Qu’est-ce que l’observabilité métier ?

Les entreprises modernes et leurs réseaux informatiques sont complexes, associant trafic dynamique, architectures distribuées, applications cloud natives et équipes géographiquement dispersées.

L’observabilité s’est imposée comme discipline formelle pour aider les entreprises à acquérir plus d’informations sur leurs systèmes informatiques complexes. L’observabilité métier consiste à appliquer les principes et les pratiques de l’observabilité informatique à l’échelle de l’entreprise, afin de s’assurer que les ressources, les opérations, les stratégies et les priorités des équipes concourent toutes à la réalisation des objectifs globaux.

Le terme « observabilité » est issu de la théorie du contrôle, une discipline de l’ingénierie qui s’intéresse à l’automatisation de la régulation de systèmes dynamiques (par exemple, contrôler le débit d’eau dans un tuyau en fonction des données transmises par un système de régulation).

Dans le domaine de l’informatique, l’observabilité offre une meilleure visibilité sur les piles technologiques modernes et distribuées, permettant une identification et une résolution des problèmes automatisées et en temps réel. Plus un système est observable, plus les équipes informatiques peuvent déterminer avec précision et rapidité la cause sous-jacente des problèmes de performance du réseau et des applications, souvent sans tests ni codage supplémentaires.

Les informations obtenues grâce à l’observabilité aident les entreprises à prendre des décisions éclairées, à anticiper les besoins, à allouer les ressources plus efficacement et à renforcer leur cybersécurité. Les entreprises sont en mesure de s’adapter aux exigences changeantes du réseau et de gérer leur infrastructure numérique en toute confiance, même si les conditions évoluent.

L’observabilité métier va plus loin que les autres approches. Alors que l’observabilité traditionnelle concerne principalement la couche technique, l’observabilité métier intègre les signaux techniques à des indicateurs métier en temps réel comme le chiffre d’affaires, les conversions, le taux d’attrition et l’expérience client. Elle permet aux dirigeants et aux équipes de déterminer si les systèmes informatiques fonctionnent de manière optimale et de comprendre la manière dont l’état des systèmes informatiques affecte les résultats de l’entreprise.