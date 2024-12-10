L'analyse de la recherche montre clairement que les entreprises savent que la résilience est impérative. Pourtant, ils ont du mal à passer à l’action. L’un des moyens d’y parvenir est d’investir dans des outils et des applications alimentés par les données et l’IA, comme ceux mentionnés plus haut. dsm-firmenich Animal Nutrition & Health, la société européenne de nutrition animale, a fait exactement ceci. Elle a utilisé IBM Environmental Intelligence pour prévoir la contamination par des mycotoxines dans les cultures, faisant économiser des millions d’euros aux secteurs agricoles chaque année. Les données utilisées pour prévoir et prévenir une dangereuse prolifération fongique peuvent également servir à prévoir et à préparer des phénomènes météorologiques extrêmes tels que les sécheresses et les inondations. Ce type de technologie est conçu pour fournir aux utilisateurs des données météorologiques, climatiques et opérationnelles facilement accessibles afin qu’ils puissent mieux se préparer aux urgences telles que les ouragans ou les inondations soudaines et gérer certains des risques et coûts qui en découlent.

En fin de compte, les organisations peuvent investir dans les bons outils et utiliser les informations clés pour construire des opérations climatiques plus résilientes et aborder de front cette question cruciale de durabilité.

Téléchargez le rapport sur l'état de préparation au développement durable ici.

En savoir plus sur IBM Environmental Intelligence.