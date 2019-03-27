5 livres pour devenir un expert de Microsoft Azure

Microsoft Azure est une plateforme de cloud computing public qui propose diverses solutions, notamment PaaS, IaaS et SaaS. Azure est l’une des entreprises de cloud computing qui connaît la croissance la plus rapide, avec une augmentation de son chiffre d’affaires de 76 % . Elle peut être utilisée pour l’analytique, le stockage, l’informatique virtuelle, la mise en réseau et bien plus encore. Le nombre de services offerts par Azure est si important qu’il peut être difficile de s’y retrouver.

Il est important que vous disposiez des bonnes ressources pour vous aider tout au long de votre parcours de migration vers le cloud. Voici les meilleurs guides qui feront de vous un expert Azure en un rien de temps.