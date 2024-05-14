Le nombre de directeurs en intelligence artificielle (CAIO) a presque triplé au cours des cinq dernières années, selon LinkedIn. Les entreprises de tous les secteurs prennent conscience de la nécessité d'intégrer l'intelligence artificielle (IA) dans leurs stratégies de base dès le début pour éviter de se laisser distancer. Ces leaders de l'IA sont chargés d'élaborer un Schéma directeur pour l'adoption et la supervision de l'IA, tant dans les entreprises que dans le gouvernement.
Suite à un récent décret de l’administration Biden et à une montée fulgurante de l’adoption de l’IA dans tous les secteurs, le Bureau de la gestion et du budget (OMB) a publié une note sur la manière dont les agences fédérales peuvent saisir les opportunités de l’IA, tout en maîtrisant les risques qui l’entourent.
De nombreuses agences fédérales nomment des responsable de l’IA (CAIO) pour superviser l’utilisation de l’IA dans leurs domaines respectifs, promouvoir l’innovation responsable en matière d’IA et traiter les risques associés, y compris ceux liés à l’IA générative, tout en tenant compte de l’impact potentiel sur les citoyens. Mais comment ces CAIO parviendront-ils à concilier mesures réglementaires et innovation ? Comment instaurer un climat de confiance ?
Trois dirigeants d’IBM donnent leur point de vue sur les opportunités et les défis importants auxquels sont confrontés les nouveaux responsables IA au cours de leurs 90 premiers jours de mandat :
Les 90 premiers jours en tant que directeur de l’IA seront à la fois intenses et courts, mais il faut néanmoins prendre son temps et éviter les raccourcis. Il convient de prendre en compte la sécurité, l’inclusivité, la fiabilité et la gouvernance dès le début plutôt que comme des considérations à ajouter à la fin. En revanche, ne laissez pas la prudence et le point de vue critique des considérations sociales qui vous habitent prendre le dessus sur votre optimisme à l’égard de cette technologie. N’oubliez pas que ce n’est pas parce que l’IA est désormais une réalité que votre agence est dispensée de ses responsabilités envers la population. Tenez compte des plus vulnérables d’entre nous lorsque vous définissez le problème, analysez les données et évaluez la solution.
N'ayez pas peur de redéfinir l'équité et de ne plus simplement répartir les ressources limitées de manière équitable, mais de déterminer comment vous pouvez prendre soin des plus nécessiteux. N'ayez pas peur de redéfinir la responsabilité, de la simple conformité aux réglementations à la gestion de la technologie. N'ayez pas peur de redéfinir la transparence en évitant simplement de documenter les choix effectués après coup ou de solliciter l'entrée à l'avance.
Tout comme la planification urbaine, l’IA est une infrastructure. Les choix faits aujourd’hui peuvent influencer des générations futures. Laissez-vous guider par le principe de la septième génération, mais ne cédez pas aux arguments de risque existentiel à long terme au détriment de préjudices clairs et présents. Gardez un œil sur les dommages rencontrés au fil des années grâce à la modélisation traditionnelle par machine learning, ainsi que sur les dommages nouveaux et amplifiés que nous observons grâce aux modèles de fondation. Choisissez des modèles plus petits dont le coût et le comportement peuvent être maîtrisés. Pilotez et innovez avec un portefeuille de projets. Réutilisez et renforcez les solutions aux modèles communs qui émergent et ne les livrez qu’à l’échelle grâce à une approche de plateforme multi-modèles.
Pour stimuler l’efficacité et l’innovation et instaurer la confiance, tous les CAIO devraient commencer par mettre en place un programme de gouvernance de l’IA afin de répondre aux questions éthiques, sociales et techniques essentielles à la création d’un développement et d’un déploiement d’une IA digne de confiance.
Au cours des 90 premiers jours, commencez par effectuer une évaluation de la maturité organisationnelle de votre agence. Examinez les frameworks et les outils d’évaluation afin d’avoir une idée claire des forces et des faiblesses qui auront une incidence sur votre capacité à mettre en œuvre des outils d’IA et à gérer les risques qui y sont associés. Ce processus peut vous aider à identifier un problème ou une opportunité qu’une solution d’IA peut résoudre.
Au-delà des exigences techniques, vous devrez également documenter et articuler l'éthique et les valeurs de l'agence concernant la création et l'utilisation de l'IA, ce qui influencera vos décisions en matière de risque. Ces directives doivent traiter des questions telles que la confidentialité des données, les biais, la transparence, la responsabilité et la sécurité.
IBM a élaboré des principes de confiance et de transparence, ainsi qu’un protocole « Ethics by Design » qui peut vous aider, vous et votre équipe, à mettre ces principes en place. Dans le cadre de ce processus, établissez des mécanismes de responsabilité et de contrôle afin de garantir que le système d’IA est utilisé de manière responsable et éthique. Cela comprend l’établissement de lignes claires de responsabilité et de supervision, ainsi que des processus de contrôle et d’audit pour garantir la conformité aux directives éthiques.
Ensuite, vous devez commencer à adapter les structures de gouvernance existantes de votre agence pour soutenir l'IA. Une IA de qualité nécessite des données de qualité. Bon nombre de vos programmes et pratiques existants, tels que la gestion des risques tiers, l’approvisionnement, l’architecture d’entreprise, les questions juridiques, la confidentialité et la sécurité des informations, se chevaucheront déjà pour améliorer l’efficacité et tirer parti de toute la puissance des équipes de vos agences.
La date limite du 1er décembre 2024 pour intégrer les pratiques minimales de gestion des risques à l'IA impactant sur la sécurité et les droits, ou pour cesser d’utiliser l’IA jusqu’à ce que la conformité soit atteinte, arrivera plus vite que vous le pensez. Lors de vos 90 premiers jours en poste, profitez des outils automatisés pour simplifier le processus et faites appel à des partenaires de confiance, comme IBM, pour vous aider à mettre en œuvre les stratégies nécessaires à la création de solutions d’IA responsables.
Depuis plus de dix ans, IBM collabore avec les agences fédérales américaines pour les aider à développer l'IA. La technologie a permis à de nombreuses agences fédérales de réaliser d'importantes avancées en matière d'efficacité opérationnelle, de productivité et de prise de décision. Par exemple, l’IA a aidé l’Internal Revenue Service (IRS) à accélérer le traitement des déclarations fiscales papier (et la distribution des remboursements d’impôts aux citoyens), le Département des Anciens Combattants (VA) à réduire le temps nécessaire pour traiter les demandes des anciens combattants, et le Fleet Forces Command de la Marine à mieux planifier et équilibrer les approvisionnements alimentaires tout en réduisant les risques liés à la chaîne d’approvisionnement.
IBM reconnaît également depuis longtemps les risques potentiels liés à l'adoption de l'IA et plaide pour une gouvernance solide et pour une IA transparente, explicable, robuste, équitable et sécurisée. Pour aider à atténuer les risques, simplifier la mise en œuvre et profiter des opportunités, tous les nouveaux CAIO devraient établir une approche globale des données et un cadre de gouvernance pour l'adoption de l'IA. L'accessibilité, le volume et la complexité des données sont tous des domaines qui doivent être compris et abordés. L’expression « à l’échelle de l’entreprise » suggère que le développement et le déploiement de l’IA et de la gouvernance des données doivent sortir des silos organisationnels traditionnels des agences. Impliquez les parties prenantes de votre agence, ainsi que les partenaires de secteurs. Mesurez vos résultats et apprenez au fur et à mesure, grâce aux efforts de votre agence et à ceux de vos homologues dans l’ensemble du gouvernement.
Enfin, le vieil adage « commencer par la fin » est aussi vrai aujourd’hui que jamais. IBM recommande aux CAIO d’encourager une approche axée sur les cas d’utilisation de l’IA – ce qui signifie identifier les résultats et expériences ciblés que vous espérez créer et soutenir les technologies d’IA spécifiques que vous utiliserez (IA générative, IA traditionnelle, etc.) à partir de là.
Le leadership public peut donner le ton à l’adoption de l’IA dans tous les secteurs. La création du poste de CAIO joue un rôle critique dans l'avenir de l'IA, permettant à notre gouvernement de modéliser une approche responsable en matière d'adoption de l'IA au sein des entreprises, du gouvernement et des secteurs.
IBM a développé des outils et des stratégies pour aider les agences à adopter l’IA de manière efficace et responsable dans divers environnements. Nous sommes prêts à soutenir ces nouveaux responsables d’IA responsable dans la mesure où ils commencent à construire des implémentations d’IA éthiques et responsables au sein de leurs agences.
