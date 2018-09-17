Constituer son équipe d’IA : les rôles dont votre entreprise a besoin

Dans de nombreuses entreprises, ces postes essentiels de l’IA peuvent être pourvus en formant les employés existants et en recrutant d’autres personnes en fonction des besoins. Les employés peuvent également avoir besoin d’aide pour utiliser les résultats de machine learning dans le cadre de leurs activités quotidiennes. Ils peuvent être formés grâce à une combinaison de cours en présentiel et en ligne, en plus d’une expérience pratique. Il est recommandé de faire appel à des experts expérimentés pour accompagner les employés sur les premiers cas d’utilisation.

IBM propose des solutions complètes, incluant des services de conseil, de la formation, des outils, des plateformes et une assistance aux entreprises, quel que soit leur parcours en matière d’IA. IBM Power Systems propose un portefeuille de plateformes d’IA, y compris des serveurs accélérés intégrant des GPU pour accélérer la mise en œuvre de l’IA et la découverte d’informations.

