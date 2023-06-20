Balises
Stratégie de gestion du cycle de vie des actifs : quelle est la meilleure approche pour votre entreprise ?

Ingénieure mécanique afro-américaine utilisant une tablette sur une chaîne de production

Les actifs sont l'élément vital de toute entreprise prospère, qu'il s'agisse de logiciels conçus pour répondre aux besoins spécifiques d'une entreprise ou d'un pipeline qui s'étend sur plusieurs océans. L'une des décisions stratégiques les plus importantes qu'un chef d'entreprise puisse prendre concerne la manière dont ces actifs sont entretenus tout au long de leur durée de vie.

Que vous soyez une petite entreprise disposant de seulement quelques actifs ou une société de grande envergure avec des bureaux dans le monde entier, la gestion du cycle de vie des actifs, ou ALM, fait partie intégrante de vos opérations. Voici ce que vous devez savoir pour élaborer une stratégie réussie.

Qu’est-ce qu’un actif ?

Tout d’abord, parlons de ce qu’est un actif et de pourquoi il est si important. Les entreprises utilisent leurs actifs pour créer de la valeur. Il existe de nombreux types d’actifs, physiques et non physiques. Les équipements, les immeubles de bureaux et les véhicules sont des exemples d'actifs physiques. Les actifs non physiques incluent la propriété intellectuelle, les marques déposées et les brevets.

Qu'est-ce que la gestion du cycle de vie des actifs ?

Chaque actif acquis par une entreprise passe par six étapes principales au cours de sa vie, nécessitant une planification minutieuse de la maintenance et des tactiques de gestion afin de fournir à ses propriétaires un solide retour sur investissement.

Voici les six étapes de la gestion du cycle de vie des actifs :

  1. Planification : Lors de la première étape du cycle de vie de l'actif, les parties prenantes évaluent la nécessité de l'actif, sa valeur projetée pour l'organisation et son coût global.
  2. L'évaluation : L'évaluation de la valeur globale d'un actif est un élément critique de la phase de planification. Les décideurs doivent prendre en compte de nombreux éléments d’information différents pour évaluer cela, notamment la durée de vie probable des actifs, leurs performances prévues au fil du temps et le coût de leur élimination. Une technique qui devient de plus en plus précieuse à ce stade est la création d’un jumeau numérique.
  3. Technologie des jumeaux numériques : Un jumeau numérique est une représentation virtuelle d'un actif qu'une entreprise a l'intention d'acquérir et qui aide les organisations dans leur processus de prise de décision. Les jumeaux numériques permettent aux entreprises d'effectuer des tests et de prévoir les performances sur la base de simulations. Avec un bon jumeau numérique, il est possible de prédire les performances d'un actif dans les conditions auxquelles il sera soumis.
  4. Approvisionnement et installation : L’étape suivante du cycle de vie de l’actif concerne l’achat, le transport et l’installation de l’actif. Au cours de cette étape, les opérateurs devront prendre en compte plusieurs facteurs, notamment la performance attendue du nouvel actif dans l’écosystème de l’entreprise, la manière dont ses données seront partagées et intégrées dans les décisions commerciales, ainsi que la manière dont elle sera mise en service et intégrée aux autres actifs que l’entreprise possède.
  5. Utilisation : Cette phase est essentielle pour maximiser la performance de l’actif au fil du temps et prolonger sa durée de vie. Récemment, les systèmes de gestion des actifs d’entreprise (EAM) sont devenus un outil indispensable pour aider les entreprises à effectuer une maintenance prédictive et préventive afin de maintenir les actifs plus longtemps et générer plus de valeur. Nous détaillerons les EAM, les technologies qui les sous-tendent et leurs implications pour la stratégie de gestion du cycle de vie des actifs dans une autre section.
  6. Mise hors service : la dernière étape du cycle de vie d’un actif est la mise hors service de l’actif. Les actifs précieux peuvent être complexes et les marchés évoluent constamment, il est donc important de peser la dépréciation de l’actif courant face à la hausse du coût d’entretien afin de calculer son RSI global. Les décideurs devront tenir compte d'un certain nombre de facteurs lorsqu'ils essaieront de mesurer cet aspect, notamment le temps de fonctionnement des actifs, la durée de vie prévue et l'évolution des coûts du carburant et des pièces détachées.

Les avantages d’une stratégie de gestion du cycle de vie des actifs

Lorsque vous avez investi votre capital durement gagné dans l'acquisition d'actifs, il est important de les faire fonctionner au mieux le plus longtemps possible. La systématisation et la mise en œuvre d'une Stratégie efficace de gestion des actifs peut apporter à votre Entreprise un large éventail d'avantages, dont les suivants :

  • Évolutivité des bonnes pratiques : Les stratégies actuelles de gestion du cycle de vie des actifs utilisent des technologies de pointe associées à des approches rigoureuses et systématiques pour prévoir, planifier et optimiser toutes les tâches de maintenance quotidiennes et les besoins de réparation à long terme.
  • Rationalisation des opérations et de la maintenance : minimisez la probabilité de panne d’équipement, anticipez les pannes et effectuez une maintenance préventive lorsque cela est possible. Les meilleurs systèmes EAM actuels améliorent considérablement les capacités de prise de décision des managers, opérateurs et techniciens de maintenance en leur offrant une visibilité en temps réel sur l’état de l’équipement et les workflows.
  • Réduction des coûts de maintenance et de temps d’arrêt : Surveillez les assets en temps réel, quelle que soit leur complexité. En associant les informations sur les actifs (grâce à l’Internet des objets (IdO)) à des capacités analytiques, les entreprises peuvent désormais effectuer une maintenance préventive rentable, intervenant avant la défaillance d’un actif critique et évitant des temps d’arrêt coûteux.
  • Meilleur alignement entre les unités commerciales : Optimisez les processus de gestion en fonction d'une série de facteurs qui ne se limitent pas à l'état d'un équipement. Ces facteurs peuvent inclure les ressources disponibles (par exemple, capital et main-d’œuvre), les temps d’arrêt prévus et leurs implications pour l’entreprise, la sécurité des travailleurs, ainsi que tout risque potentiel de sécurité lié à la réparation.
  • Conformité améliorée : Respecter les lois entourant la gestion et les opérations des actifs, quel que soit leur emplacement. Les besoins en gestion des données et stockage varient considérablement d’un pays à l’autre et évoluent constamment. Évitez les pénalités coûteuses en contrôlant les actifs d'une manière stratégique et systématisée qui garantit la conformité, quel que soit l'endroit où les données sont stockées.

Comment élaborer une stratégie efficace de gestion du cycle de vie des actifs

En raison de la complexité accrue de la maintenance des actifs et des technologies nécessaires pour élaborer une stratégie de maintenance efficace, de nombreuses entreprises utilisent la gestion des actifs d’entreprise, associée à un système de gestion informatisé (CMMS) solide et à des capacités avancées de suivi des actifs pour gérer leurs actifs les plus précieux.

Systèmes de gestion des actifs Enterprise (EAM)

Les systèmes de gestion des actifs Enterprise (EAM) sont un composant de la stratégie de gestion du cycle de vie des actifs qui combine logiciels, systèmes et services de gestion des actifs afin d’allonger la durée de vie des actifs et d’augmenter la productivité. Beaucoup s'appuient sur une GMAO pour surveiller leurs actifs en temps réel et recommander une maintenance si nécessaire. Les systèmes EAM les plus performants surveillent les performances des actifs et tiennent un historique des activités critiques, telles que leur date d’achat, leur dernière réparation et le coût de cette activité pour une entreprise au fil du temps.

Des systèmes de gestion de maintenance assistée par ordinateur (GMAO)

Les systèmes informatiques de gestion de la maintenance (CMMS) sont des logiciels qui maintiennent une base de données des opérations de maintenance d'une organisation et aident à prolonger la durée de vie des actifs. Beaucoup de secteurs dépendent du CMMS comme composant de l’EAM, notamment la fabrication, la production de pétrole et de gaz, la production d’électricité, la construction et le transport. Une des fonctionnalités les plus populaires du CMMS est sa capacité à repérer les opportunités permettant aux entreprises d’effectuer une maintenance préventive régulière sur leurs actifs les plus précieux.

Maintenance préventive

La maintenance préventive aide à prévenir la défaillance inattendue d'un actif en recommandant des activités de maintenance en fonction d'un historique et de indicateurs de performance actuels. En d’autres termes, il s’agit de réparer les choses avant qu’elles ne tombent en panne. Grâce au machine learning, à l'analyse des données opérationnelles et à la surveillance prédictive de l’état des actifs, les stratégies de gestion du cycle de vie des actifs les plus performantes d'aujourd'hui optimisent la maintenance et réduisent les risques de fiabilité des opérations, qu’elles concernent une usine ou une entreprise. Les systèmes EAM et un CMMS conçus pour prendre en charge la maintenance préventive peuvent aider à produire des opérations stables, à garantir la conformité et à résoudre les problèmes qui affectent la production avant qu’ils ne se produisent.

Suivi des actifs

Le suivi d'actifs est un autre composant important de la stratégie de gestion du cycle de vie des actifs. Comme EAM et CMMS, les capacités de suivi des actifs se sont également améliorées ces dernières années grâce aux avancées technologiques. Voici quelques-unes des technologies les plus efficaces disponibles aujourd'hui pour le suivi des actifs.

  • Puces d’identification par radiofréquence (RFID) : Les pucesRFID diffusent des informations sur l’actif auquel elles sont attachées à l’aide de signaux radio et de la technologie Bluetooth. Ils peuvent transmettre un large éventail d'informations importantes, notamment la localisation des actifs, la température et même l'humidité de l'environnement dans lequel se trouve l'actif.
  • Suivi connecté au WiFi : Comme les RFID, les dispositifs de suivi compatibles WiFi surveillent une gamme d’informations utiles sur un actif, mais ils ne fonctionnent que si l’actif est à portée d’un réseau WiFi.
  • Les codes QR : Comme leur prédécesseur, le code-barres universel, les codes QR fournissent des informations sur les actifs de manière rapide et précise. Mais contrairement aux codes-barres, ils sont bidimensionnels et facilement lisibles sur un smartphone, quel que soit l'angle.
  • Les satellites de positionnement global (GPS) : Avec un système GPS, un traceur est placé sur un actif qui communique ensuite des informations au réseau du système mondial de navigation par satellite (GNSS). En transmettant un signal à un satellite, le système permet aux gestionnaires de suivre un actif n'importe où dans le monde, en temps réel.

Solutions de stratégie de gestion du cycle de vie des actifs

Beaucoup des solutions actuelles de gestion du cycle de vie des actifs (ALM) tirent parti de technologies de pointe telles que des données en temps réel délivrées via IdO, des analyses améliorées par IA et un suivi, des capacités basées sur le cloud et une automatisation puissante qui peuvent aider à rationaliser les workflows. La gestion des actifs d'entreprise (EAM) avec la IBM Maximo Application Suite aide les entreprises à optimiser la performance, à prolonger la durée de vie des actifs et à réduire les temps d’arrêt et les coûts. Il s'agit d'une plateforme entièrement intégrée qui utilise des outils d'analytique avancés et des données IdO pour améliorer la disponibilité opérationnelle et repérer les opportunités de maintenance.

 

