Qu’est-ce que l’observabilité métier ?

L’observabilité métier consiste à obtenir une visibilité en temps réel, de bout en bout, sur les flux de données, les analyses métier et les indicateurs clés de performance (KPI) de l’entreprise afin d’acquérir une compréhension globale de sa performance.
L’observabilité métier permet d’aligner les opérations informatiques sur les objectifs plus larges de l’entreprise. Les entreprises doivent continuellement collecter, surveiller et analyser des données provenant de diverses sources, y compris l’infrastructure, les applications logicielles, les interactions clients et les événements métier.
Contrairement aux pratiques de surveillance traditionnelles, qui se contentent de signaler les problèmes et de rendre compte des indicateurs de performance prédéfinis, les stratégies d’observabilité métier intègrent et corrèlent les données de l’entreprise afin de fournir une vue pleinement contextualisée et complète des opérations métier. Grâce aux outils d’observabilité métier, les équipes peuvent anticiper les interruptions et les problèmes de maintenance, automatiser les workflows de résolution en cas de problème et faire des suggestions pour optimiser l’interaction avec les clients.
Ainsi, les solutions d’observabilité métier permettent aux entreprises de transformer les données opérationnelles brutes en Business Intelligence exploitable, afin que les dirigeants puissent optimiser les processus métier, améliorer les parcours clients et prendre des décisions fondées sur les données en temps réel.
Les entreprises modernes et leurs réseaux informatiques sont complexes, associant trafic dynamique, architectures distribuées, applications cloud natives et équipes géographiquement dispersées.
L’observabilité s’est imposée comme discipline formelle pour aider les entreprises à acquérir plus d’informations sur leurs systèmes informatiques complexes. L’observabilité métier consiste à appliquer les principes et les pratiques de l’observabilité informatique à l’échelle de l’entreprise, afin de s’assurer que les ressources, les opérations, les stratégies et les priorités des équipes concourent toutes à la réalisation des objectifs globaux.
Le terme « observabilité » est issu de la théorie du contrôle, une discipline de l’ingénierie qui s’intéresse à l’automatisation de la régulation de systèmes dynamiques (par exemple, contrôler le débit d’eau dans un tuyau en fonction des données transmises par un système de régulation).
Dans le domaine de l’informatique, l’observabilité offre une meilleure visibilité sur les piles technologiques modernes et distribuées, permettant une identification et une résolution des problèmes automatisées et en temps réel. Plus un système est observable, plus les équipes informatiques peuvent déterminer avec précision et rapidité la cause sous-jacente des problèmes de performance du réseau et des applications, souvent sans tests ni codage supplémentaires.
Les informations obtenues grâce à l’observabilité aident les entreprises à prendre des décisions éclairées, à anticiper les besoins, à allouer les ressources plus efficacement et à renforcer leur cybersécurité. Les entreprises sont en mesure de s’adapter aux exigences changeantes du réseau et de gérer leur infrastructure numérique en toute confiance, même si les conditions évoluent.
L’observabilité métier va plus loin que les autres approches. Alors que l’observabilité traditionnelle concerne principalement la couche technique, l’observabilité métier intègre les signaux techniques à des indicateurs métier en temps réel comme le chiffre d’affaires, les conversions, le taux d’attrition et l’expérience client. Elle permet aux dirigeants et aux équipes de déterminer si les systèmes informatiques fonctionnent de manière optimale et de comprendre la manière dont l’état des systèmes informatiques affecte les résultats de l’entreprise.
Les stratégies et solutions d’observabilité métier sont généralement adaptées aux besoins de chaque organisation, mais elles incluent généralement certains processus et fonctionnalités clés, notamment :
Les KPI (valeurs quantitatives qui indiquent la progression vers l’atteinte des objectifs de performance) permettent de définir les objectifs métier visés par la stratégie d’observabilité.
En matière d’observabilité métier notamment, les KPI permettent d’aligner les priorités stratégiques de l’entreprise (par exemple, l’amélioration des ventes ou de la satisfaction client) sur les exigences des parties prenantes commerciales et techniques.
Pour maximiser la satisfaction des clients, par exemple, l’entreprise peut utiliser le Net Promoter Score (NPS) comme KPI métier, et le temps moyen de réparation (MTTR) comme KPI technique. Le NPS permet de mesurer la probabilité que les clients recommandent l’entreprise autour d’eux, tandis que le MTTR suit le délai moyen nécessaire aux équipes informatiques pour traiter les incidents et les demandes de service soumises par les utilisateurs finaux.
Pour déterminer les KPI appropriés, il faut généralement identifier les processus sous-jacents, les workflows et les pipelines de données qui ont une incidence directe sur ces objectifs. Établir des KPI permet aux équipes de tracer une ligne claire entre les objectifs de haut niveau et les systèmes techniques et actions concrètes qui les rendent réalisables.
Pour atteindre l’observabilité, les entreprises doivent collecter d’énormes quantités de télémétrie (provenant d’applications, de serveurs, de bases de données et de microservices) et de données métier pour une visibilité approfondie sur la performance métier.
La télémétrie englobe les indicateurs, les journaux et les traces, qui constituent les « piliers de l’observabilité ». Les indicateurs sont des mesures quantitatives brutes, dérivées ou agrégées qui décrivent l’état et la performance d’un système (un serveur ou une interface de programmation d’application (API), par exemple) sur des périodes déterminées.
Les journaux sont des enregistrements textuels horodatés et détaillés de chaque événement ou action survenant dans le réseau. Ils fournissent des informations granulaires sur ce qui s’est produit, à quel moment et à quel endroit du réseau, créant ainsi un contexte précieux pour le dépannage, le débogage et les analyses post-incident.
De même, les traces captent le flux de données sur le réseau pour fournir des informations en temps réel sur le chemin et le comportement des paquets lorsqu’ils traversent les différents appareils et systèmes. Grâce aux traces, les équipes informatiques et DevOps peuvent suivre le cheminement complet d’une transaction, de bout en bout, facilitant ainsi l’identification des délais de routage et des défaillances dans des environnements complexes et multicouches.
Les indicateurs métier personnalisés complètent le jeu de données par des KPI spécifiques au produit ou au domaine (taux d’inscription, par exemple) provenant des entrepôts de données, des plateformes de planification des ressources d’entreprise (ERP) et de gestion de la relation client (CRM), des tickets de support client et des systèmes de gestion de points de vente (POS), entre autres.
Ces signaux ne s’arrêtent pas à la santé technique : ils intègrent le contexte métier directement dans les workflows d’observabilité afin d’aider les équipes à surveiller, corréler et optimiser les actions qui ont un impact commercial.
La contextualisation des données enrichit les indicateurs informatiques et métier, les journaux, ainsi que les traces, en fournissant des informations supplémentaires sur l’écosystème métier et réseau (topologie, rôles des appareils et dépendances applicatives, par exemple). Sans contexte, les données brutes ne sont pas exploitables.
Le contexte permet aux équipes informatiques de corréler les événements réseau avec des applications, des utilisateurs et des décisions commerciales spécifiques, éliminant ainsi les silos de données, favorisant le dépannage ciblé et permettant une prise de décision éclairée.
Par exemple, une chute brutale des ventes mensuelles peut être alarmante si elle est isolée. Mais la contextualisation aide les entreprises à comprendre comment les schémas de trafic, les événements régionaux et les références saisonnières affectent les ventes. Si la baisse coïncide avec un week-end de vacances au cours duquel les clients quittent généralement la ville, il peut s’agir d’une fluctuation temporaire, mais inévitable, et non d’un problème systémique nécessitant une solution ciblée.
Lors de la phase d’analyse, les plateformes d’observabilité regroupent et mettent en corrélation les données de télémétrie et les données de performance de l’entreprise.
La corrélation permet de relier les indicateurs, les journaux, les traces et les données contextuelles pour offrir une vision globale de l’environnement informatique et de l’entreprise. Elle aide les équipes informatiques à identifier les relations entre les événements et les différentes couches de l’entreprise, révélant les modèles sous-jacents qui déterminent les résultats opérationnels et commerciaux.
Corréler les données a priori sans lien permet également d’accélérer l’analyse des causes racines et de répondre plus efficacement aux problèmes de réseau et aux défis métier. La corrélation permet, par exemple, aux équipes métier et DevOps d’identifier les décisions stratégiques responsables des défaillances informatiques en cascade.
Imaginez qu’un nouveau système de gestion des bagages dans un grand aéroport tombe en panne. Les outils d’observabilité métier peuvent relier cette panne à la décision des dirigeants de l’aéroport d’automatiser entièrement la gestion des bagages dans tous les terminaux sans mettre en place un système centralisé de contrôle des modifications pour leur logiciel de suivi des bagages ni appliquer un dispositif de prise de décision centralisé pour exécuter la stratégie d’automatisation.
En particulier, les différentes équipes de l’aéroport, dont chacune a son propre chef, ont pris des décisions contradictoires en matière de gestion des bagages. L’écosystème décentralisé a permis l’accumulation de milliers de divergences dans le logiciel de suivi, ce qui a entraîné des milliers d’erreurs d’acheminement et de bagages perdus.
Les technologies de machine learning (ML) et d’intelligence artificielle (IA) jouent un rôle important dans le processus d’analyse.
Les outils d’observabilité pilotés par l’IA permettent d’analyser en continu des jeux de données télémétriques surdimensionnés provenant de centres de données sur site et d’environnements cloud, offrant ainsi une plus grande visibilité sur l’activité du réseau.
Les équipes peuvent également tirer parti d’algorithmes de ML pour aider les solutions d’observabilité à apprendre les lignes de base opérationnelles, à détecter les anomalies, à prédire les défaillances et à fournir des conseils de résolution. Résultat, les entreprises peuvent prévoir les problèmes potentiels avant qu’ils ne causent des perturbations opérationnelles ou n’affectent l’expérience de l’utilisateur.
Les outils d’observabilité métier proposent souvent des tableaux de bord et des outils de visualisation qui présentent les données complexes dans un format intuitif. Les visualisations telles que les cartes thermiques et les diagrammes de flux de données peuvent aider les équipes à évaluer rapidement les systèmes informatiques et les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs de l’entreprise.
Les alertes sont des notifications automatiques déclenchées par des conditions ou des seuils spécifiques. De nombreuses solutions d’observabilité proposent même des mécanismes d’alerte intelligents (alimentés par l’IA) qui savent différencier les incidents critiques des anomalies mineures, ce qui diminue la fatigue liée aux alertes et permet aux équipes informatiques et commerciales de se concentrer sur les problèmes ayant le plus grand impact.
L’observabilité métier permet aux entreprises d’obtenir des informations précises et exploitables sur la manière d’optimiser les environnements et les opérations informatiques parallèlement et à l’appui des processus métier. Elle peut s’avérer précieuse pour de nombreux cas d’utilisation, notamment :
Associer les signaux techniques et opérationnels directement aux KPI de l’entreprise (tels que le chiffre d’affaires moyen par utilisateur) permet aux équipes d’identifier les obstacles et les opportunités de générer des revenus en temps quasi réel.
Prenons l’exemple d’un service de streaming. Les outils d’observabilité métier peuvent relier les données relatives à la qualité du streaming et au comportement des utilisateurs à des indicateurs de monétisation tels que la valeur à vie de l’abonnement et le revenu publicitaire, puis élaborer des correctifs ou des offres ciblés.
Si l’équipe marketing s’aperçoit que le taux d’attrition mensuel a augmenté, alors que les dépenses marketing et la liste des contenus restent inchangées, elle pourra utiliser des outils d’observabilité pour découvrir que les délais de lecture et de démarrage ont également augmenté et que, par conséquent, le temps de visionnage a diminué.
Pour remédier au problème, l’équipe chargée des opérations peut ajuster le routage du réseau de diffusion de contenu (CDN) pour les régions et les appareils affectés, afin de réduire la mise en mémoire tampon vidéo et les délais de démarrage. Au fil du temps, l’équipe constatera une hausse de la durée moyenne de visionnage et une baisse mesurable du taux d’attrition, ce qui se traduira par une augmentation des revenus générés par les abonnements.
Grâce aux solutions d’observabilité, les responsables peuvent suivre les niveaux de stock, le traitement et le mouvement des commandes, ainsi que les expéditions des fournisseurs, pour une visibilité de bout en bout à chaque étape du cycle de vie des stocks.
Supposons qu’un fabricant de jouets intègre un système d’observabilité cloud à ses systèmes ERP et de gestion d’entrepôt. Les produits et les expéditions sont suivis individuellement à l’aide d’étiquettes RFID, mis à jour en temps réel sur un tableau de bord centralisé accessible aux équipes chargées des achats, de l’entreposage et des ventes.
Peu après qu’un influenceur a publié une vidéo virale sur le nouveau jouet du catalogue Noël du fabricant, la plateforme d’observabilité a détecté une baisse des stocks dans de nombreux entrepôts. Elle alerte instantanément l’équipe chargée de l’approvisionnement pour qu’elle passe des commandes express auprès des fournisseurs, et réachemine les stocks des entrepôts excédentaires les plus proches vers les points à forte demande.
Le système peut également utiliser l’analyse prédictive pour anticiper les ruptures de stock plusieurs jours à l’avance, en reliant la vélocité des ventes en temps réel au lead time de la chaîne d’approvisionnement pour aider les équipes de production à prioriser la fabrication du nouveau jouet tant que la demande reste élevée.
Pour résoudre les problèmes d’abandon de panier sur un site de e-commerce pendant des périodes de forte demande, une équipe des opérations informatiques (ITOps) peut utiliser un outil d’observabilité pour les avertir lorsque les requêtes de base de données ou les API tierces dépassent les seuils de latence.
L’alerte déclenche également la plateforme d’observabilité pour analyser les indicateurs clés et générer des traces distribuées, en suivant l’intégralité du parcours d’achat, de la découverte du produit à la confirmation de la commande, afin de suivre la latence à chaque étape. L’outil peut également fournir des visualisations des problèmes de performance et des implications potentielles en termes de revenus.
Si l’analyse des données révèle que les problèmes de latence sont liés à une mauvaise performance des API, le système fournit au personnel informatique des recommandations en matière d’équilibrage de charge et de mise en cache. Il pourra, par exemple, recommander à l’équipe informatique de rééquilibrer la charge des serveurs en répartissant le trafic de données sur les serveurs disponibles.
La plupart des outils d’observabilité actuels peuvent même analyser les données de surveillance historiques pour détecter les événements similaires, et prédire que certains événements (comme les achats du Black Friday) surchargeront les API dans une région donnée. La plateforme invite ensuite le personnel informatique à reconfigurer les serveurs back-end afin que le trafic des API soit mieux réparti pendant les fêtes. Les API les plus lentes sont ainsi traitées avant qu’elles n’affectent l’expérience utilisateur ou le taux de conversion.
