L’intelligence artificielle et l’analytique avancée dans le système de santé français (Partie 3)

Améliorer l’efficacité opérationnelle dans le secteur de la santé est crucial pour offrir de meilleurs soins aux patients tout en réduisant les coûts. Cela est particulièrement pertinent dans la mesure où la France souffre d’une pénurie de ressources, où le ratio médecin/citoyen est de 3,3 pour 1 000, inférieur à la moyenne de l’UE de 3,9. Cela complique la demande croissante, en particulier dans les urgences et les hospitalisations complètes, qui ont augmenté ; plus de 50 % des hospitalisations en France sont des séjours complets, avec 12 % des patients réadmis dans les 30 jours. Parallèlement, la diminution annuelle du nombre de lits d’hospitalisation (de 6,4 pour 1 000 habitants en 2010 à 5,7 en 2020) aggrave la situation, entraînant des temps d’attente plus longs aux urgences, des coûts plus élevés et une qualité des soins réduite.[2], [3], [4], [5]

L’automatisation des flux de travail figure parmi les contributions les plus efficaces de l’IA et de l’AA à l’amélioration de l’efficacité opérationnelle. Ces technologies peuvent réduire en moyenne 30 % des heures de travail des médecins et autres personnels administratifs, avec des variations allant de 2 % à 48 % selon les rôles spécifiques. Les tâches les plus susceptibles d’être optimisées sont techniques et administratives plutôt que celles qui nécessitent des compétences générales et une expertise médicale. Cela inclut la rationalisation de la gestion des flux de patients, la planification, la gestion de la chaîne d’approvisionnement et des stocks, la surveillance des risques en temps réel, ainsi que des améliorations potentielles dans les fonctions de back-office telles que les RH, la finance et les achats. En outre, l’IA peut améliorer considérablement les résultats des soins de santé. Selon Frost & Sullivan, l’IA peut améliorer les résultats des traitements de 30 à 40 % grâce à des flux de travail et des diagnostics hospitaliers améliorés tout en réduisant les coûts de traitement de 50 %. [6], [7]

Des exemples concrets mettent en évidence ces avantages en pratique. L’un d’eux est UnityPoint Health, un réseau de soins de santé réparti dans l’Iowa, l’Illinois et le Wisconsin aux États-Unis. Le réseau a lancé une initiative visant à exploiter les outils d’IA pour la gestion des patients, en analysant de grandes quantités de données et en intégrant des algorithmes avancés pour prédire les réadmissions potentielles avant qu’elles ne surviennent. Cette solution faisait partie d’un cadre stratégique plus large visant à améliorer les soins aux patients, à réduire les réadmissions à l’hôpital et à diminuer les coûts des soins de santé grâce à des informations basées sur les données. Les résultats ont dépassé les attentes : en 18 mois, UnityPoint Health a réduit les réadmissions toutes causes confondues de 40 %, contribuant ainsi à des économies de 40 millions de dollars sur deux ans. Une allocation plus efficace des ressources hospitalières a également été réalisée en identifiant les transfusions de globules rouges inutiles, ce qui a permis d’économiser 17,4 millions de dollars supplémentaires. [8], [9],[10]

Les améliorations opérationnelles vont au-delà des environnements cliniques pour inclure des fonctions administratives telles que les finances, les ressources humaines et les achats. Par exemple, l’automatisation basée sur l’IA peut optimiser les processus financiers en automatisant la facturation, le codage et la gestion des réclamations, réduisant ainsi les erreurs et accélérant les cycles de remboursement. Les recherches de l’Institute of Business Value (IBV) d’IBM montrent que la fonction RH peut bénéficier d’une automatisation allant de 25 à 50 % de l’efficacité dans le recrutement, l’engagement des employés et les services administratifs. Cela peut être réalisé grâce à la vérification des profils alimentée par l’IA, aux chatbots et à d’autres solutions permettant de résumer les tendances d’embauche des concurrents sur des marchés spécifiques, de fournir des réponses aux questions sur les déménagements et les affectations, ainsi qu’aux demandes d’avantages sociaux, etc. Un autre exemple est l’approvisionnement, où l’IA peut considérablement améliorer la gestion des stocks en prévoyant les besoins avec une plus grande précision, réduisant ainsi les erreurs de prévision des coûts de 67 %. Cette optimisation conduit à des commandes plus efficaces, entraînant des économies de coûts et une réduction des déchets.