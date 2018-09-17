Constituer son équipe d’IA : les rôles dont votre entreprise a besoin

L’intelligence artificielle (IA) n’est pas seulement une question de cadres d’exigences, de sources de données et de pipelines. C’est aussi une question de personnes. Les entreprises qui se lancent dans l’aventure de l’IA ont de bien meilleures chances de réussir lorsqu’elles bénéficient du soutien de la direction et disposent des talents nécessaires pour occuper les postes clés dans le domaine de l’IA.
C’est vous qui connaissez le mieux votre activité et êtes en mesure de faire les bons choix pour votre entreprise. Pour vous aider à réfléchir à votre parcours d’IA, voici des suggestions d’IBM concernant les personnes qui devraient faire partie de votre équipe d’IA. D’après notre expérience, il convient d’attribuer les rôles spécifiques suivants pour obtenir l’adhésion au projet et créer une solution réussie.
Les entreprises qui ont réussi à mettre en œuvre l’IA bénéficient d’un fort soutien de la direction à l’égard de cette nouvelle technologie. Un sponsor exécutif peut jouer un rôle actif pour veiller à ce que les projets d’IA soient alignés sur la stratégie de votre entreprise. Il est chargé d’obtenir le financement de démarrage et peut s’associer à votre fournisseur de solutions pour agir en tant que directeur de projet.
Parfois appelé architecte de solutions cognitives, ce rôle consiste à opérationnaliser l’ensemble des modèles de machine learning et d’apprentissage profond dans le cadre informatique et les systèmes existants. À l’instar des data scientists, les architectes système possèdent une solide connaissance de ces modèles et de leur application, mais avec une orientation davantage axée sur les systèmes. En outre, ils doivent comprendre l’activité de l’entreprise d’un point de vue opérationnel.
La valeur des résultats des modèles de machine learning dépend fortement de la qualité, de la profondeur et de l’étendue des données. Garantir la qualité des données signifie que le rôle de l’ingénieur de données est essentiel à la réussite de votre IA. Ces derniers sont chargés de définir et de mettre en œuvre l’intégration des données dans l’architecture d’IA globale. La complexité de ce rôle justifie une approche collective. Les compétences requises comprennent une expérience des plateformes de données, notamment des bases de données SQL et NoSQL.
La science des données consiste essentiellement à explorer les données pour en extraire des informations exploitables permettant de prendre des décisions métier. Les data scientists disposent généralement d’un large bagage technologique et sont souvent titulaires d’un diplôme dans un domaine scientifique, technologique, technique et mathématique (STIM). Le poste exige des aptitudes en mathématiques et des compétences en codage, ainsi qu’une réflexion critique et des capacités de résolution de problèmes.
Les ingénieurs en développement, assurance qualité et exploitation (DevOps) sont des professionnels ayant de l’expérience à la fois dans le développement et le déploiement d’applications. Ils travaillent avec les architectes, développeurs, ingénieurs en traitement de données et data scientists pour garantir le déploiement et la gestion des solutions.
Les analystes métier utilisent les résultats des modèles de science des données et servent souvent de « traducteurs » entre les utilisateurs professionnels et l’équipe de machine learning. Par exemple, un analyste métier peut travailler avec l’équipe marketing pour comprendre ce dont elle a besoin pour cibler les clients, puis travailler avec l’équipe de machine learning pour orienter son travail.
Dans de nombreuses entreprises, ces postes essentiels de l’IA peuvent être pourvus en formant les employés existants et en recrutant d’autres personnes en fonction des besoins. Les employés peuvent également avoir besoin d’aide pour utiliser les résultats de machine learning dans le cadre de leurs activités quotidiennes. Ils peuvent être formés grâce à une combinaison de cours en présentiel et en ligne, en plus d’une expérience pratique. Il est recommandé de faire appel à des experts expérimentés pour accompagner les employés sur les premiers cas d’utilisation.
