Apportez de la lumière à la boîte noire

Il est bien connu que l’intelligence artificielle (IA) a progressé, dépassant l’ère de l’expérimentation pour devenir critique pour de nombreuses entreprises. Aujourd’hui, l’IA offre une énorme opportunité de transformer les données en informations et en actions, d’aider à renforcer les capacités humaines, de réduire les risques et d’augmenter le ROI en réalisant des innovations révolutionnaires.
Bien que les promesses de l’IA ne soient pas garanties et qu’elles ne soient pas forcément faciles à tenir, l’adoption de cette technologie n’est plus un choix. C’est un impératif. Selon une récente étude d’IBM, 72 % des décideurs interrogés estiment que l’adoption d’une technologie d’IA leur offre un avantage considérable. Qu’est-ce qui freine l’adoption de l’IA aujourd’hui ?
Il y a trois raisons principales pour lesquelles les entreprises ont du mal à adopter l’IA : un manque de confiance dans l’opérationnalisation de l’IA, les défis liés à la gestion des risques et de la réputation, et la mise à l'échelle avec les réglementations croissantes en matière d’IA.
Newsletter sectorielle
Obtenez des informations sur les actualités les plus importantes et les plus intrigantes en matière d’intelligence artificielle. Abonnez-vous à notre newsletter hebdomadaire Think. Lire la Déclaration de confidentialité d’IBM.
Vous recevrez votre abonnement en anglais. Vous trouverez un lien de désabonnement dans chaque newsletter. Vous pouvez gérer vos abonnements ou vous désabonner ici. Consultez la Déclaration de confidentialité d’IBM pour plus d’informations.
De nombreuses entreprises ont du mal à adopter l’IA. Selon Gartner, 54 % des modèles restent bloqués en préproduction car il n’existe pas de processus automatisé pour gérer ces pipelines, et il est nécessaire de garantir que les modèles d’IA soient fiables. Cela est dû à :
Une IA bien planifiée et bien exécutée doit s’appuyer sur des données fiables et des outils automatisés conçus pour fournir des résultats transparents et explicables. Pour réussir à proposer une IA d’entreprise évolutive, il faut utiliser des outils et des processus spécialement conçus pour créer, déployer, surveiller et réentraîner des modèles d’IA.
Les clients, les employés et les actionnaires attendent des entreprises qu’elles utilisent l’IA de manière responsable, et les gouvernements commencent à l’exiger. L’utilisation responsable de l’IA est essentielle, d’autant plus que de plus en plus d’entreprises s’inquiètent des dommages potentiels causés à leur marque lorsqu’elles mettent en œuvre l’IA. De plus en plus d’entreprises font de la responsabilité sociale et éthique un impératif stratégique majeur.
Avec l’augmentation du nombre de réglementations sur l’IA, la mise en œuvre responsable et la mise à l'échelle de l’IA sont un défi croissant, surtout pour les entités mondiales régies par des exigences diverses et des secteurs fortement réglementés comme les services financiers, la santé et les télécommunications. Le non-respect des réglementations peut entraîner une intervention gouvernementale sous la forme d’audits réglementaires ou d’amendes, une méfiance envers les actionnaires et les clients, ainsi qu’une perte de revenus.
Bientôt disponible, watsonx.governance est un cadre qui utilise un ensemble de processus automatisés, de méthodologies et d’outils pour aider à gérer l’utilisation de l’IA par une entreprise. Des principes cohérents guidant la conception, le développement, le déploiement et le suivi des modèles sont critiques pour promouvoir une IA responsable, transparente et explicable. Chez IBM, nous pensons que la gouvernance de l’IA relève de la responsabilité de chaque entreprise, et qu’une gouvernance appropriée aidera les entreprises à construire une IA responsable qui renforce la protection de la vie privée. La mise en place d’une IA responsable nécessite une planification en amont, ainsi que des outils et des processus automatisés conçus pour produire des résultats équitables, précis, transparents et explicables.
Watsonx.governance est conçu pour aider les entreprises à gérer leurs politiques, leurs bonnes pratiques et leurs exigences réglementaires, et à répondre aux préoccupations liées au risque et à l’éthique grâce à l'automatisation logicielle. Il fournit une solution de gouvernance de l’IA sans les coûts excessifs liés au changement de votre plateforme de science des données actuelle.
Cette solution est conçue pour inclure tout ce qui est nécessaire au développement d’un processus cohérent et transparent de gestion des modèles. L’automatisation qui en résulte favorise l’évolutivité et la responsabilisation en capturant le temps de développement du modèle et les métadonnées, en offrant une surveillance du modèle après le déploiement et en permettant des workflows personnalisés.
Construit sur trois principes critiques, watsonx.governance aide à répondre aux besoins de votre entreprise à chaque étape du parcours de l’IA :
Automatisez la capture des métadonnées des modèles tout au long du cycle de vie IA/ML pour permettre aux responsables de la science des données et aux validateurs de modèles d’avoir une vue actualisée de leurs modèles. La gouvernance du cycle de vie permet à l’entreprise d’exploiter et d’automatiser l’IA à l’échelle et de contrôler si les résultats sont transparents, explicables et s’ils atténuent les biais et les dérives préjudiciables. Cela peut contribuer à améliorer la précision des prédictions en identifiant la manière dont l’IA est utilisée et les domaines dans lesquels un réentraînement du modèle est indiqué.
Identifier, gérer, surveiller et signaler les risques à grande échelle. Utilisez des tableaux de bord dynamiques pour fournir des résultats clairs, concis et personnalisables, permettant ainsi un ensemble robuste de workflows, une meilleure collaboration et une aide à la conformité des entreprises dans plusieurs régions et zones géographiques.
Traduire les réglementations externes en matière d’IA en un ensemble de politiques pour les différentes parties prenantes qui peuvent être automatiquement appliquées pour assurer la conformité. Les utilisateurs peuvent gérer les modèles à l’aide de tableaux de bord dynamiques qui permettent de suivre l’état de conformité aux politiques et réglementations définies.
Prêt à découvrir davantage ?
Simplifiez la gouvernance des données, la gestion des risques et la conformité réglementaire avec IBM OpenPages. Découvrez comment IBM favorise les workflows d’IA responsable (RAI).
Découvrez l’équipe d’experts IBM qui peut travailler avec vous pour vous aider à créer des solutions d’IA dignes de confiance, à grande échelle et rapidement, à toutes les étapes du cycle de vie de l’IA.
Découvrez les principaux avantages de la gouvernance automatisée de l’IA pour les modèles d’IA générative d'aujourd'hui et les modèles de machine learning traditionnels.
Apprenez-en plus sur les nouveaux défis de l’IA générative, la nécessité de gouverner les modèles d’IA et de ML et les étapes à suivre pour créer un cadre des exigences fiable, transparent et explicable.
Mesurez toute l’importance de la mise en place d’un processus d’évaluation défendable et de la catégorisation systématique de chaque cas d’utilisation dans le niveau de risque approprié.
Découvrez comment favoriser des pratiques éthiques et conformes grâce à un portefeuille de produits d’IA dédiés aux modèles d’IA générative.
Nous avons interrogé 2 000 entreprises à propos de leurs initiatives d’IA pour découvrir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas et comment progresser.
Gouvernez les modèles d’IA générative où que vous soyez et déployez-les dans le cloud ou sur site avec IBM watsonx.governance.
Découvrez comment la gouvernance de l’IA peut contribuer à renforcer la confiance de vos employés dans l’IA, à accélérer l’adoption et l’innovation, et à améliorer la confiance des clients.
Préparez-vous à la loi européenne sur l’IA et adoptez une approche responsable de la gouvernance de l’IA avec IBM Consulting.
Dirigez, gérez et surveillez votre IA à l’aide d’un portefeuille unique pour favoriser une IA responsable, transparente et explicable.