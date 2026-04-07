Créer une pile technologique de vente alimentée par l’IA

Les équipes commerciales modernes sont confrontées à de nombreux défis : un volume élevé d’interactions avec les clients, de vastes quantités de données clients réparties sur différentes plateformes, une demande croissante de personnalisation, et, bien sûr, la pression constante d’être présent auprès des clients et de conclure davantage de contrats.

Mais comme l’a récemment souligné Morgan Ingram, fondateur et PDG d’AMP Creative, dans le podcast L’IA en action d’IBM, le temps de vente active actuel de la plupart des commerciaux n’est que d’environ 27 %. « La plupart de leurs tâches sont administratives, a-t-il déclaré. C’est comme si vous aviez embauché quelqu’un pour vendre, mais qu’il ne vend pas. »

Pour changer cette dynamique, un nombre croissant de responsables commerciaux ont adopté des initiatives à grande échelle en matière d’IA et d’automatisation. Cet investissement est susceptible de porter ses fruits, si l’on en croit McKinsey qui indique que la vente reste l’un des domaines les plus fiables dans lesquels les entreprises augmentent leur chiffre d’affaires grâce à l’IA.