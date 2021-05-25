Les contrats intelligents peuvent être intégrés à des applications décentralisées au sein de la finance décentralisée (DeFi) pour exécuter des fonctions plus complexes. La validité des contrats intelligents dans la technologie financière (FinTech) devient de plus en plus évidente. Cette nouvelle forme d’accord améliore la précision et la vérification des transactions mondiales en combinant deux concepts simples en une seule idée puissante.

L’utilisation la plus répandue des contrats intelligents reste le secteur financier, car ils permettent de résoudre le problème de confiance dans les transactions conditionnelles. Le traitement des paiements, la compensation/règlement des instruments financiers, le financement du commerce ainsi que la technologie réglementaire bénéficient grandement des contrats intelligents.

À l’heure actuelle, avec des géants de la fintech comme PayPal qui exploitent déjà les cryptomonnaies, nous pourrions ainsi assister à une transformation radicale des sociétés financières numériques. Cela peut représenter une opportunité d’investissement intéressante, dans la mesure où une nouvelle génération de financements pourrait apparaître. Selon certaines informations, PayPal s’apprête à lancer une « super application » destinée aux cryptomonnaies, qui expérimente des contrats intelligents et teste des blockchains pour améliorer les paiements et autres transactions.

Les contrats intelligents offrent de la transparence au sein de la FinTech, sans compromettre la crédibilité. En décentralisant la vérification des clauses contractuelles, les partenaires contractuels sont davantage responsables les uns envers les autres.

Grâce à une transparence accrue, des plateformes comme WeBull ou Robinhood dominent l’environnement FinTech en offrant un accès à des investissements qui semblaient auparavant inaccessibles. Cependant, à la suite du fiasco de Robinhood, les investisseurs particuliers se tournent vers des plateformes alternatives offrant des fonctionnalités similaires. Par exemple, Freedom Holding Corp. (FRHC), cotée au Nasdaq, dispose d’une plateforme qui permet aux investisseurs particuliers d’acheter des actions et de participer à certaines introductions en bourse sélectionnées, moyennant toutefois un seuil financier d’au moins 2 000 $. Certains investisseurs particuliers s’orientent vers des plateformes plus classiques comme TD Ameritrade, E*TRADE et Fidelity. Tous ces produits proposent des fonctionnalités similaires à celles de Robinhood ou WeBull, avec seulement quelques différences mineures et des arguments de vente uniques.

Les contrats intelligents exécutent automatiquement les transactions selon des règles prédéterminées ; les transactions sont ainsi chiffrées et stockées sur un registre distribué conçu pour être immuable.

Cette technologie présente un potentiel évident pour transformer le monde des contrats financiers. Les particuliers peuvent avoir la certitude que leurs informations ne sont pas modifiées à des fins personnelles.

Les enregistrements des transactions de la blockchain sont chiffrés, de sorte que des fonctionnalités de sécurité peuvent être intégrées dans un contrat intelligent pour générer automatiquement des sauvegardes et des duplicatas en cas de dommages, de pertes de données de l’original ou de piratage. Comme chaque enregistrement individuel est relié aux enregistrements précédents sur un registre distribué, il faudrait modifier l’ensemble de la chaîne pour modifier un seul enregistrement.

Les contrats intelligents s’exécutant automatiquement, ils offrent également un niveau de sécurité élevé, éliminant le besoin de traiter des documents papier ou de corriger des erreurs de saisie manuelle. Un contrat intelligent s’exécute en quelques minutes, pour un coût bien inférieur.

L’automatisation des flux d’actifs et de paiements numériques peut favoriser l’émergence de nouveaux produits et modèles économiques au sein de la FinTech. Les contrats intelligents sur la blockchain réduisent les coûts de surveillance et d’application, ce qui permet aux institutions financières de réduire leur dépendance vis-à-vis des infrastructures de marché post-négociation.

Dans l’ensemble, les contrats intelligents basés sur la blockchain ont assurément le potentiel de transformer la manière dont les accords sont conclus dans divers secteurs, notamment au sein de la FinTech. Toutefois, leur adoption généralisée nécessitera du temps et des développements supplémentaires.