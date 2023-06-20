Stratégie de gestion du cycle de vie des actifs : quelle est la meilleure approche pour votre entreprise ?

Les actifs sont l'élément vital de toute entreprise prospère, qu'il s'agisse de logiciels conçus pour répondre aux besoins spécifiques d'une entreprise ou d'un pipeline qui s'étend sur plusieurs océans. L'une des décisions stratégiques les plus importantes qu'un chef d'entreprise puisse prendre concerne la manière dont ces actifs sont entretenus tout au long de leur durée de vie.
Que vous soyez une petite entreprise disposant de seulement quelques actifs ou une société de grande envergure avec des bureaux dans le monde entier, la gestion du cycle de vie des actifs, ou ALM, fait partie intégrante de vos opérations. Voici ce que vous devez savoir pour élaborer une stratégie réussie.
Tout d’abord, parlons de ce qu’est un actif et de pourquoi il est si important. Les entreprises utilisent leurs actifs pour créer de la valeur. Il existe de nombreux types d’actifs, physiques et non physiques. Les équipements, les immeubles de bureaux et les véhicules sont des exemples d'actifs physiques. Les actifs non physiques incluent la propriété intellectuelle, les marques déposées et les brevets.
Chaque actif acquis par une entreprise passe par six étapes principales au cours de sa vie, nécessitant une planification minutieuse de la maintenance et des tactiques de gestion afin de fournir à ses propriétaires un solide retour sur investissement.
Voici les six étapes de la gestion du cycle de vie des actifs :
Lorsque vous avez investi votre capital durement gagné dans l'acquisition d'actifs, il est important de les faire fonctionner au mieux le plus longtemps possible. La systématisation et la mise en œuvre d'une Stratégie efficace de gestion des actifs peut apporter à votre Entreprise un large éventail d'avantages, dont les suivants :
En raison de la complexité accrue de la maintenance des actifs et des technologies nécessaires pour élaborer une stratégie de maintenance efficace, de nombreuses entreprises utilisent la gestion des actifs d’entreprise, associée à un système de gestion informatisé (CMMS) solide et à des capacités avancées de suivi des actifs pour gérer leurs actifs les plus précieux.
Les systèmes de gestion des actifs Enterprise (EAM) sont un composant de la stratégie de gestion du cycle de vie des actifs qui combine logiciels, systèmes et services de gestion des actifs afin d’allonger la durée de vie des actifs et d’augmenter la productivité. Beaucoup s'appuient sur une GMAO pour surveiller leurs actifs en temps réel et recommander une maintenance si nécessaire. Les systèmes EAM les plus performants surveillent les performances des actifs et tiennent un historique des activités critiques, telles que leur date d’achat, leur dernière réparation et le coût de cette activité pour une entreprise au fil du temps.
Les systèmes informatiques de gestion de la maintenance (CMMS) sont des logiciels qui maintiennent une base de données des opérations de maintenance d'une organisation et aident à prolonger la durée de vie des actifs. Beaucoup de secteurs dépendent du CMMS comme composant de l’EAM, notamment la fabrication, la production de pétrole et de gaz, la production d’électricité, la construction et le transport. Une des fonctionnalités les plus populaires du CMMS est sa capacité à repérer les opportunités permettant aux entreprises d’effectuer une maintenance préventive régulière sur leurs actifs les plus précieux.
La maintenance préventive aide à prévenir la défaillance inattendue d'un actif en recommandant des activités de maintenance en fonction d'un historique et de indicateurs de performance actuels. En d’autres termes, il s’agit de réparer les choses avant qu’elles ne tombent en panne. Grâce au machine learning, à l'analyse des données opérationnelles et à la surveillance prédictive de l’état des actifs, les stratégies de gestion du cycle de vie des actifs les plus performantes d'aujourd'hui optimisent la maintenance et réduisent les risques de fiabilité des opérations, qu’elles concernent une usine ou une entreprise. Les systèmes EAM et un CMMS conçus pour prendre en charge la maintenance préventive peuvent aider à produire des opérations stables, à garantir la conformité et à résoudre les problèmes qui affectent la production avant qu’ils ne se produisent.
Le suivi d'actifs est un autre composant important de la stratégie de gestion du cycle de vie des actifs. Comme EAM et CMMS, les capacités de suivi des actifs se sont également améliorées ces dernières années grâce aux avancées technologiques. Voici quelques-unes des technologies les plus efficaces disponibles aujourd'hui pour le suivi des actifs.
Beaucoup des solutions actuelles de gestion du cycle de vie des actifs (ALM) tirent parti de technologies de pointe telles que des données en temps réel délivrées via IdO, des analyses améliorées par IA et un suivi, des capacités basées sur le cloud et une automatisation puissante qui peuvent aider à rationaliser les workflows. La gestion des actifs d'entreprise (EAM) avec la IBM Maximo Application Suite aide les entreprises à optimiser la performance, à prolonger la durée de vie des actifs et à réduire les temps d’arrêt et les coûts. Il s'agit d'une plateforme entièrement intégrée qui utilise des outils d'analytique avancés et des données IdO pour améliorer la disponibilité opérationnelle et repérer les opportunités de maintenance.
