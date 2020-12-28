L’extraction du cobalt, une matière première essentielle pour les batteries lithium-ion, entraîne un coût élevé en termes de ressources humaines. Plus de 60 % de l’approvisionnement mondial provient de la République démocratique du Congo (RDC), avec environ 45 % provenant d’opérations minières à grande échelle. Les 15 % restants proviennent de petites mines de la RDC, où des enfants et des adultes travaillent dans des conditions difficiles et dangereuses pour extraire le minerai à la main.
Ce sont ces conditions de travail, ainsi que les dommages causés à l'environnement dans les zones minières, qui ont attiré l'attention du monde entier sur les secteurs automobile et électronique. Leurs produits — véhicules électriques (VE), smartphones et ordinateurs portables — dépendent de batteries lithium-ion, et donc de cobalt.
Les entreprises qui prennent au sérieux le développement durable et la justice sociale s'efforcent d'exclure le cobalt extrait à la main de leurs chaînes d'approvisionnement. Les mêmes préoccupations s’appliquent aux autres minéraux qui présentent des risques d’approvisionnement responsables, notamment le lithium, le nickel, le cuivre et le groupe « 3TG » (étain, tantalum, tungsten et or), ainsi qu’aux matériaux qui présentent un risque pour l’environnement lorsqu’ils sont éliminés de manière incorrecte.
Les pilotes de l'approvisionnement responsable en matières premières sont puissants, allant de la gouvernance d'entreprise aux exigences des consommateurs, des actionnaires et des parties prenantes, en passant par l'examen minutieux des gouvernements, des organismes de réglementation, des marchés financiers et des ONG. Cependant, jusqu'à récemment, il était difficile de prouver à toutes ces parties intéressées que l'approvisionnement était responsable, ce qui posait des risques importants en termes de réputation, de droit et de commerce.
Aujourd'hui, le Responsible Sourcing Blockchain Network (RSBN), construit sur IBM Blockchain Platform et assuré par RCS Global Group, offre la transparence, la confiance et la sécurité nécessaires pour démontrer un approvisionnement responsable en cobalt. De plus, l'infrastructure sous-jacente que nous avons mise en place pour RSBN peut être utilisée pour lancer n'importe quelle initiative d'approvisionnement durable.
Les avantages éprouvés de l’utilisation de la technologie blockchain pour des réseaux d’approvisionnement durables incluent :
Traditionnellement, les mineurs, fonderies, distributeurs et fabricants s’appuient sur des audits tiers pour établir la conformité aux normes de secteurs généralement acceptées. Pour le RSBN, RCS Global Group fournit cette assurance à travers sa pratique de cartographie et d’audit de la chaîne d’approvisionnement minérale, évaluant les participants au réseau selon les normes et les bonnes pratiques établies par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et l’Initiative pour les minéraux responsables (RMI).
RSBN utilise le registre partagé et distribué de la blockchain pour suivre la production de la mine à la batterie et au produit final, recueillant des informations sur le degré d’approvisionnement responsable à chaque niveau de la chaîne d’approvisionnement. Les entreprises en aval peuvent accéder à la preuve vérifiée qu’elles soutiennent et contribuent à des pratiques d’approvisionnement responsables, qu’elles peuvent ensuite Partager avec les auditeurs, les instances de gouvernance d’entreprise et même les consommateurs.
À chaque étape, les participants contrôlent qui est autorisé à voir quelles informations. Une fois ajoutés au registre, les certifications et autres documents ne peuvent pas être manipulés, modifiés ou supprimés. Ces propriétés font de la blockchain une plateforme fiable pour partager des données entre différentes entreprises tout en aidant à prévenir les fraudes.
Des réseaux tels que RSBN encouragent et permettent la collaboration entre fournisseurs et clients dans le cadre de chaînes d'approvisionnement complexes en minéraux et autres matières premières provenant de conflits, la valeur commerciale revenant à tous ceux qui y participent. Voici par exemple les avantages dont ont bénéficié les participants au programme RSBN.
Les constructeurs automobiles s'apprêtent à introduire sur le marketplace un nombre beaucoup plus important de véhicules électriques (VE) au cours des années 2021 et 2022, créant ainsi une nouvelle demande pour les batteries li-ion et le cobalt qu'elles requièrent. En s'engageant dans des initiatives d'approvisionnement responsable telles que le RSBN, elles peuvent commercialiser leurs produits comme étant produits de manière durable et durables sur la route. L’approvisionnement responsable en cobalt contribue également aux efforts de citoyenneté des entreprises liés à la lutte contre la pauvreté, au soutien des droits humains et à la prévention de la dégradation environnementale.
Les mines et les fonderies se trouvent au sommet de la chaîne d'approvisionnement, là où commencent les efforts d'approvisionnement responsable et où se situent les véritables défis. Éviter que le cobalt extrait à la main ne se retrouve dans les lots de produits nécessite des changements de processus, des investissements financiers et un engagement à lutter contre la corruption. En démontrant leurs résultats par le biais d'audits et de certifications, ces entreprises obtiennent un statut privilégié en tant que fournisseurs des fabricants de batteries.
Les consommateurs se sont exprimés. Dans une étude récente d’IBM, 77 % des consommateurs interrogés ont déclaré que l'achat auprès de marques durables ou respectueuses de l'environnement est important. Les VE, les smartphones et les ordinateurs portables sont des produits à forte visibilité dont la valeur est étroitement liée à leurs batteries li-ion rechargeables et durables. Le fait de pouvoir démontrer un approvisionnement responsable peut aider à gagner des clients, à établir une valeur de réputation et à éviter les réactions négatives, telles que des poursuites judiciaires.
RSBN est un réseau prêt à être joint construit sur IBM Blockchain Platform et assuré par RSC Global. Les membres fondateurs du RSBN incluent Ford Motor Company, le groupe Volkswagen, le fabricant mondial de batteries LG Chem et le fournisseur de cobalt Huayou Cobalt. Volvo Cars, Fiat Chrysler Automobiles et d'autres entreprises opérant dans des chaînes d’approvisionnement en minéraux provenant de zones de conflit en sont également membres.
Les entreprises qui veulent s'assurer que les matières premières qu'elles utilisent disposent de normes d'approvisionnement responsables vérifiées et documentées peuvent rejoindre le RSBN en tant qu'entreprise individuelle ou avec leur chaîne d'approvisionnement et commencer rapidement à réaliser de la valeur. Alternativement, IBM Blockchain peut tirer parti des actifs et de l’infrastructure qui sous-tendent le RSBN pour co-créer un réseau d’approvisionnement responsable pour d’autres secteurs et matières premières. Nous consulter aujourd'hui pour savoir comment vous pouvez commencer à démontrer la conformité de votre Entreprise en matière d'approvisionnement responsable.
