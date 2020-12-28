Des réseaux tels que RSBN encouragent et permettent la collaboration entre fournisseurs et clients dans le cadre de chaînes d'approvisionnement complexes en minéraux et autres matières premières provenant de conflits, la valeur commerciale revenant à tous ceux qui y participent. Voici par exemple les avantages dont ont bénéficié les participants au programme RSBN.

Les constructeurs automobiles s'apprêtent à introduire sur le marketplace un nombre beaucoup plus important de véhicules électriques (VE) au cours des années 2021 et 2022, créant ainsi une nouvelle demande pour les batteries li-ion et le cobalt qu'elles requièrent. En s'engageant dans des initiatives d'approvisionnement responsable telles que le RSBN, elles peuvent commercialiser leurs produits comme étant produits de manière durable et durables sur la route. L’approvisionnement responsable en cobalt contribue également aux efforts de citoyenneté des entreprises liés à la lutte contre la pauvreté, au soutien des droits humains et à la prévention de la dégradation environnementale.

Les mines et les fonderies se trouvent au sommet de la chaîne d'approvisionnement, là où commencent les efforts d'approvisionnement responsable et où se situent les véritables défis. Éviter que le cobalt extrait à la main ne se retrouve dans les lots de produits nécessite des changements de processus, des investissements financiers et un engagement à lutter contre la corruption. En démontrant leurs résultats par le biais d'audits et de certifications, ces entreprises obtiennent un statut privilégié en tant que fournisseurs des fabricants de batteries.

Les consommateurs se sont exprimés. Dans une étude récente d’IBM, 77 % des consommateurs interrogés ont déclaré que l'achat auprès de marques durables ou respectueuses de l'environnement est important. Les VE, les smartphones et les ordinateurs portables sont des produits à forte visibilité dont la valeur est étroitement liée à leurs batteries li-ion rechargeables et durables. Le fait de pouvoir démontrer un approvisionnement responsable peut aider à gagner des clients, à établir une valeur de réputation et à éviter les réactions négatives, telles que des poursuites judiciaires.