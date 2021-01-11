Le secteur des assurances repose essentiellement sur la promesse légale de verser une indemnisation en cas de sinistre. La confiance est au cœur de cette promesse. Cependant, le niveau de confiance que les consommateurs accordent à leur assureur, lui, n’est pas aussi élevé. L’IBM Institute for Business Value (IBV) a sondé 1 100 cadres d’assurance d’entreprise dans 34 pays à travers le monde entre mai et juillet 2020. De plus, 10 061 clients assurés dans 9 pays ont été sondés. Le résultat en ce qui concerne la confiance des clients est très frappant : 42 % des clients ne font pas entièrement confiance à leur assureur. Améliorer la confiance des clients doit être la priorité absolue du secteur des assurances. La technologie de blockchain peut contribuer à combler ce manque de confiance.
La blockchain autorisée utilise essentiellement la technologie des registres distribués (DLT), un réseau peer-to-peer constitué de données répliquées sans administrateur central. Lorsqu’un événement doit être enregistré dans la blockchain, chaque nœud exécute la transaction et, si les nœuds requis sont d’accord sur le résultat (consensus), alors chaque nœud enregistre les données de transaction dans son propre registre. La blockchain garantit également que les données sont inviolables ou ne peuvent pas être modifiées de quelque manière que ce soit.
La blockchain, c’est la convergence de plusieurs technologies : réseaux peer-to-peer, cryptographie, sécurité de l’information, contrats intelligents et bien plus encore. Le consensus, la réplication et l’immuabilité d’un réseau blockchain permettent d’enregistrer des transactions fiables et donc de fournir une provenance et une traçabilité.
La blockchain peut permettre un traitement et des règlements plus faciles et équitables des réclamations. Elle offre également une meilleure gestion de la fraude, une souscription efficace et transparente, ainsi qu’une intégration simplifiée des clients. Notre article précédent décrit les composants de la blockchain et explique comment les entreprises peuvent en tirer parti pour étendre leur réseau et obtenir un avantage concurrentiel.
Le secteur des assurances est en pleine mutation, avec de plus petits entrants qui redéfinissent l’expérience client en matière d’assurance en utilisant la blockchain, l’IdO, l’IA et d’autres technologies. Ces nouvelles offres ont le potentiel de perturber les acteurs traditionnels sur le long terme. Les acteurs en place, eux, bénéficient d’un avantage distinct sur les nouveaux acteurs, grâce à leur accès à des clients de longue date et à une connaissance approfondie, ainsi qu’aux données associées issues de leurs processus, partenaires de la chaîne de valeur et environnement concurrentiel.
Newsletter sectorielle
Restez au fait des tendances les plus étonnantes du secteur dans le domaine de l’IA, de l’automatisation, des données et bien d’autres avec la newsletter Think. Consultez la Déclaration de confidentialité d’IBM.
Vous recevrez votre abonnement en anglais. Vous trouverez un lien de désabonnement dans chaque newsletter. Vous pouvez gérer vos abonnements ou vous désabonner ici. Consultez la Déclaration de confidentialité d’IBM pour plus d’informations.
Accédez à de nouvelles valeurs commerciales grâce à une base immuable de transparence et d’objectifs partagés. Mettons l’intelligence en œuvre.
Pour mieux comprendre le client et obtenir des informations sur son comportement, les entreprises ont besoin d’accéder à des données clients fiables. Un consortium de compagnies d’assurance peut tirer parti de la plateforme et des avantages de partenariat d’un réseau commercial de confiance utilisant la technologie de blockchain. Les TIPP qui s’appuient sur la blockchain peuvent aider à relever les défis et à transformer les processus au sein de la chaîne de valeur des assurances.
Les tokens offrent un mécanisme permettant de représenter des actifs sous forme numérique dans une blockchain. L’actif numérique peut représenter n’importe quel actif physique ou un accord, et peut être échangé entre les participants. Les tokens permettent l’expansion de l’écosystème en donnant la possibilité aux participants de posséder des parts d’actif de grande valeur et de promouvoir des modèles d’entreprise plus nouveaux. Les tokens permettent aussi de décomposer les chaînes de valeur traditionnelles des assurances, de sorte que les risques peuvent être tarifés, transférés et gérés par un groupe de prestataires de services indépendants, sans avoir à s’en remettre à une autorité centrale.
L’identité de confiance est au cœur de tout système, sans parler d’un réseau blockchain. Le secteur des assurances est hautement réglementé et soumis à la conformité « Know your client » (KYC) et à la lutte contre le blanchiment d’argent (AML) pour les participants. L’identité décentralisée fournie par un réseau blockchain offrira un niveau de confiance plus élevé aux clients et partenaires de l’écosystème. Dans un système d’identité décentralisé, les informations privées des clients sont stockées localement. Le réseau blockchain, lui, fournit un cadre pour l’échange de données entre les clients et les assureurs afin d’accélérer l’intégration des clients, chaque assureur n’ayant pas à remplir à nouveau le formulaire KYC. L’identité décentralisée dans un réseau d’assurance permet de réduire la surface d’attaque en cas de violation de données.
La provenance d’un réseau blockchain fournit aux participants un enregistrement immuable des actifs et des services qui sont échangés au sein du réseau. Les contrats intelligents peuvent transformer des contrats papier en un code programmable qui aide à automatiser le traitement des demandes d’indemnisation et à calculer les responsabilités en matière d’assurance pour tous les acteurs concernés. La procédure de demande d’indemnisation comporte plusieurs étapes manuelles au cours desquelles le client informe l’assureur de l’événement, soit en ligne, soit par téléphone. Lors d’une catastrophe naturelle de grande ampleur dans une région, les experts sur place ont du mal à faire face au grand nombre de demandes d’indemnisation. La disponibilité des géomètres crée un goulot d’étranglement dans le traitement global des réclamations. Grâce à la disponibilité de données fiables, la blockchain peut aider à accélérer le traitement des réclamations en automatisant certaines étapes grâce aux contrats intelligents.
Les plateformes sont des modèles commerciaux qui créent de la valeur en établissant l’infrastructure nécessaire pour faciliter les échanges entre deux ou plusieurs groupes interdépendants. Les plateformes changent souvent la donne dans de nombreux secteurs, leurs modèles de gestion et d’exploitation bénéficiant d’un avantage décisif sur leurs concurrents. Selon une étude mondiale de l’IBV auprès de la direction, les entreprises qui exploitent des modèles de plateformes d’entreprise peuvent atteindre des évaluations de marché allant jusqu’à huit fois leurs revenus.
Les compagnies d’assurance sont de plus en plus conscientes des bouleversements qui les attendent et commencent à s’y préparer en investissant dans la création de plateformes d’assurance. Plus des trois quarts des personnes interrogées par l’IBV s’accordent à dire que les plateformes blockchain perturbent la chaîne de valeur traditionnelle de l’assurance. Les plateformes peuvent augmenter leurs revenus en permettant aux assureurs d’atteindre un plus grand nombre de clients, d’offrir des produits nouveaux et différents, et de rejoindre des écosystèmes de partenaires à valeur ajoutée. Elles peuvent également améliorer les coûts en délaissant les systèmes existants, augmentant ainsi la flexibilité. Enfin, elles stimulent l’innovation et favorisent un esprit d’innovation.
Le secteur de l’insurtech est à la recherche de façons de collecter de nouveaux flux de données susceptibles de proposer des solutions innovantes aux clients. La prolifération des capteurs et des dispositifs connectés (IdO) peut fournir un volume important de données pouvant être analysées par l’IA. Les informations générées par ces appareils pourraient donner lieu à de précieuses analyses qui pourraient à leur tour s’avérer cruciales pour de nouveaux produits.
Les plateformes basées sur la blockchain peuvent renforcer la confiance dans la collecte des données dans le réseau et en ce qui concerne l’utilisation des données clients. Cette confiance dans la manière dont les données sont consommées pourrait conduire les clients à monétiser les données en les mettant à la disposition d’autres parties du réseau. Les plateformes blockchain peuvent contribuer à simplifier la mise en œuvre et la distribution en créant un système fiable, tant en termes de qualité que de consommation des données.
Avec des solutions basées sur la blockchain, les entreprises ont accès à de grands volumes de données fiables sur les interactions au sein de leur propre écosystème. Les informations recueillies à partir de ces données seraient très précieuses pour la conception et la tarification de nouveaux produits. Les réseaux blockchain peuvent aider à construire des marketplaces pour les entreprises fournissant la sécurité des données tout en élargissant l’écosystème de tous les participants, permettant l’accès aux clients, courtiers, réassureurs, vendeurs, banquiers et agences de régulation à travers l’écosystème de l’assurance.
Découvrez pourquoi les assureurs avisés vont saisir les opportunités qu’offre l’IA générative pour renforcer l’intérêt de leurs clients.
Découvrez comment les principaux fabricants tirent parti des technologies de l’Industrie 4.0, telles que l’IA, l’IdO et l’automatisation, pour découvrir de nouvelles informations issues des données.
Découvrez comment Humana a conçu un système de conversation numérique sur la santé pour réduire les coûteux appels de pré-service et améliorer l’expérience des prestataires grâce à l’IA.
Tirez parti du cloud et de l’IA pour vous mettre en position d’avantage concurrentiel et pour améliorer l’expérience de vos assurés grâce à ces technologies dans le secteur de l’assurance.
Accélérez l’IA avec IBM Cloud Paks.
Offrez une expérience client exceptionnelle grâce aux chatbots d’assurance alimentés par l’IA d’IBM.
Bénéficiez d’un avantage concurrentiel et améliorez l’expérience des assurés avec les technologies cloud et d’IA pour le secteur de l’assurance.