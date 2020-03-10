Création de modèles NLP : de la conception à la personnalisation

Lorsque votre cas d’utilisation contient du jargon d'industries spécifique, les modèles pré-entraînés peuvent ne répondre qu’à une partie de vos besoins. Selon les secteurs, certaines entités (personnes, lieux, événements, etc.) peuvent avoir des significations différentes. Un modèle prêt à l'emploi peut donc ne pas être en mesure de prendre en compte ces nuances selon le contexte. Par exemple, le mot « premium » peut signifier le haut d’une gamme de produits ou le paiement effectué en échange d’une police d’assurance. En Australie, ce paiement d'assurance est appelé « la couverture ».

Votre modèle personnalisé peut être formé pour comprendre les nuances sous-jacentes, la signification et les relations spécifiques à votre cas d’utilisation et à votre secteur d’activité. Comme indiqué ci-dessus, vous pouvez expliquer au modèle ce que signifie le mot « premium » dans le contexte de votre entreprise. Ces modèles peuvent être construits de plusieurs façons, et il n’est pas nécessaire d’être data scientist ou développeur logiciel pour les créer. Dans le cas d’un outil sans code, tout ce que vous devez apporter, c’est une expertise. Un expert en la matière (SME) définira les informations importantes dans le modèle, téléchargera des documents pour la formation, puis sélectionnera des exemples (souvent appelés annotations) dans ces documents.

Les annotations que vous créez sur vos documents fournissent au système des exemples précis qui servent de « référence » pour le modèle. Qu’il s’agisse de définir les entités spécifiques à extraire d’un document ou leurs relations, la formation vous permet d’apporter les améliorations qui garantissent l’efficacité du modèle.