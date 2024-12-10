Alors que les entreprises se préparent pour la nouvelle année, elles ne peuvent pas se permettre d'ignorer cet enseignement clé de 2024 : La résilience climatique et la réussite des entreprises convergent. Aux États-Unis, les catastrophes météorologiques coûtent 150 milliards de dollars par an et le changement climatique devrait coûter 150 milliards de dollars.. Ces coûts inattendus façonnent déjà le mode de fonctionnement des entreprises. Les entreprises les plus prospères planifient également à l'avance.
Qu'il s'agisse de s'assurer qu'elles collectent les bonnes données opérationnelles ou d'investir dans la Technologie permettant de prévoir les conditions météorologiques, les entreprises peuvent passer à l’étape suivante vers la résilience climatique.
Newsletter sectorielle
Restez au fait des tendances les plus étonnantes du secteur dans le domaine de l’IA, de l’automatisation, des données et bien d’autres avec la newsletter Think. Consultez la déclaration de confidentialité d’IBM.
Lire la Déclaration de confidentialité d’IBM.
Vous recevrez votre abonnement en anglais. Vous trouverez un lien de désabonnement dans chaque newsletter. Vous pouvez gérer vos abonnements ou vous désabonner ici. Consultez la Déclaration de confidentialité d’IBM pour plus d’informations.
Le rapport sur l’état de préparation à la durabilité 2024 d’IBM a examiné les réponses de plus de 2 790 dirigeants d’entreprise répartis dans 9 pays et 15 secteurs, mettant en lumière la manière dont les organisations se préparent à faire face à une série de problématiques de durabilité. Les répondants ont identifié la résilience climatique comme le « sujet le plus critique en matière de durabilité ».
Les répondants ont été confrontés à plus de 30 questions d'enquête corrélées aux risques climatiques et aux responsabilités des entreprises, et couvrant des préoccupations stratégiques, financières, réglementaires et de conformité. L’étude a montré que la plupart des organisations comprennent la nécessité d’atténuer les risques climatiques pour protéger les actifs et faire avancer les opérations.
Chez IBM, nous avons une vision claire de la manière dont les entreprises peuvent et doivent mener à bien ce travail important. Par exemple, les fabricants peuvent utiliser les données météorologiques historiques et l'IA pour prévoir les perturbations de leur chaîne d'approvisionnement. Les entreprises agricoles peuvent également utiliser les mêmes outils pour prévoir les sécheresses, les maladies et d’autres défis liés au climat.
Même si les chefs d’entreprise reconnaissent l’importance de mettre en place des opérations résilientes au climat, leurs ambitions ne sont pas encore à la hauteur de leurs actions. Selon le rapport d'IBM, seulement 50 % des dirigeants sondés se sentent prêts à faire face à des risques climatiques de plus en plus perturbateurs. Les dirigeants de haut niveau sont plus optimistes que leurs vice-présidents et directeurs en ce qui concerne le renforcement de la résilience climatique : 67 % des hauts dirigeants interrogés considèrent leurs efforts en matière de résilience climatique comme proactifs, contre seulement 56 % des décideurs de niveau inférieur.
L'analyse de la recherche montre clairement que les entreprises savent que la résilience est impérative. Pourtant, ils ont du mal à passer à l’action. L’un des moyens d’y parvenir est d’investir dans des outils et des applications alimentés par les données et l’IA, comme ceux mentionnés plus haut. dsm-firmenich Animal Nutrition & Health, la société européenne de nutrition animale, a fait exactement ceci. Elle a utilisé IBM Environmental Intelligence pour prévoir la contamination par des mycotoxines dans les cultures, faisant économiser des millions d’euros aux secteurs agricoles chaque année. Les données utilisées pour prévoir et prévenir une dangereuse prolifération fongique peuvent également servir à prévoir et à préparer des phénomènes météorologiques extrêmes tels que les sécheresses et les inondations. Ce type de technologie est conçu pour fournir aux utilisateurs des données météorologiques, climatiques et opérationnelles facilement accessibles afin qu’ils puissent mieux se préparer aux urgences telles que les ouragans ou les inondations soudaines et gérer certains des risques et coûts qui en découlent.
En fin de compte, les organisations peuvent investir dans les bons outils et utiliser les informations clés pour construire des opérations climatiques plus résilientes et aborder de front cette question cruciale de durabilité.
Téléchargez le rapport sur l'état de préparation au développement durable ici.
En savoir plus sur IBM Environmental Intelligence.
Découvrez comment transformer les connaissances en matière de durabilité en actions et prendre les prochaines mesures pour exploiter tout le potentiel de l’IA générative.
Découvrez comment les utilisateurs d’IBM Turbonomic ont assuré la durabilité de l’informatique et réduit leur empreinte environnementale tout en garantissant les performances.
Découvrez comment IBM Maximo peut vous aider à optimiser la valeur de vos actifs tout au long de leur cycle de vie.
Découvrez comment les responsables du développement durable et les leaders du zéro émission nette se conforment à la CSRD.
Découvrez comment elles peuvent fixer et atteindre des objectifs de durabilité clairs qui leur donnent une longueur d’avance sur la concurrence.
Optimisez l’allocation des ressources aux applications de votre écosystème grâce à la plateforme IBM Turbonomic.
Commencez votre parcours de développement durable dès aujourd’hui en reliant votre feuille de route stratégique à vos opérations quotidiennes.
Utilisez les services de conseil en durabilité d’IBM pour transformer votre ambition en action et devenir une entreprise plus responsable et plus rentable.