Dans les coulisses avec les pionniers de la technologie : rencontrez Martin Keen

« Si quelque chose me passionne, j'ai toujours envie de voir si cela peut s'appliquer à ma carrière». Martin Keen, IBM Master Inventor, a dépassé 200 brevets (ce qui le place parmi les 200 inventeurs les plus prolifiques de tous les temps), supervisé la production d’innombrables publications techniques, contribué au lancement d’un projet open source populaire, co-créer des formations sur Coursera et bien plus encore. Avec une expertise en mainframe et d’entreprise, entre autres domaines, Martin a mené une carrière inspirante alliant ses intérêts personnels et son travail. Et cela ne s’arrête pas là : en dehors du travail, c’est un brasseur passionné de bière actuellement engagé dans un défi de brassage maison qui consiste à brasser 99 bières en 99 semaines.

J'ai eu l'occasion d'interroger Martin sur son travail, notamment sur la manière dont il s'est impliqué dans l'invention et sur les technologies qui l'enthousiasment le plus aujourd'hui. Voici ce qu’il avait à dire :

Parlez-moi un peu de votre parcours technique. Quelles sont les technologies que vous considérez comme des domaines d’expertise ?

Ayant commencé ma carrière au laboratoire d'Hursley au Royaume-Uni, j'ai grandi avec les mainframes, l'informatique d'entreprise et le CICS. J'ai commencé comme consultant en entreprise en aidant des clients du monde entier à moderniser leurs Workload CICS. Beaucoup se trouvaient aux États-Unis, ce qui m'a permis de goûter à la vie américaine et, à terme, de m'installer définitivement dans ce pays. Je suis resté au fait de l’informatique d’entreprise et de CICS, mais j’ai également été impliqué dans la gestion des processus métier, la gestion des données et de nombreuses compétences dans de multiples disciplines.

Comment avez-vous développé un tel talent pour aider les techniciens à créer un contenu de qualité ?

Au cours des 15 dernières années, j’ai occupé un poste de développement de contenu au sein de l’équipe IBM Redbooks. Cela a commencé par réunir des experts en la matière et les diriger dans le développement de publications Redbooks très techniques. La manière dont nous présentons les informations techniques a beaucoup évolué au cours de ces 15 années, avec une attention beaucoup plus forte portée à des contenus techniques plus petits et plus accessibles : articles, articles de blog et Formation vidéo en ligne. Travailler avec des experts techniques pour raconter une narration technique est l’aspect que je préfère.

En tant que maître inventeur, vous avez déposé plus de 200 brevets. Comment lancez-vous avec l'invention, et d'où viennent les nouvelles idées ?

J'ai découvert le monde des brevets par l'intermédiaire d'un ami qui est maître inventeur chez IBM. Je voulais savoir comment il inventait des inventions auxquelles personne d'autre n'avait jamais pensé. Cela semblait être une proposition extrêmement décourageante. Et il m’a dit — un peu sur un ton humoristique — que la façon de créer de la nouveauté était de combiner trois choses : l’analyse prédictive, les réseaux sociaux et... autre chose. Je disais cela à un collègue un jour alors que nous allions prendre notre déjeuner et nous avons immédiatement décidé de combiner l'analyse prédictive, les réseaux sociaux et... les serviettes ! Nous utiliserions l’analyse prédictive pour analyser les flux sociaux afin de déterminer combien de personnes viendraient au bureau un jour donné par rapport au télétravail, puis nous utiliserions cette prédiction pour déterminer le nombre de serviettes à distribuer à la cafétéria ce jour-là. Cela semble stupide mais il s'avère que nous étions sur la bonne voie. Nous avons remplacé les « serviettes » par des « connexions VPN » et avons inventé un système d'équilibrage de Workload VPN, qui est devenu mon tout premier brevet. Depuis, j'en ai reçu bien d'autres. Chacun d’entre eux a été en collaboration avec plusieurs co-inventeurs. Et tout comme dans mon travail quotidien où je collabore avec des experts en la matière, le meilleur aspect de l'invention est de combiner les diverses compétences et expériences de mes collègues pour créer quelque chose d'unique.

Quelles sont vos inventions préférées à ce jour ?

J'ai inventé dans le domaine des appareils mobiles, de l'analytique de big data et de la modernisation des entreprises. Il y en a d’autres vraiment sympas, comme le rendu cognitif des mouvements physiques en réalité virtuelle, qui est arrivé après avoir rencontré les développeurs d’un jeu Star Trek VR lors d’un événement IBM. Mais la plus tangible est la chaussure microfluidique, dont la semelle est remplie de canaux microfluidiques qui s'élèvent et s'abaissent pour donner des indications sur la marche grâce à des commentaires. Si vous devez tourner à gauche au bout de 30 mètres, vous sentirez cette direction sur la souche de votre pied. Une forte pente à venir ? Vous avez de la longueur d'avance ? Vous le sentirez avant de le voir. J'ai travaillé sur de nombreuses inventions analytiques, basées sur des algorithmes, mais lorsque ma famille et mes amis me demandent de parler de mes inventions, je leur parle des chaussures !

Au début de l'année, vous avez participé au lancement d'une formation COBOL pour débutants qui s'est rapidement transformée en un projet open source populaire. Quels sont les principaux enseignements que vous tirez de cette expérience ?

Parfois, les choses se réunissent d’une manière que l’on n’aurait jamais pu prévoir. On m'a demandé de diriger le développement d'un produit « COBOL pour débutants » que nous publierions sous forme de livre et de cours vidéo en ligne. Nos attentes n'étaient pas très élevées : trouverions-nous vraiment un public de programmeurs COBOL débutants et enthousiastes ? Nous avons organisé une stage à Sacramento, en Californie, avec quelques employés d'IBM et des participants d'un gouvernement et d'une université locale. Au bout d’une semaine, nous avons été renvoyés chez nous de façon inattendue à cause du coronavirus. Alors que nous continuions le projet à distance, COBOL a commencé à faire la une des journaux. Il était urgent que les programmeurs COBOL travaillent sur les applications existantes, comme le système d’avantages, qui était désormais submergé par le workload. Nous avons présenté notre livre à l'Open Mainframe Project, qui proposait d'en faire un projet open source. La semaine où nous avons publié le projet sur Github, notre dépôt a reçu 130 000 vues. Depuis, notre livre a subi de multiples révisions, et de nouveaux ouvrages ont été proposés et rédigés par la communauté. Et le cours vidéo s’est également avéré extrêmement populaire.

En tant que producteur de la série Expert Speakers, j’imagine que vous aurez l’opportunité de travailler avec des experts des technologies IBM Systems : cloud hybride, z/OS, stockage, SAP HANA et bien d’autres. Quelles tendances technologiques vous enthousiasment le plus ?

J'ai rencontré un groupe d'experts incroyablement divers qui travaillaient sur cette série de vidéos, qu'il s'agisse de développeurs de yachts autonomes ou de personnes participant à la lutte contre la COVID-19. La tendance générale de l’abstraction m’enthousiasme, qu’il s’agisse de la conteneurisation Docker, du cloud hybride ou de la virtualisation. Nous ne sommes plus limités aux machines et technologies sous-jacentes que nous maîtrisons. De nos jours, un développeur d'application peut écrire un code dédié aux entreprises et le déployer sur un mainframe sans avoir la moindre connaissance de la technologie sous-jacente du mainframe. En faisant abstraction du matériel sous-jacent, du langage de programmation, du système d'exploitation et de l'emplacement physique, nous ouvrons un éventail beaucoup plus large de possibilités pour déterminer qui peut développer quoi.

Enfin, quel conseil donneriez-vous aux personnes qui souhaitent intégrer des passions personnelles à leur carrière technologique ?

Vous êtes bon dans ce que vous aimez faire. Mes passions ont vraiment façonné ma carrière. J'adore les gadgets technologiques tels que les casques VR et les drones, et ils m'ont inspiré pour les divulgations de brevets. Je suis un créateur passionné de YouTube, et j'ai mis à profit les connaissances que j'ai acquises en matière de vidéographie et de montage vidéo dans le cadre de mon travail quotidien pour devenir le responsable vidéo de mon entreprise. Si je suis passionné par quelque chose, je suis toujours impatient de voir si cela peut s'appliquer à ma carrière, et cela m'a aidé à travailler dans les domaines qui me plaisent le plus. Si seulement il existait un moyen de combiner mon travail de jour avec le brassage de la bière... Ce article de blog fait partie de la série « Behind the scenes with tech trailblazers », dans laquelle nous interviewons des spécialistes et architectes informatiques de premier plan, des ingénieurs de renom et des experts en IA, en cloud hybride, en sécurité et plus, pour donner un aperçu de la manière dont ils aident les entreprises du monde entier à réussir grâce à l'infrastructure informatique IBM. Un « pionnier de la technologie » est un leader reconnu qui apporte innovation, collaboration et créativité à son travail, qui a une soif insatiable de connaissances et qui est un modèle pour ses pairs. Restez à l'écoute pour en savoir plus.