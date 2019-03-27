5 livres pour devenir un expert de Microsoft Azure

Microsoft Azure est une plateforme de cloud computing public qui propose diverses solutions, notamment PaaS, IaaS et SaaS. Azure est l’une des entreprises de cloud computing qui connaît la croissance la plus rapide, avec une augmentation de son chiffre d’affaires de 76 % . Elle peut être utilisée pour l’analytique, le stockage, l’informatique virtuelle, la mise en réseau et bien plus encore. Le nombre de services offerts par Azure est si important qu’il peut être difficile de s’y retrouver.
Il est important que vous disposiez des bonnes ressources pour vous aider tout au long de votre parcours de migration vers le cloud. Voici les meilleurs guides qui feront de vous un expert Azure en un rien de temps.
Practical Microsoft Azure IaaS: Migrating and Building Scalable and Secure Cloud Solutions par Shijimol Ambi Karthikeyan
Découvrez comment adopter Azure IaaS et migrer votre infrastructure sur site vers Azure. Ce livre propose des solutions en suivant les directives de conception et les bonnes pratiques de Microsoft pour la création de piles de solutions hautement disponibles, évolutives et sécurisées utilisant Microsoft Azure IaaS.
À la fin de cet ouvrage, vous saurez comment faire correspondre les composants d’architecture sur site aux composants de l’infrastructure cloud.
Learn Azure in a Month of Lunches: par Iain Foulds
Ce guide vous permet de démarrer en décomposant les concepts et les tâches les plus importants en 21 leçons concises, à travers des exemples, des exercices et des travaux pratiques.
Vous maîtriserez les bases, notamment la configuration de machines virtuelles basées sur le cloud, le déploiement de serveurs Web et l’utilisation de magasins de données hébergés. Ce guide est parfait pour les débutants qui découvrent Azure.
Hands-On Azure for Developers: par Kamil Mryzglod
Hands-On Azure for Developers vous emmène à la découverte de plusieurs services PaaS disponibles dans Azure, notamment les App Service, les fonctions et les services de structure, et vous explique en détail comment construire un système complet et fiable en toute simplicité.
Vous apprendrez à optimiser vos compétences lors de la création de solutions cloud en utilisant différentes bases de données SQL et NoSQL, des composants sans serveur et de messagerie, et même des moteurs de recherche, comme Azure Cognitive Search.
Microsoft Azure: Your Personal Guide from Beginning to Pro: par Nate J
Ce livre vous guide sur la configuration d’un réseau virtuel dans le portail Azure, sur l’utilisation d’un groupe de sécurité réseau et sur le lancement d’une VM sur la plateforme. Vous trouverez également des instructions sur la manière de travailler avec les bases de données SQL au sein de la plateforme Azure.
Tous les aspects de Microsoft Azure sont abordés dans ce livre, ce qui en fait un guide exceptionnel pour vous aider à passer du statut de débutant à celui d’expert Azure.
Mastering Identify and Access Management with Microsoft Azure: par Jochen Nickel
Ce guide vous présentera tous les avantages de Microsoft Azure dans le domaine de la gestion des identités et des accès. En travaillant sur la gestion des identités et des accès en tant que service, vous obtiendrez un aperçu complet de la stratégie Microsoft.
À la fin de cet ouvrage, vous aurez acquis une connaissance approfondie des technologies de protection des informations de Microsoft.
