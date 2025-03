L’intelligence artificielle et l’analytique avancée dans le système de santé français (Partie 2)

Il existe de nombreux cas où les algorithmes d’AA et d’IA peuvent faciliter et améliorer la médecine préventive. Des pays comme les États-Unis et le Royaume-Uni utilisent fréquemment des algorithmes de prédiction des risques pour cibler des actions préventives, personnaliser les soins et améliorer leurs résultats. L’utilisation la plus fréquente se fait au travers d’algorithmes de prédiction des risques. Ils peuvent, entre autres, identifier les patients susceptibles de développer des conditions chroniques et des complications, ou étant à haut risque de réadmission. Cela permet aux professionnels de santé de contacter préventivement les patients et d’éviter des résultats indésirables.

De plus, ces technologies peuvent offrir un soutien en rendant les diagnostics plus efficaces et plus précis. Selon la Harvard School of Public Health, bien que son application en soit encore à ses débuts, l’utilisation de l’IA à des fins diagnostiques a le potentiel de réduire les dépenses de traitement jusqu’à 50 % et d’améliorer les résultats de santé de 40 % [2]. En outre, les médecins peuvent tirer parti de l’IA générative pour résumer rapidement un vaste corpus de littérature médicale en soutien du diagnostic ou de la prescription de traitement.