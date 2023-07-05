Balises
Opérations métier

Bonnes pratiques en matière de gestion du cycle de vie des actifs : élaborer une stratégie gagnante

Femme dans un entrepôt

Qu’il s’agisse d’une station d’épuration dont dépend toute une ville ou d’une petite compagnie de transport qui doit assurer des livraisons dans les délais, les entreprises de toutes tailles comptent sur les actifs et les équipements qu’elles possèdent pour créer de la valeur au quotidien.

La gestion du cycle de vie des actifs (ALM) est une approche fondée sur les données que de nombreuses entreprises utilisent dans le but de prendre soin de leurs actifs, d’optimiser leur efficacité et d’accroître leur rentabilité. Mais par où commencer et comment savoir quelle stratégie ALM vous convient le mieux ?

Dans cet article, nous examinerons certaines des bonnes pratiques utilisées par les entreprises performantes pour entretenir leurs actifs et prolonger leur durée d’utilisation. Mais commençons par quelques définitions qui seront essentielles pour comprendre la valeur de l’ALM pour les entreprises modernes.

Newsletter sectorielle

Les dernières actualités technologiques, étayées par des avis d’experts

Restez au fait des tendances les plus étonnantes du secteur dans le domaine de l’IA, de l’automatisation, des données et bien d’autres avec la newsletter Think. Consultez la Déclaration de confidentialité d’IBM.

Merci ! Vous êtes abonné(e).

Vous recevrez votre abonnement en anglais. Vous trouverez un lien de désabonnement dans chaque newsletter. Vous pouvez gérer vos abonnements ou vous désabonner ici. Consultez la Déclaration de confidentialité d’IBM pour plus d’informations.

Qu’est-ce qu’un actif ?

Les actifs sont des éléments physiques et non physiques que les entreprises possèdent et utilisent afin de créer de la valeur. Les actifs physiques, ou matériels, comprennent notamment les machines, les usines, les fournitures de bureau, les installations de production, les flottes de véhicules et les bâtiments. Les actifs immatériels comprennent notamment les logiciels, la propriété intellectuelle, les marques de commerce et les brevets.

Mixture of Experts | 12 décembre, épisode 85

Décryptage de l’IA : Tour d’horizon hebdomadaire

Rejoignez notre panel d’ingénieurs, de chercheurs, de chefs de produits et autres spécialistes de premier plan pour connaître l’essentiel de l’actualité et des dernières tendances dans le domaine de l’IA.
Regardez tous les épisodes de Mixture of Experts

Qu’est-ce que la gestion du cycle de vie des actifs (ALM) ?

L’ALM est une approche stratégique de la gestion des actifs physiques qui permet aux entreprises d’en tirer le maximum de valeur au fil du temps. Les stratégies de maintenance les plus fréquemment utilisées se décomposent en quatre étapes.

Les quatre étapes de l’ALM

1. Planification

Au cours de la première étape du cycle de vie des actifs, les parties prenantes évaluent la nécessité d’un nouvel actif, sa valeur prévue pour l’entreprise et son coût global.

Une partie essentielle de cette étape consiste à évaluer la valeur globale de l’actif. Les décideurs doivent prendre en compte de nombreuses informations différentes afin de procéder à une évaluation précise. Une technique qui prend de plus en plus d’importance à ce stade est la création d’un jumeau numérique.

Un jumeau numérique est une représentation virtuelle d’un actif qu’une entreprise a l’intention d’acheter. Il lui permet d’effectuer des tests et de prédire la performance sur la base de simulations. Avec un bon jumeau numérique, il est possible de prédire la performance d’un actif dans certaines conditions et sa durée de vie prévue.

Lisez cet article de blog afin de savoir comment les jumeaux numériques vous aident à optimiser la performance de vos actifs.

2. Achat et installation

Cette étape concerne l’achat, le transport et l’installation de l’actif, y compris la manière dont il sera mis en service, comment il sera intégré aux autres actifs de l’entreprise et comment les données qu’il génère seront intégrées aux décisions opérationnelles.

3. Utilisation

Cette phase revêt une grande criticité pour optimiser la performance des actifs au fil du temps et prolonger leur durée de vie. Récemment, les logiciels de gestion des actifs, tels que les systèmes de gestion des actifs d’entreprise (EAM), se sont imposés comme des outils indispensables à la réalisation d’une maintenance prédictive et préventive. Nous reviendrons plus en détail sur les EAM, les technologies qui les soutiennent, les types de maintenance qu’ils permettent et leurs implications concernant les bonnes pratiques ALM dans une autre section.

4. Mise hors service et mise au rebut des actifs

La dernière étape du cycle de vie d’un actif est sa mise au rebut. À ce stade, il est important de mettre en balance la dépréciation de l’actif et le coût croissant de son entretien. Les décideurs devront prendre en considération divers facteurs pour éclairer leur décision, notamment la durée de fonctionnement de l’actif, sa durée de vie prévue et l’évolution des coûts du carburant et des pièces de rechange.

L’importance de la gestion du cycle de vie des actifs

Qu’y a-t-il de plus important pour une entreprise que la santé de ses actifs ? Lorsque vous avez investi votre capital durement gagné dans l’acquisition d’un actif, sa gestion vise à garantir qu’il fonctionnera à son niveau optimal aussi longtemps que possible. Les bonnes pratiques ALM permettent aux entreprises de systématiser et d’exécuter leurs processus et peuvent générer de nombreux avantages, notamment :

  • Évolutivité du système : les meilleures stratégies ALM actuelles utilisent des technologies de pointe associées à des approches rigoureuses et systématiques afin de prévoir, de planifier et d’optimiser les tâches de maintenance quotidiennes, quel que soit le nombre d’actifs à entretenir ou leur complexité. En d’autres termes, à mesure qu’une entreprise acquiert de plus en plus d’actifs, tant qu’elle dispose d’une stratégie ALM solide, elle sera en mesure d’adapter ses opérations et ses tâches de maintenance comme il se doit.
  • Visibilité en temps réel sur l’état des actifs : une stratégie ALM efficace permet d’automatiser les tâches redondantes et d’améliorer considérablement les capacités de prise de décision en offrant aux responsables et aux opérateurs une visibilité en temps réel sur l’état des équipements et les workflows.
  • Réduction des coûts de maintenance et des temps d’arrêt : la disponibilité des informations sur les actifs grâce à l’Internet des objets (IdO), associée à de puissantes capacités d’analyse et d’intelligence artificielle, permet aux entreprises qui déploient une stratégie ALM moderne d’effectuer une maintenance préventive rentable, d’intervenir avant que les actifs critiques ne tombent en panne et de prévenir les risques de maintenance pouvant entraîner des temps d’arrêt coûteux.
  • Meilleure coordination entre les unités commerciales : les bonnes pratiques ALM permettent aux entreprises de tenir informés les différents services et la direction afin d’améliorer le processus décisionnel et de planifier plus efficacement l’avenir.
  • Réduction du risque de violation de la sécurité : grâce au suivi en temps réel des actifs et à l’amélioration des capacités de sécurité des actifs, les systèmes ALM leaders du marché aident désormais les entreprises à suivre et à surveiller leurs actifs de manière à prévenir les vols et les violations de données.
  • Amélioration de la conformité : une gestion solide des actifs permet aux entreprises de respecter les lois relatives à la gestion et à l’exploitation de leurs actifs, quel que soit leur emplacement. Les exigences en matière de gestion et de stockage des données varient considérablement d’un pays à l’autre et évoluent constamment. Une stratégie ALM solide garantit la conformité, quel que soit l’endroit où les données sont stockées.

Bonnes pratiques en matière de gestion du cycle de vie des actifs

L’objectif principal de la gestion du cycle de vie des actifs (ALM) doit toujours être leur optimisation tout au long de leur cycle de vie. Jusqu’à récemment, les gestionnaires et les techniciens s’appuyaient sur des outils manuels tels que les feuilles de calcul Excel et le suivi des documents pour y parvenir. Cependant, les récentes avancées technologiques en matière de capacité logicielles ont ajouté une nouvelle dimension aux bonnes pratiques ALM, rendant les outils manuels tels qu’Excel insuffisants.

Aujourd’hui, les logiciels de gestion des actifs permettent aux entreprises de conserver les informations les plus importantes sur leurs actifs (état, historique de maintenance et de réparation, emplacement, licences et indicateurs de performance par exemple) de manière plus précise et plus efficace.

Voici quelques bonnes pratiques ALM auxquelles les entreprises ont recours.

Déployer un système logiciel complet pour rationaliser les processus et améliorer la prise de décision

Les logiciels de gestion des actifs, tels que les systèmes EAM, permettent d’optimiser la performance des actifs, de leur acquisition à leur mise au rebut, d’une manière que les outils manuels tels qu’Excel ne pourraient jamais égaler. À l’ère de l’IdO, où tout est connecté par des capteurs et des systèmes, les opérateurs de maintenance ont désormais la possibilité d’intégrer des analyses avancées et l’’’’intelligence artificielle (IA) dans toutes leurs activités. Les données recueillies à partir des actifs instrumentés sont analysées à l’aide de techniques d’’IA, et les informations qui en résultent permettent aux équipes de maintenance de prendre des décisions plus éclairées.

Un système de gestion de la maintenance assistée par ordinateur (GMAO) est un logiciel qui centralise les informations relatives à la maintenance et facilite les processus relatifs aux opérations de maintenance. Il est souvent déployé dans le cadre d’un EAM afin d’optimiser l’utilisation et la disponibilité des équipements physiques tels que les véhicules, les machines, les communications, les infrastructures des usines et autres actifs.

Centraliser les informations sur les actifs et les rendre facilement accessibles aux employés

Un système GMAO qui sous-tend une approche EAM solide garantit que toutes les informations pertinentes sur les actifs sont stockées en un seul endroit et accessibles à toute personne qui en a besoin. Des valeurs actualisées aux garanties critiques, en passant par les licences logicielles et les informations de location (ainsi que les dernières analyses de maintenance et de réparation), toutes les informations critiques sur les actifs sont facilement accessibles en cas d’audit.

Utiliser des solutions modernes pour résoudre les problèmes avant qu’ils n’entraînent des pannes coûteuses

Les logiciels EAM et GMAO permettent de mettre en œuvre les approches les plus modernes du marché, telles que la maintenance préventive et prédictive, afin que les entreprises puissent éviter les pannes d’équipement.

  • Qu’est-ce que la maintenance préventive ? En termes simples, la maintenance préventive consiste à réparer les équipements avant qu’ils ne tombent en panne. En utilisant les bonnes pratiques de gestion des actifs et les moyennes historiques telles que le temps moyen entre pannes (MTBF), la maintenance préventive permet aux chefs d’entreprise de planifier stratégiquement les temps d’arrêt afin de pouvoir réparer les actifs à un moment où l’impact sur l’ensemble de l’entreprise sera le plus faible possible.
  • Qu’est-ce que la maintenance prédictive ? La maintenance prédictive va encore plus loin que les capacités de surveillance associées à la maintenance préventive. Elle évalue et réévalue en permanence l’état des actifs en temps réel grâce à des capteurs qui collectent des données via l’IdO. Ces données sont ensuite transmises à un système de gestion de maintenance assistée par ordinateur (GMAO) basé sur l’IA, où des outils et des processus d’analyse avancés, tels que machine learning (ML), détectent les problèmes et contribuent à les résoudre. Ces informations sont ensuite utilisées pour établir des modèles prédictifs de la performance des actifs au fil du temps et faciliter la détection des problèmes potentiels avant qu’ils ne surviennent.

Optimiser la performance des actifs grâce à l’analyse des données en temps réel

La surveillance à distance alimentée par l’IA offre non seulement des capacités de maintenance prédictive, mais elle permet également de surveiller la performance des actifs et de fournir des informations sur la manière de l’améliorer. En regroupant les données de tous les services et silos d’informations, elle réduit le nombre d’alertes relatives aux actifs que les responsables de la maintenance doivent traiter et à garantit leur fiabilité. Les données historiques et en temps réel collectées à partir des appareils IdO et des outils d’analyse et de diagnostic contribuent à prolonger la durée de fonctionnement des actifs.

Garantir la santé et la sécurité des actifs grâce au suivi en temps réel de leur emplacement et de leur état

Tout comme la surveillance de l’état des actifs, le suivi des actifs a également bénéficié des avancées technologiques de ces dernières années. Parmi les dispositifs les plus fréquemment utilisés, on trouve les étiquettes d’identification par radiofréquence (RFID), les systèmes de suivi Wi-Fi, les codes QR et les systèmes de positionnement par satellites (GPS). Chacun d’entre eux offre des avantages uniques et constitue une amélioration par rapport à ses prédécesseurs.

Les étiquettes RFID transmettent diverses informations sur les actifs en plus de leur emplacement, notamment la température et l’humidité de leur environnement. Les systèmes de suivi Wi-Fi utilisent une étiquette apposée sur un actif qui transmet des informations via un réseau Wi-Fi local. Cependant, comme pour le RFID, ils ne sont effectifs que si les actifs se trouvent à l’intérieur et à portée d’un réseau Wi-Fi.

Les codes QR constituent une amélioration significative par rapport à leur prédécesseur, le code-barres universel, car ils peuvent être facilement lus à l’aide d’un simple smartphone. Les systèmes GPS sont largement utilisés pour les actifs en transit car, contrairement aux autres systèmes de suivi, ils permettent aux gestionnaires de les localiser à lorsqu’ils sont à l’extérieur et loin des réseaux Wi-Fi, et ce, partout dans le monde.

Solutions de gestion du cycle de vie des actifs

Bon nombre des bonnes pratiques actuelles en matière de gestion du cycle de vie des actifs (ALM) sont seulement possibles grâce à une solution complète dotée de fonctionnalités technologiques avancées telles que l’IdO, l’analyse et la surveillance améliorées par l’IA et les capacités basées sur le cloud.

IBM Maximo Application Suite est une plateforme entièrement intégrée qui permet aux entreprises de faire évoluer leurs opérations de maintenance, passant d’une planification ponctuelle à une maintenance prédictive basée sur l’état et alimentée par des informations en temps réel. Il s’agit d’une solution éprouvée qui a aidé de nombreuses entreprises à améliorer la performance de leurs actifs, à prolonger leur durée de vie et à réduire les coûts et les temps d’arrêt.

 
Solutions connexes
Logiciel de gestion d’actifs d’entreprise

Maximisez les résultats liés à la maintenance de vos actifs en exploitant le pouvoir de l’IA générative grâce à une prise de décision basée sur les informations.

 Découvrir les logiciels de gestion d’actifs d’entreprise
Logiciels et solutions de gestion du cycle de vie des actifs (ALM)

Utilisez l’IA et les informations sur les données pour optimiser la performance des actifs de bout en bout.

 Découvrir les solutions ALM
Services de conseils opérationnels

Transformez vos opérations à l’aide de données riches et de puissantes technologies d’IA pour intégrer les processus d’optimisation et favoriser une croissance intelligente.

         Découvrir les services de conseils opérationnels
    Passez à l’étape suivante

    Tirez le meilleur parti des actifs de votre entreprise avec IBM Maximo Application Suite, un ensemble intégré de logiciels intelligents. Gérez et surveillez vos actifs de manière plus efficace en utilisant l’analytique, l’IA et l’automatisation, y compris la maintenance prédictive pour améliorer la fiabilité des actifs.

         Découvrez Maximo Application Suite Réserver une démo live