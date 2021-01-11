Le secteur des assurances repose essentiellement sur la promesse légale de verser une indemnisation en cas de sinistre. La confiance est au cœur de cette promesse. Cependant, le niveau de confiance que les consommateurs accordent à leur assureur, lui, n’est pas aussi élevé. L’IBM Institute for Business Value (IBV) a sondé 1 100 cadres d’assurance d’entreprise dans 34 pays à travers le monde entre mai et juillet 2020. De plus, 10 061 clients assurés dans 9 pays ont été sondés. Le résultat en ce qui concerne la confiance des clients est très frappant : 42 % des clients ne font pas entièrement confiance à leur assureur. Améliorer la confiance des clients doit être la priorité absolue du secteur des assurances. La technologie de blockchain peut contribuer à combler ce manque de confiance.

La blockchain autorisée utilise essentiellement la technologie des registres distribués (DLT), un réseau peer-to-peer constitué de données répliquées sans administrateur central. Lorsqu’un événement doit être enregistré dans la blockchain, chaque nœud exécute la transaction et, si les nœuds requis sont d’accord sur le résultat (consensus), alors chaque nœud enregistre les données de transaction dans son propre registre. La blockchain garantit également que les données sont inviolables ou ne peuvent pas être modifiées de quelque manière que ce soit.

La blockchain, c’est la convergence de plusieurs technologies : réseaux peer-to-peer, cryptographie, sécurité de l’information, contrats intelligents et bien plus encore. Le consensus, la réplication et l’immuabilité d’un réseau blockchain permettent d’enregistrer des transactions fiables et donc de fournir une provenance et une traçabilité.

La blockchain peut permettre un traitement et des règlements plus faciles et équitables des réclamations. Elle offre également une meilleure gestion de la fraude, une souscription efficace et transparente, ainsi qu’une intégration simplifiée des clients. Notre article précédent décrit les composants de la blockchain et explique comment les entreprises peuvent en tirer parti pour étendre leur réseau et obtenir un avantage concurrentiel.

Le secteur des assurances est en pleine mutation, avec de plus petits entrants qui redéfinissent l’expérience client en matière d’assurance en utilisant la blockchain, l’IdO, l’IA et d’autres technologies. Ces nouvelles offres ont le potentiel de perturber les acteurs traditionnels sur le long terme. Les acteurs en place, eux, bénéficient d’un avantage distinct sur les nouveaux acteurs, grâce à leur accès à des clients de longue date et à une connaissance approfondie, ainsi qu’aux données associées issues de leurs processus, partenaires de la chaîne de valeur et environnement concurrentiel.