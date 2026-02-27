L’automatisation en entreprise a évolué par vagues. D’abord sont apparus les systèmes déterministes : scripts, bots d'automatisation robotisée des processus (RPA) et moteurs de workflow. Prévisibles, répétitifs et pilotés par des règles. Ils exécutent des parcours prédéfinis et appliquent les règles métier avec précision.



Mais les systèmes déterministes ont leurs limites. Ils sont fragiles par conception. Un bot RPA qui dépend d’une disposition d’écran spécifique cesse de fonctionner dès que l’interface change. Un workflow qui reçoit une entrée inattendue se bloque. Si une condition n’est pas explicitement définie, le système ne peut tout simplement pas continuer. L’automatisation déterministe fonctionne le mieux dans des environnements structurés et stables. Elle peine face à l’ambiguïté, aux cas particuliers et au changement.



Puis est venue l’IA prédictive : des modèles entraînés sur des données structurées pour classer et anticiper des résultats. Aujourd’hui, nous entrons dans l’ère de l’IA agentique : des systèmes capables de raisonner, de planifier, d’utiliser des outils et de s’adapter dynamiquement à des tâches ambiguës.



Les systèmes agentiques introduisent une capacité nouvelle : interpréter l’intention, synthétiser le contexte, déterminer la meilleure action suivante et interagir de manière autonome avec plusieurs outils. Ils peuvent gérer des cas particuliers et des entrées évolutives d’une manière que les workflows statiques ne pourraient jamais atteindre. Mais cette puissance s’accompagne de variabilité. Les systèmes déterministes produisent toujours le même résultat pour une même entrée. Les systèmes agentiques fonctionnent de manière probabiliste et peuvent s’adapter en cours d’exécution. Cette flexibilité est précisément ce qui les rend puissants… et ce qui pousse les entreprises à la prudence.

