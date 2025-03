L’Intelligence Artificielle et l’Analytique avancée dans les systèmes de santé français (Partie 1)

En France, comme dans de nombreuses régions du monde, les patients sont de plus en plus informés et impliqués dans leurs décisions de santé. La révolution numérique leur a permis d’accéder plus facilement aux informations sur la santé et a suscité des attentes en matière d’expériences de services de santé personnalisés, pratiques et axés sur la technologie 12.

Cette évolution nécessite une transformation de la prestation des services et consultations, en mettant l’accent sur les soins centrés sur le patient, les solutions numériques, la télémédecine et l’amélioration de la communication entre le patient et le prestataire de soins. Il est essentiel que les systèmes de santé d’aujourd’hui s’adaptent à ces attentes en constante évolution afin de fournir des soins qui répondent efficacement aux besoins et aux préférences des patients d’aujourd’hui.

La tendance croissante à la participation active des patients à leur traitement, facilitée par les outils numériques, est en train de remodeler le paysage des soins de santé. La prise de rendez-vous en ligne, les applications mobiles pour la gestion des maladies et les communautés de patients font d’eux des acteurs à part entière de leur parcours de soins. Une enquête réalisée en 2022 souligne cette évolution numérique : 60 % des personnes interrogées sont favorables au dossier médical numérique et 39 % souhaitent le développement des consultations à distance. Le soutien du public à des innovations telles que le dossier médical partagé (DMP) témoigne d’une acceptation et d’une demande plus larges de solutions de santé numériques en France 13. En outre, la mesure des indicateurs d’expérience rapportée par les patients (PREM) par la Haute Autorité de Santé (HAS) met en évidence l’importance croissante accordée à la satisfaction, à la qualité des soins et à l’implication des patients 14.

Ces tendances marquent une transformation essentielle du système de santé français, qui évolue vers un modèle plus numérique et plus centré sur le patient. Il sera essentiel de reconnaître et d’adopter ces changements pour que le système de santé continue d’évoluer en fonction des attentes des patients et des avancées technologiques.