car son langage prend en charge la fonctionnalité d’exhaustivité au sens de Turing, qui facilite la création de contrats plus avancés et personnalisés. Cette plateforme open source possède l’un des plus grands réseaux de développeurs disponibles. Cependant, il existe plusieurs autres plateformes qui offrent des résultats similaires, comme Aeternity, Cardano ou Qtum.
La blockchain est l’environnement idéal pour les contrats intelligents, car les données ne peuvent jamais être perdues, modifiées ou supprimées. Par ailleurs, selon Gartner, les entreprises qui utilisent des contrats intelligents sur la blockchain, qu’ils soient imposés de l’extérieur ou volontairement adoptés, peuvent augmenter la qualité globale des données de 50 %.
Les contrats intelligents peuvent être intégrés à des applications décentralisées au sein de la finance décentralisée (DeFi) pour exécuter des fonctions plus complexes. La validité des contrats intelligents dans la technologie financière (FinTech) devient de plus en plus évidente. Cette nouvelle forme d’accord améliore la précision et la vérification des transactions mondiales en combinant deux concepts simples en une seule idée puissante.
L’utilisation la plus répandue des contrats intelligents reste le secteur financier, car ils permettent de résoudre le problème de confiance dans les transactions conditionnelles. Le traitement des paiements, la compensation/règlement des instruments financiers, le financement du commerce ainsi que la technologie réglementaire bénéficient grandement des contrats intelligents.
À l’heure actuelle, avec des géants de la fintech comme PayPal qui exploitent déjà les cryptomonnaies, nous pourrions ainsi assister à une transformation radicale des sociétés financières numériques. Cela peut représenter une opportunité d’investissement intéressante, dans la mesure où une nouvelle génération de financements pourrait apparaître. Selon certaines informations, PayPal s’apprête à lancer une « super application » destinée aux cryptomonnaies, qui expérimente des contrats intelligents et teste des blockchains pour améliorer les paiements et autres transactions.
Les contrats intelligents offrent de la transparence au sein de la FinTech, sans compromettre la crédibilité. En décentralisant la vérification des clauses contractuelles, les partenaires contractuels sont davantage responsables les uns envers les autres.
Grâce à une transparence accrue, des plateformes comme WeBull ou Robinhood dominent l’environnement FinTech en offrant un accès à des investissements qui semblaient auparavant inaccessibles. Cependant, à la suite du fiasco de Robinhood, les investisseurs particuliers se tournent vers des plateformes alternatives offrant des fonctionnalités similaires. Par exemple, Freedom Holding Corp. (FRHC), cotée au Nasdaq, dispose d’une plateforme qui permet aux investisseurs particuliers d’acheter des actions et de participer à certaines introductions en bourse sélectionnées, moyennant toutefois un seuil financier d’au moins 2 000 $. Certains investisseurs particuliers s’orientent vers des plateformes plus classiques comme TD Ameritrade, E*TRADE et Fidelity. Tous ces produits proposent des fonctionnalités similaires à celles de Robinhood ou WeBull, avec seulement quelques différences mineures et des arguments de vente uniques.
Les contrats intelligents exécutent automatiquement les transactions selon des règles prédéterminées ; les transactions sont ainsi chiffrées et stockées sur un registre distribué conçu pour être immuable.
Cette technologie présente un potentiel évident pour transformer le monde des contrats financiers. Les particuliers peuvent avoir la certitude que leurs informations ne sont pas modifiées à des fins personnelles.
Les enregistrements des transactions de la blockchain sont chiffrés, de sorte que des fonctionnalités de sécurité peuvent être intégrées dans un contrat intelligent pour générer automatiquement des sauvegardes et des duplicatas en cas de dommages, de pertes de données de l’original ou de piratage. Comme chaque enregistrement individuel est relié aux enregistrements précédents sur un registre distribué, il faudrait modifier l’ensemble de la chaîne pour modifier un seul enregistrement.
Les contrats intelligents s’exécutant automatiquement, ils offrent également un niveau de sécurité élevé, éliminant le besoin de traiter des documents papier ou de corriger des erreurs de saisie manuelle. Un contrat intelligent s’exécute en quelques minutes, pour un coût bien inférieur.
L’automatisation des flux d’actifs et de paiements numériques peut favoriser l’émergence de nouveaux produits et modèles économiques au sein de la FinTech. Les contrats intelligents sur la blockchain réduisent les coûts de surveillance et d’application, ce qui permet aux institutions financières de réduire leur dépendance vis-à-vis des infrastructures de marché post-négociation.
Dans l’ensemble, les contrats intelligents basés sur la blockchain ont assurément le potentiel de transformer la manière dont les accords sont conclus dans divers secteurs, notamment au sein de la FinTech. Toutefois, leur adoption généralisée nécessitera du temps et des développements supplémentaires.
