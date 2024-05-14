Pour stimuler l’efficacité et l’innovation et instaurer la confiance, tous les CAIO devraient commencer par mettre en place un programme de gouvernance de l’IA afin de répondre aux questions éthiques, sociales et techniques essentielles à la création d’un développement et d’un déploiement d’une IA digne de confiance.

Au cours des 90 premiers jours, commencez par effectuer une évaluation de la maturité organisationnelle de votre agence. Examinez les frameworks et les outils d’évaluation afin d’avoir une idée claire des forces et des faiblesses qui auront une incidence sur votre capacité à mettre en œuvre des outils d’IA et à gérer les risques qui y sont associés. Ce processus peut vous aider à identifier un problème ou une opportunité qu’une solution d’IA peut résoudre.

Au-delà des exigences techniques, vous devrez également documenter et articuler l'éthique et les valeurs de l'agence concernant la création et l'utilisation de l'IA, ce qui influencera vos décisions en matière de risque. Ces directives doivent traiter des questions telles que la confidentialité des données, les biais, la transparence, la responsabilité et la sécurité.

IBM a élaboré des principes de confiance et de transparence, ainsi qu’un protocole « Ethics by Design » qui peut vous aider, vous et votre équipe, à mettre ces principes en place. Dans le cadre de ce processus, établissez des mécanismes de responsabilité et de contrôle afin de garantir que le système d’IA est utilisé de manière responsable et éthique. Cela comprend l’établissement de lignes claires de responsabilité et de supervision, ainsi que des processus de contrôle et d’audit pour garantir la conformité aux directives éthiques.

Ensuite, vous devez commencer à adapter les structures de gouvernance existantes de votre agence pour soutenir l'IA. Une IA de qualité nécessite des données de qualité. Bon nombre de vos programmes et pratiques existants, tels que la gestion des risques tiers, l’approvisionnement, l’architecture d’entreprise, les questions juridiques, la confidentialité et la sécurité des informations, se chevaucheront déjà pour améliorer l’efficacité et tirer parti de toute la puissance des équipes de vos agences.

La date limite du 1er décembre 2024 pour intégrer les pratiques minimales de gestion des risques à l'IA impactant sur la sécurité et les droits, ou pour cesser d’utiliser l’IA jusqu’à ce que la conformité soit atteinte, arrivera plus vite que vous le pensez. Lors de vos 90 premiers jours en poste, profitez des outils automatisés pour simplifier le processus et faites appel à des partenaires de confiance, comme IBM, pour vous aider à mettre en œuvre les stratégies nécessaires à la création de solutions d’IA responsables.