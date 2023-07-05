Bonnes pratiques en matière de gestion du cycle de vie des actifs : élaborer une stratégie gagnante

1. Planification

Au cours de la première étape du cycle de vie des actifs, les parties prenantes évaluent la nécessité d’un nouvel actif, sa valeur prévue pour l’entreprise et son coût global.

Une partie essentielle de cette étape consiste à évaluer la valeur globale de l’actif. Les décideurs doivent prendre en compte de nombreuses informations différentes afin de procéder à une évaluation précise. Une technique qui prend de plus en plus d’importance à ce stade est la création d’un jumeau numérique.

Un jumeau numérique est une représentation virtuelle d’un actif qu’une entreprise a l’intention d’acheter. Il lui permet d’effectuer des tests et de prédire la performance sur la base de simulations. Avec un bon jumeau numérique, il est possible de prédire la performance d’un actif dans certaines conditions et sa durée de vie prévue.

2. Achat et installation

Cette étape concerne l’achat, le transport et l’installation de l’actif, y compris la manière dont il sera mis en service, comment il sera intégré aux autres actifs de l’entreprise et comment les données qu’il génère seront intégrées aux décisions opérationnelles.

3. Utilisation

Cette phase revêt une grande criticité pour optimiser la performance des actifs au fil du temps et prolonger leur durée de vie. Récemment, les logiciels de gestion des actifs, tels que les systèmes de gestion des actifs d’entreprise (EAM), se sont imposés comme des outils indispensables à la réalisation d’une maintenance prédictive et préventive. Nous reviendrons plus en détail sur les EAM, les technologies qui les soutiennent, les types de maintenance qu’ils permettent et leurs implications concernant les bonnes pratiques ALM dans une autre section.

4. Mise hors service et mise au rebut des actifs

La dernière étape du cycle de vie d’un actif est sa mise au rebut. À ce stade, il est important de mettre en balance la dépréciation de l’actif et le coût croissant de son entretien. Les décideurs devront prendre en considération divers facteurs pour éclairer leur décision, notamment la durée de fonctionnement de l’actif, sa durée de vie prévue et l’évolution des coûts du carburant et des pièces de rechange.