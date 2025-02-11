L’auto-évaluation des risques et des contrôles (RCSA) est un élément clé d’un framework robuste de gestion des risques. Il s’agit d’un processus systématique qui aide les institutions financières à identifier, à évaluer et à hiérarchiser les risques potentiels.
La réalisation d’exercices réguliers de RCSA permet aux entreprises de gérer les risques de manière proactive, de contribuer à assurer la conformité réglementaire et de protéger les actifs. L'intelligence artificielle générative (IA générative) peut améliorer l'efficacité et la précision des RCSA, en transformant le processus de listes de contrôle statiques en informations fondées sur les données.
Le processus RCSA implique une phase approfondie d’identification des risques qui intègre des données quantitatives et des informations qualitatives afin de révéler les risques potentiels à tous les niveaux de l’organisation. L’un des résultats essentiels de ce processus est la bibliothèque des risques, un répertoire dynamique constamment mis à jour avec les risques identifiés, leurs sources et leurs impacts potentiels. L’entrée de toutes les unités commerciales permet de garantir un profil de risque complet.
Lorsque les risques sont identifiés, ils sont soumis à une évaluation, qui évalue leur gravité et leur probabilité. Les entreprises utilisent des méthodes quantitatives et des jugements d’experts pour classer et hiérarchiser les risques. Cette évaluation permet de déterminer les risques qui doivent être atténués d’urgence tout en conservant une perspective globale des risques.
Après avoir évalué les risques, les organisations évaluent les contrôles existants en termes d’efficacité, de conception et de maintenance. Un environnement de contrôle bien structuré doit rester agile pour s’adapter aux risques émergents, évitant ainsi l’obsolescence.
L’un des aspects les plus critiques de la RCSA est de contribuer à garantir des descriptions de contrôle complètes et objectives. Ces descriptions définissent comment une institution perçoit les risques dans ses processus et comment les contrôles les atténuent. Des descriptions de contrôle mal rédigées sont source d'ambiguïté, ce qui complique le test des contrôles et la vérification de leur conformité.
Traditionnellement, les organisations ont utilisé le traitement automatique du langage naturel (NLP) et des modèles de natural language understanding pour évaluer l’exhaustivité des descriptions des risques et des contrôles. Toutefois, les progrès récents dans le domaine des grands modèles linguistiques (LLM) ont permis d’améliorer considérablement ce processus.
Les LLM peuvent évaluer les descriptions de contrôle par rapport à des normes établies, telles que les 5 W (who, what, when, where, why c’est-à-dire qui, quoi, quand, où, pourquoi), garantissant ainsi que les descriptions sont complètes et objectives.
Contrairement aux modèles NLP traditionnels qui nécessitent de grands jeux de données, les LLM peuvent fonctionner efficacement avec des prompts bien conçus. Cela permet aux organisations d’évaluer rapidement et de manière fiable des jeux de données étendus. Les LLM peuvent également fournir des commentaires en temps réel sur les descriptions de contrôle, ce qui permet d’assurer un contrôle de qualité au moment de la saisie des données.
L'IA générative propose une approche innovante pour répondre aux insuffisances de la description des contrôles, aidant les entreprises de conformité à automatiser les évaluations des contrôles et à identifier les lacunes en matière de conformité réglementaire.
L’un des principaux défis des fonctions de conformité et de deuxième ligne est de veiller à ce que les contrôles soient rédigés de manière claire et complète afin qu’ils puissent être testés efficacement. Si un contrôle n’est pas suffisamment détaillé, son efficacité ne peut être évaluée, ce qui accroît le risque réglementaire.
En utilisant les LLM, les institutions financières peuvent :
La RCSA reste fondamentale pour les institutions financières afin d’identifier, d’évaluer et de prioriser les risques. Cependant, les approches traditionnelles de l’évaluation des contrôles souffrent souvent d’incohérence et de subjectivité. L’IA générative offre une solution de transformation en automatisant les évaluations de contrôle de qualité des données, ce qui permet de garantir des descriptions de haute qualité et d’améliorer les frameworks de gestion des risques.
L’IA générative IBM watsonx peut évaluer les descriptions des contrôles dans IBM OpenPages. L’IA évalue les descriptions des contrôles par rapport au framework RCSA et met en évidence les lacunes au niveau de la qualité des données. Ce contrôle qualité automatisé aide les équipes de conformité à s’assurer que les contrôles sont correctement documentés et testables.
En utilisant l’IA générative, les institutions financières peuvent réduire la charge manuelle des évaluations de contrôle, améliorer la conformité réglementaire et permettre aux équipes d’audit interne de se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. Alors que les secteurs financiers continuent d’évoluer, l’intégration de l’IA générative dans la RCSA n’est plus une option ; elle est essentielle pour maintenir un framework robuste et agile.
