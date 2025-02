Intelligence artificielle : une génération de valeur sous conditions

Deux cas sont emblématiques d’une telle situation. Le premier : un défaut d’alignement stratégique peut provoquer l’arrêt d’une expérimentation de déploiement d’un projet d’IA dans un domaine particulier. Même si la preuve d’un succès technique est apportée, et que la définition de la valeur à capturer est bonne et prometteuse. Un coût sensible de passage à l’échelle peut entrer en conflit avec une planification stratégique des investissements et faire que le projet soit mis en sourdine ou abandonné. le second cas : un projet IA qui se déroule jusqu’à son terme. La solution est en place, fonctionne, mais une mesure de la réalisation de valeur attendue montre qu’il n’y a pas de gain économique, voire qu’il existe un surcoût opérationnel. Ce cas, fréquent, est un bon indicateur d’une transformation non aboutie. Les projets d’IA, a fortiori générative, portent un potentiel de transformation opérationnel très important. Ne pas traiter de façon collatérale la transformation du modèle opérationnel revient à hypothéquer la valeur à capturer. Tout compte dans l’obtention du résultat, y compris et surtout lorsqu’il s’agit de créer de la valeur.