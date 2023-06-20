Stratégie de gestion du cycle de vie des actifs : quelle est la meilleure approche pour votre entreprise ?

Lorsque vous avez investi votre capital durement gagné dans l'acquisition d'actifs, il est important de les faire fonctionner au mieux le plus longtemps possible. La systématisation et la mise en œuvre d'une Stratégie efficace de gestion des actifs peut apporter à votre Entreprise un large éventail d'avantages, dont les suivants :

Évolutivité des bonnes pratiques : Les stratégies actuelles de gestion du cycle de vie des actifs utilisent des technologies de pointe associées à des approches rigoureuses et systématiques pour prévoir, planifier et optimiser toutes les tâches de maintenance quotidiennes et les besoins de réparation à long terme.

Optimisez les processus de gestion en fonction d'une série de facteurs qui ne se limitent pas à l'état d'un équipement. Ces facteurs peuvent inclure les ressources disponibles (par exemple, capital et main-d’œuvre), les temps d’arrêt prévus et leurs implications pour l’entreprise, la sécurité des travailleurs, ainsi que tout risque potentiel de sécurité lié à la réparation. Conformité améliorée : Respecter les lois entourant la gestion et les opérations des actifs, quel que soit leur emplacement. Les besoins en gestion des données et stockage varient considérablement d’un pays à l’autre et évoluent constamment. Évitez les pénalités coûteuses en contrôlant les actifs d'une manière stratégique et systématisée qui garantit la conformité, quel que soit l'endroit où les données sont stockées.

Comment élaborer une stratégie efficace de gestion du cycle de vie des actifs

En raison de la complexité accrue de la maintenance des actifs et des technologies nécessaires pour élaborer une stratégie de maintenance efficace, de nombreuses entreprises utilisent la gestion des actifs d’entreprise, associée à un système de gestion informatisé (CMMS) solide et à des capacités avancées de suivi des actifs pour gérer leurs actifs les plus précieux.

Systèmes de gestion des actifs Enterprise (EAM)

Les systèmes de gestion des actifs Enterprise (EAM) sont un composant de la stratégie de gestion du cycle de vie des actifs qui combine logiciels, systèmes et services de gestion des actifs afin d’allonger la durée de vie des actifs et d’augmenter la productivité. Beaucoup s'appuient sur une GMAO pour surveiller leurs actifs en temps réel et recommander une maintenance si nécessaire. Les systèmes EAM les plus performants surveillent les performances des actifs et tiennent un historique des activités critiques, telles que leur date d’achat, leur dernière réparation et le coût de cette activité pour une entreprise au fil du temps.

Des systèmes de gestion de maintenance assistée par ordinateur (GMAO)

Les systèmes informatiques de gestion de la maintenance (CMMS) sont des logiciels qui maintiennent une base de données des opérations de maintenance d'une organisation et aident à prolonger la durée de vie des actifs. Beaucoup de secteurs dépendent du CMMS comme composant de l’EAM, notamment la fabrication, la production de pétrole et de gaz, la production d’électricité, la construction et le transport. Une des fonctionnalités les plus populaires du CMMS est sa capacité à repérer les opportunités permettant aux entreprises d’effectuer une maintenance préventive régulière sur leurs actifs les plus précieux.

Maintenance préventive

La maintenance préventive aide à prévenir la défaillance inattendue d'un actif en recommandant des activités de maintenance en fonction d'un historique et de indicateurs de performance actuels. En d’autres termes, il s’agit de réparer les choses avant qu’elles ne tombent en panne. Grâce au machine learning, à l'analyse des données opérationnelles et à la surveillance prédictive de l’état des actifs, les stratégies de gestion du cycle de vie des actifs les plus performantes d'aujourd'hui optimisent la maintenance et réduisent les risques de fiabilité des opérations, qu’elles concernent une usine ou une entreprise. Les systèmes EAM et un CMMS conçus pour prendre en charge la maintenance préventive peuvent aider à produire des opérations stables, à garantir la conformité et à résoudre les problèmes qui affectent la production avant qu’ils ne se produisent.

Suivi des actifs

Le suivi d'actifs est un autre composant important de la stratégie de gestion du cycle de vie des actifs. Comme EAM et CMMS, les capacités de suivi des actifs se sont également améliorées ces dernières années grâce aux avancées technologiques. Voici quelques-unes des technologies les plus efficaces disponibles aujourd'hui pour le suivi des actifs.