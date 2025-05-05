Une architecture informatique modulaire est construite à partir de composants modulaires et réutilisables qui la rendent facile à assembler et à modifier. Conçu pour évoluer en permanence, ce système est suffisamment souple pour s'adapter à l'évolution rapide des besoins des entreprises et suffisamment agile pour répondre aux perturbations du marché.



Les architectures modulaires permettent aux entreprises d’assembler et de réassembler des capacités telles que des blocs fonctionnels, favorisant ainsi un niveau de réutilisation et d’adaptabilité auparavant inatteignable.



Avec une architecture modulaire, trois profils clés émergent :

• Créateurs et fournisseurs : les développeurs et les professionnels de l'informatique conçoivent, créent et affichent les blocs fonctionnels fondamentaux (les interfaces de programmation d’application (API), les évènements et les microservices) en utilisant des studios de développement iPaaS.

• Conservateurs : Des architectes et des professionnels de l'informatique expérimentés définissent, gèrent et tiennent à jour un catalogue de ressources réutilisables. Ils peuvent assurer la découverte, la sécurité et la conformité des API, des évènements et des microservices en utilisant un catalogue ou un marché d’iPaaS.

• Composeurs : les techniciens métier (experts sectoriels, analystes commerciaux, spécialistes des données et spécialistes de domaine) comprennent les besoins et les processus spécifiques dans leur domaine. Ils utilisent des outils intuitifs, souvent low code ou sans code, pour assembler des fonctionnalités métier dans de nouvelles applications qui utilisent des flux de travail iPaaS.



Faire de la modularité une réalité exige un effort conscient et stratégique. Si les technologies sous-jacentes évoluent, les principes fondamentaux de l’architecture orientée services (SOA) restent très pertinents aujourd’hui. Ces principes comprennent les contrats types, le couplage lâche et l'abstraction. Ils permettent également de s’assurer que les composants logiciels des architectures modulaires peuvent interagir de façon fluide sans créer de dépendances fragiles.

