D’ici 2028, l’International Data Corporation (IDC) prévoit que l’environnement applicatif deviendra plus complexe. Cette complexité résultera de nombreux aspects : croissance incontrôlée, diversité des technologies, adoption décentralisée, services cloisonnés et systèmes redondants. Cette situation présente un défi essentiel pour les dirigeants des entreprises et des services informatiques : comment exploiter le potentiel d'innovation des nouvelles applications sans succomber à une prolifération ingérable de systèmes déconnectés ?
L'évolution vers le cloud hybride, les environnements multicloud et l'intégration de l'IA repose sur deux facteurs : la circulation fluide des données et l'interaction efficace de diverses applications. Pourtant, la réalité actuelle de nombreuses entreprises est loin de cet idéal.
Des décennies d'intégrations point à point et de solutions ponctuelles et cloisonnées ont créé le chaos de la connectivité : un réseau enchevêtré de connexions sur mesure qui sont fragiles, difficiles à entretenir et coûteuses à faire évoluer.
Cet environnement fragmenté engendre des îlots d'automatisation, entrave l'agilité et fait exploser les coûts opérationnels, retardant ainsi l'innovation. De nombreuses entreprises sont freinées par des systèmes monolithiques auxquels il manque l’interopérabilité nécessaire pour prospérer.
La solution réside dans l’adoption d’un changement fondamental dans la pensée architecturale : la transition vers des systèmes modulaires, alimentés par le déploiement stratégique d’une plateforme d’intégration hybride en tant que service (iPaaS).
Une architecture informatique modulaire est construite à partir de composants modulaires et réutilisables qui la rendent facile à assembler et à modifier. Conçu pour évoluer en permanence, ce système est suffisamment souple pour s'adapter à l'évolution rapide des besoins des entreprises et suffisamment agile pour répondre aux perturbations du marché.
Les architectures modulaires permettent aux entreprises d’assembler et de réassembler des capacités telles que des blocs fonctionnels, favorisant ainsi un niveau de réutilisation et d’adaptabilité auparavant inatteignable.
Avec une architecture modulaire, trois profils clés émergent :
• Créateurs et fournisseurs : les développeurs et les professionnels de l'informatique conçoivent, créent et affichent les blocs fonctionnels fondamentaux (les interfaces de programmation d’application (API), les évènements et les microservices) en utilisant des studios de développement iPaaS.
• Conservateurs : Des architectes et des professionnels de l'informatique expérimentés définissent, gèrent et tiennent à jour un catalogue de ressources réutilisables. Ils peuvent assurer la découverte, la sécurité et la conformité des API, des évènements et des microservices en utilisant un catalogue ou un marché d’iPaaS.
• Composeurs : les techniciens métier (experts sectoriels, analystes commerciaux, spécialistes des données et spécialistes de domaine) comprennent les besoins et les processus spécifiques dans leur domaine. Ils utilisent des outils intuitifs, souvent low code ou sans code, pour assembler des fonctionnalités métier dans de nouvelles applications qui utilisent des flux de travail iPaaS.
Faire de la modularité une réalité exige un effort conscient et stratégique. Si les technologies sous-jacentes évoluent, les principes fondamentaux de l’architecture orientée services (SOA) restent très pertinents aujourd’hui. Ces principes comprennent les contrats types, le couplage lâche et l'abstraction. Ils permettent également de s’assurer que les composants logiciels des architectures modulaires peuvent interagir de façon fluide sans créer de dépendances fragiles.
Pour construire une architecture véritablement modulaire, les entreprises ont besoin de trois éléments clés, tous facilités par une iPaaS hybride moderne :
• Ressources modulaires : ces ressources sont les blocs fonctionnels réutilisables (API, évènements et microservices) créés et entretenus par les développeurs et les professionnels de l’informatique qui utilisent le studio de développement iPaaS. Ils se concentrent sur l’aspect conceptuel.
• Catalogue modulaire : un catalogue ou un marché de ressources bien régi et facilement découvrable est essentiel. Les architectes et les conservateurs utilisent les fonctions du catalogue iPaaS pour garantir la découverte, appliquer des politiques de gouvernance et gérer le cycle de vie des composants modulaires. Ce processus est axé sur la découverte et la gouvernance.
• Composition : c'est ici que la magie opère. Les techniciens d’entreprise, dotés des capacités d’orchestration des flux de travail iPaaS, peuvent glisser-déposer des capacités préassemblées dans une palette low-code ou no-code pour créer des processus métier et des applications en plusieurs étapes. Ils peuvent orchestrer des flux de travail complexes sans avoir besoin de connaissances techniques approfondies des API, des évènements ou des microservices sous-jacents.
L'architecture orientée évènements (EDA) est un moteur essentiel de la modularité. Dans les entreprises modernes, les moments commerciaux importants se produisent constamment : un bon de commande est reçu, un envoi est expédié, un nouveau client s'enregistre. Ces évènements deviennent un vocabulaire clé dans l'entreprise.
L'EDA permet aux entreprises de réagir rapidement et immédiatement à ces évènements, en déclenchant des réponses et des modifications instantanées en arrière-plan. En gérant un grand volume de tels évènements dans diverses fonctions, les entreprises peuvent atteindre de nouveaux niveaux d’efficacité et de réactivité.
La voie à suivre consiste à adopter une architecture modulaire basée sur des composants réutilisables : les API, les évènements et les microservices. Ces éléments sont les blocs fonctionnels fondamentaux que les techniciens d'entreprise peuvent utiliser pour prototyper, tester et déployer rapidement de nouveaux systèmes et de nouvelles capacités.
Imaginez pouvoir créer un nouveau portail de service client en assemblant des API préconstruites pour les profils clients, l’historique des commandes et la gestion des tickets d’assistance. Cette agilité n'est pas limitée à un seul secteur, les principes de la modularité sont largement applicables dans divers secteurs. De nombreux cas d’utilisation mettent en évidence la polyvalence de cette approche.
Il existe un potentiel énorme pour un environnement d’intégration où l’IA agit comme un orchestrateur intelligent à chaque étape, refaçonnant fondamentalement la façon dont les systèmes se connectent et communiquent. Il ne s’agit pas d’intégrer l’IA aux processus existants, il s’agit de l’intégrer dans le tissu même de l’intégration, déverrouiller de nouveaux niveaux de productivité aussi bien pour les experts que pour les utilisateurs professionnels.
En adoptant cette approche pilotée par l'IA, les entreprises peuvent ouvrir la voie aux futures avancées en matière d'IA, en établissant une base solide pour des interactions sophistiquées et une automatisation intelligente.
Envisagez les possibilités d’une création autonome des intégrations par l’IA, à partir de diverses sources, offrant aux utilisateurs de toutes capacités techniques de créer, de tester, de déployer et de surveiller des connexions complexes avec une facilité remarquable.
Imaginez des agents d’IA chargés de la gestion des API, découvrant intelligemment les interfaces existantes, générant des spécifications et du code sous-jacent à partir de descriptions en langage naturel, contribuant à garantir le respect des politiques de gouvernance et même à créer et à exécuter automatiquement des tests pouvant garantir la qualité des API.
Avec une application holistique de l'IA à l'intégration ainsi qu'un point de contrôle unifié pour gérer les services d'IA, les entreprises peuvent accélérer leur préparation à un avenir alimenté par l'IA, transformant la connectivité en un moteur dynamique et intelligent d'innovation et d'efficacité.
Banque : dans le secteur concurrentiel des services financiers, l'intégration rapide des clients est primordiale. Une banque disposant d’une architecture modulaire peut créer des expériences fluides en orchestrant des services de gestion de comptes réutilisables, des API de vérification d’identité et des contrôles de conformité, ce qui permet de réduire considérablement le temps de création de valeur pour les nouveaux clients.
Logistique : la capacité de livrer des marchandises plus rapidement et à moindre coût est une préoccupation constante dans le domaine de la logistique. Un processus d'exécution modulaire, construit à partir de services modulaires pour le traitement des commandes, la gestion des entrepôts et l'expédition, qui permet aux entreprises de s'adapter rapidement aux perturbations, d'optimiser les itinéraires et, en fin de compte, d'améliorer l'expérience de l'expédition. Ce processus implique souvent l’intégration de diverses interfaces et formats pour l’échange de données.
Santé : la fourniture de soins hyperpersonnalisés exige une vision holistique des données des patients. Une architecture modulaire permet l'intégration de données provenant de sources disparates, y compris de dispositifs portables. Cette architecture permet aux professionnels de santé de créer des applications de surveillance des patients en temps réel et de gérer de manière proactive les résultats de santé, créant ainsi une meilleure expérience numérique et rationalisant la gestion du contenu.
L’architecture modulaire permet aux entreprises de créer leurs applications de nouvelle génération en utilisant des API, des évènements et des microservices testés et fiables, le tout dans un environnement de service autonome. Une composition simple peut consister à faire glisser une API d'authentification des clients, une API d'inventaire des produits et une API de traitement des paiements sur une zone de travail et à les connecter pour créer une nouvelle application de commerce électronique.
La complexité peut être augmentée progressivement en fonction d'exigences métier spécifiques, le tout orchestré par des techniciens métiers qui comprennent le résultat souhaité sans avoir à se plonger dans les subtilités techniques. L'évolutivité de ces systèmes modulaires est un avantage clé, permettant aux entreprises de gérer des charges de travail croissantes à la demande.
En fin de compte, la modularité permet de démocratiser le développement d'applications tout en conservant une gouvernance essentielle. Cela se traduit par une productivité accrue dans l'ensemble de l'entreprise, permettant aux professionnels de l'informatique et aux utilisateurs professionnels de contribuer à la création et à l'évolution des capacités numériques de l'entreprise.
La promesse est claire : développer partout, déployer partout et s’adapter à tout. Alors que les entreprises s'appuient de plus en plus sur une pile technologique complexe, l'interopérabilité et la flexibilité d'une infrastructure modulaire deviennent primordiales. L’avenir de l’entreprise agile, résiliente et innovante est indéniablement modulaire.
