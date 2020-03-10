Création de modèles NLP : de la conception à la personnalisation

Grâce aux modèles de traitement automatique du langage naturel basés sur le machine learning, votre entreprise peut accélérer les processus, faire des prédictions plus précises et découvrir de nouvelles informations à partir de vos données existantes. Pour tirer le maximum de valeur de vos efforts, il est important de choisir le service NLP basé sur le machine learning adapté à votre cas d’utilisation spécifique. Chez IBM, on nous pose souvent ces questions : « Comment un modèle de machine learning peut-il lire mes données ? » ou « Comment un modèle de machine learning sait-il quoi chercher ? » La réponse dépend du modèle que vous utilisez.
Nous allons examiner deux approches différentes pour élaborer des solutions de machine learning avec le NLP : les modèles prêts à l’emploi et les modèles personnalisés. Lorsque vous avez besoin de découvrir rapidement des informations générales, vous voulez probablement un modèle prêt à l’emploi. Lorsque votre cas d’utilisation contient des données spécifiques à un secteur ou à un domaine, telles que des données spécialisées ou du jargon, un modèle personnalisé est approprié.
Nous entendons souvent dire que l’élaboration de solutions pour l’analyse textuelle est lourde et prend beaucoup de temps. Passer des heures à trier des documents, à étiqueter des mots-clés ou des sentiments dans le texte n’est pas la meilleure façon d’utiliser votre temps. Les modèles NLP prêts à l’emploi ou pré-entraînés automatisent ces tâches pour vous. Les modèles prêts à l’emploi offrent un avantage considérable lorsque vous disposez de peu de temps ou que vous n’avez pas de données sur lesquelles vous entraîner. Ils sont efficaces pour des preuves de concept rapides et ont un ROI élevé, en particulier lorsque vous devez comprendre des éléments de niveau supérieur tels que des catégories ou des concepts contenus dans vos documents. Les modèles prédéfinis sont souvent entraînés à partir de sources de données à usage général et ne sont généralement pas adaptés à un secteur ou un domaine particulier.
Lorsque votre cas d’utilisation contient du jargon d'industries spécifique, les modèles pré-entraînés peuvent ne répondre qu’à une partie de vos besoins. Selon les secteurs, certaines entités (personnes, lieux, événements, etc.) peuvent avoir des significations différentes. Un modèle prêt à l'emploi peut donc ne pas être en mesure de prendre en compte ces nuances selon le contexte. Par exemple, le mot « premium » peut signifier le haut d’une gamme de produits ou le paiement effectué en échange d’une police d’assurance. En Australie, ce paiement d'assurance est appelé « la couverture ».
Votre modèle personnalisé peut être formé pour comprendre les nuances sous-jacentes, la signification et les relations spécifiques à votre cas d’utilisation et à votre secteur d’activité. Comme indiqué ci-dessus, vous pouvez expliquer au modèle ce que signifie le mot « premium » dans le contexte de votre entreprise. Ces modèles peuvent être construits de plusieurs façons, et il n’est pas nécessaire d’être data scientist ou développeur logiciel pour les créer. Dans le cas d’un outil sans code, tout ce que vous devez apporter, c’est une expertise. Un expert en la matière (SME) définira les informations importantes dans le modèle, téléchargera des documents pour la formation, puis sélectionnera des exemples (souvent appelés annotations) dans ces documents.
Les annotations que vous créez sur vos documents fournissent au système des exemples précis qui servent de « référence » pour le modèle. Qu’il s’agisse de définir les entités spécifiques à extraire d’un document ou leurs relations, la formation vous permet d’apporter les améliorations qui garantissent l’efficacité du modèle.
Lorsque vous combinez des modèles NLP prêts à l’emploi avec des modèles personnalisés, vous bénéficiez des avantages sans subir les inconvénients. Nous vous recommandons de former votre modèle pour qu’il comprenne d’abord des composants simples, tels que les sites ou les organisations. Ainsi, votre modèle PNL se concentre sur les éléments qui comptent pour votre entreprise, afin de prendre des décisions plus judicieuses.
En savoir plus sur les différences entre les modèles NLP prêts à l’emploi et les modèles NLP personnalisés, ou consultez Watson Natural Language Understanding et Watson Discovery pour développer vos propres modèles NLP basés sur le machine learning.
