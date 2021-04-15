Investir dans une solution AIOps peut être onéreux, sans parler du stress dû aux rendements inconnus. Cependant, en tant que professionnel des opérations informatiques, vous savez qu’il est essentiel d’évaluer, de diagnostiquer et de résoudre en toute confiance les incidents sur les workloads essentiels.

Imaginez maintenant que vous disposiez d'un outil capable de quantifier les avantages potentiels à l'avance, littéralement en quelques minutes. Vous aurez la tranquillité d'esprit nécessaire en connaissant les avantages tangibles obtenus en réduisant le bruit des événements et en étant capable de diagnostiquer et de résoudre rapidement les incidents avant qu'ils ne se transforment en pannes.

Plus besoin de tenter de deviner. Notre calculateur est disponible et peut rapidement évaluer votre niveau de maturité avec AIOps et traduire les avantages potentiels. Il vous aidera à répondre à des questions clés telles que le nombre moyen d'heures nécessaires à la résolution d'une panne ou d'un incident informatique ou le coût moyen du temps d'arrêt par panne.

De là, asseyez-vous et laissez l'outil effectuer les calculs qui démontrent l'impact positif qu'IBM Cloud Pak for AIOps peut avoir.