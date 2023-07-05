Bonnes pratiques en matière de gestion du cycle de vie des actifs : élaborer une stratégie gagnante

Qu’il s’agisse d’une station d’épuration dont dépend toute une ville ou d’une petite compagnie de transport qui doit assurer des livraisons dans les délais, les entreprises de toutes tailles comptent sur les actifs et les équipements qu’elles possèdent pour créer de la valeur au quotidien.
La gestion du cycle de vie des actifs (ALM) est une approche fondée sur les données que de nombreuses entreprises utilisent dans le but de prendre soin de leurs actifs, d’optimiser leur efficacité et d’accroître leur rentabilité. Mais par où commencer et comment savoir quelle stratégie ALM vous convient le mieux ?
Dans cet article, nous examinerons certaines des bonnes pratiques utilisées par les entreprises performantes pour entretenir leurs actifs et prolonger leur durée d’utilisation. Mais commençons par quelques définitions qui seront essentielles pour comprendre la valeur de l’ALM pour les entreprises modernes.
Les actifs sont des éléments physiques et non physiques que les entreprises possèdent et utilisent afin de créer de la valeur. Les actifs physiques, ou matériels, comprennent notamment les machines, les usines, les fournitures de bureau, les installations de production, les flottes de véhicules et les bâtiments. Les actifs immatériels comprennent notamment les logiciels, la propriété intellectuelle, les marques de commerce et les brevets.
L’ALM est une approche stratégique de la gestion des actifs physiques qui permet aux entreprises d’en tirer le maximum de valeur au fil du temps. Les stratégies de maintenance les plus fréquemment utilisées se décomposent en quatre étapes.
Au cours de la première étape du cycle de vie des actifs, les parties prenantes évaluent la nécessité d’un nouvel actif, sa valeur prévue pour l’entreprise et son coût global.
Une partie essentielle de cette étape consiste à évaluer la valeur globale de l’actif. Les décideurs doivent prendre en compte de nombreuses informations différentes afin de procéder à une évaluation précise. Une technique qui prend de plus en plus d’importance à ce stade est la création d’un jumeau numérique.
Un jumeau numérique est une représentation virtuelle d’un actif qu’une entreprise a l’intention d’acheter. Il lui permet d’effectuer des tests et de prédire la performance sur la base de simulations. Avec un bon jumeau numérique, il est possible de prédire la performance d’un actif dans certaines conditions et sa durée de vie prévue.
Lisez cet article de blog afin de savoir comment les jumeaux numériques vous aident à optimiser la performance de vos actifs.
Cette étape concerne l’achat, le transport et l’installation de l’actif, y compris la manière dont il sera mis en service, comment il sera intégré aux autres actifs de l’entreprise et comment les données qu’il génère seront intégrées aux décisions opérationnelles.
Cette phase revêt une grande criticité pour optimiser la performance des actifs au fil du temps et prolonger leur durée de vie. Récemment, les logiciels de gestion des actifs, tels que les systèmes de gestion des actifs d’entreprise (EAM), se sont imposés comme des outils indispensables à la réalisation d’une maintenance prédictive et préventive. Nous reviendrons plus en détail sur les EAM, les technologies qui les soutiennent, les types de maintenance qu’ils permettent et leurs implications concernant les bonnes pratiques ALM dans une autre section.
La dernière étape du cycle de vie d’un actif est sa mise au rebut. À ce stade, il est important de mettre en balance la dépréciation de l’actif et le coût croissant de son entretien. Les décideurs devront prendre en considération divers facteurs pour éclairer leur décision, notamment la durée de fonctionnement de l’actif, sa durée de vie prévue et l’évolution des coûts du carburant et des pièces de rechange.
Qu’y a-t-il de plus important pour une entreprise que la santé de ses actifs ? Lorsque vous avez investi votre capital durement gagné dans l’acquisition d’un actif, sa gestion vise à garantir qu’il fonctionnera à son niveau optimal aussi longtemps que possible. Les bonnes pratiques ALM permettent aux entreprises de systématiser et d’exécuter leurs processus et peuvent générer de nombreux avantages, notamment :
L’objectif principal de la gestion du cycle de vie des actifs (ALM) doit toujours être leur optimisation tout au long de leur cycle de vie. Jusqu’à récemment, les gestionnaires et les techniciens s’appuyaient sur des outils manuels tels que les feuilles de calcul Excel et le suivi des documents pour y parvenir. Cependant, les récentes avancées technologiques en matière de capacité logicielles ont ajouté une nouvelle dimension aux bonnes pratiques ALM, rendant les outils manuels tels qu’Excel insuffisants.
Aujourd’hui, les logiciels de gestion des actifs permettent aux entreprises de conserver les informations les plus importantes sur leurs actifs (état, historique de maintenance et de réparation, emplacement, licences et indicateurs de performance par exemple) de manière plus précise et plus efficace.
Voici quelques bonnes pratiques ALM auxquelles les entreprises ont recours.
Les logiciels de gestion des actifs, tels que les systèmes EAM, permettent d’optimiser la performance des actifs, de leur acquisition à leur mise au rebut, d’une manière que les outils manuels tels qu’Excel ne pourraient jamais égaler. À l’ère de l’IdO, où tout est connecté par des capteurs et des systèmes, les opérateurs de maintenance ont désormais la possibilité d’intégrer des analyses avancées et l’’’’intelligence artificielle (IA) dans toutes leurs activités. Les données recueillies à partir des actifs instrumentés sont analysées à l’aide de techniques d’’IA, et les informations qui en résultent permettent aux équipes de maintenance de prendre des décisions plus éclairées.
Un système de gestion de la maintenance assistée par ordinateur (GMAO) est un logiciel qui centralise les informations relatives à la maintenance et facilite les processus relatifs aux opérations de maintenance. Il est souvent déployé dans le cadre d’un EAM afin d’optimiser l’utilisation et la disponibilité des équipements physiques tels que les véhicules, les machines, les communications, les infrastructures des usines et autres actifs.
Un système GMAO qui sous-tend une approche EAM solide garantit que toutes les informations pertinentes sur les actifs sont stockées en un seul endroit et accessibles à toute personne qui en a besoin. Des valeurs actualisées aux garanties critiques, en passant par les licences logicielles et les informations de location (ainsi que les dernières analyses de maintenance et de réparation), toutes les informations critiques sur les actifs sont facilement accessibles en cas d’audit.
Les logiciels EAM et GMAO permettent de mettre en œuvre les approches les plus modernes du marché, telles que la maintenance préventive et prédictive, afin que les entreprises puissent éviter les pannes d’équipement.
La surveillance à distance alimentée par l’IA offre non seulement des capacités de maintenance prédictive, mais elle permet également de surveiller la performance des actifs et de fournir des informations sur la manière de l’améliorer. En regroupant les données de tous les services et silos d’informations, elle réduit le nombre d’alertes relatives aux actifs que les responsables de la maintenance doivent traiter et à garantit leur fiabilité. Les données historiques et en temps réel collectées à partir des appareils IdO et des outils d’analyse et de diagnostic contribuent à prolonger la durée de fonctionnement des actifs.
Tout comme la surveillance de l’état des actifs, le suivi des actifs a également bénéficié des avancées technologiques de ces dernières années. Parmi les dispositifs les plus fréquemment utilisés, on trouve les étiquettes d’identification par radiofréquence (RFID), les systèmes de suivi Wi-Fi, les codes QR et les systèmes de positionnement par satellites (GPS). Chacun d’entre eux offre des avantages uniques et constitue une amélioration par rapport à ses prédécesseurs.
Les étiquettes RFID transmettent diverses informations sur les actifs en plus de leur emplacement, notamment la température et l’humidité de leur environnement. Les systèmes de suivi Wi-Fi utilisent une étiquette apposée sur un actif qui transmet des informations via un réseau Wi-Fi local. Cependant, comme pour le RFID, ils ne sont effectifs que si les actifs se trouvent à l’intérieur et à portée d’un réseau Wi-Fi.
Les codes QR constituent une amélioration significative par rapport à leur prédécesseur, le code-barres universel, car ils peuvent être facilement lus à l’aide d’un simple smartphone. Les systèmes GPS sont largement utilisés pour les actifs en transit car, contrairement aux autres systèmes de suivi, ils permettent aux gestionnaires de les localiser à lorsqu’ils sont à l’extérieur et loin des réseaux Wi-Fi, et ce, partout dans le monde.
Bon nombre des bonnes pratiques actuelles en matière de gestion du cycle de vie des actifs (ALM) sont seulement possibles grâce à une solution complète dotée de fonctionnalités technologiques avancées telles que l’IdO, l’analyse et la surveillance améliorées par l’IA et les capacités basées sur le cloud.
IBM Maximo Application Suite est une plateforme entièrement intégrée qui permet aux entreprises de faire évoluer leurs opérations de maintenance, passant d’une planification ponctuelle à une maintenance prédictive basée sur l’état et alimentée par des informations en temps réel. Il s’agit d’une solution éprouvée qui a aidé de nombreuses entreprises à améliorer la performance de leurs actifs, à prolonger leur durée de vie et à réduire les coûts et les temps d’arrêt.
