Apportez de la lumière à la boîte noire

Bientôt disponible, watsonx.governance est un cadre qui utilise un ensemble de processus automatisés, de méthodologies et d’outils pour aider à gérer l’utilisation de l’IA par une entreprise. Des principes cohérents guidant la conception, le développement, le déploiement et le suivi des modèles sont critiques pour promouvoir une IA responsable, transparente et explicable. Chez IBM, nous pensons que la gouvernance de l’IA relève de la responsabilité de chaque entreprise, et qu’une gouvernance appropriée aidera les entreprises à construire une IA responsable qui renforce la protection de la vie privée. La mise en place d’une IA responsable nécessite une planification en amont, ainsi que des outils et des processus automatisés conçus pour produire des résultats équitables, précis, transparents et explicables.

Watsonx.governance est conçu pour aider les entreprises à gérer leurs politiques, leurs bonnes pratiques et leurs exigences réglementaires, et à répondre aux préoccupations liées au risque et à l’éthique grâce à l'automatisation logicielle. Il fournit une solution de gouvernance de l’IA sans les coûts excessifs liés au changement de votre plateforme de science des données actuelle.

Cette solution est conçue pour inclure tout ce qui est nécessaire au développement d’un processus cohérent et transparent de gestion des modèles. L’automatisation qui en résulte favorise l’évolutivité et la responsabilisation en capturant le temps de développement du modèle et les métadonnées, en offrant une surveillance du modèle après le déploiement et en permettant des workflows personnalisés.

Construit sur trois principes critiques, watsonx.governance aide à répondre aux besoins de votre entreprise à chaque étape du parcours de l’IA :

1. Gouvernance du cycle de vie : opérationnalisez la surveillance, le catalogage et la gouvernance des modèles IA à l’échelle, où que vous soyez et tout au long du cycle de vie de l’IA

Automatisez la capture des métadonnées des modèles tout au long du cycle de vie IA/ML pour permettre aux responsables de la science des données et aux validateurs de modèles d’avoir une vue actualisée de leurs modèles. La gouvernance du cycle de vie permet à l’entreprise d’exploiter et d’automatiser l’IA à l’échelle et de contrôler si les résultats sont transparents, explicables et s’ils atténuent les biais et les dérives préjudiciables. Cela peut contribuer à améliorer la précision des prédictions en identifiant la manière dont l’IA est utilisée et les domaines dans lesquels un réentraînement du modèle est indiqué.

2. Gestion des risques : Gérer les risques et la conformité aux normes d’entreprise grâce à la gestion automatisée des faits et des flux de travail

Identifier, gérer, surveiller et signaler les risques à grande échelle. Utilisez des tableaux de bord dynamiques pour fournir des résultats clairs, concis et personnalisables, permettant ainsi un ensemble robuste de workflows, une meilleure collaboration et une aide à la conformité des entreprises dans plusieurs régions et zones géographiques.

3. Conformité réglementaire : assurer la conformité avec les réglementations actuelles et futures de manière proactive.

Traduire les réglementations externes en matière d’IA en un ensemble de politiques pour les différentes parties prenantes qui peuvent être automatiquement appliquées pour assurer la conformité. Les utilisateurs peuvent gérer les modèles à l’aide de tableaux de bord dynamiques qui permettent de suivre l’état de conformité aux politiques et réglementations définies.

Prêt à découvrir davantage ?

Simplifiez la gouvernance des données, la gestion des risques et la conformité réglementaire avec IBM OpenPages. Découvrez comment IBM favorise les workflows d’IA responsable (RAI).

Découvrez l’équipe d’experts IBM qui peut travailler avec vous pour vous aider à créer des solutions d’IA dignes de confiance, à grande échelle et rapidement, à toutes les étapes du cycle de vie de l’IA.