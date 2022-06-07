Vos centres de données sont-ils un obstacle dans votre quête de durabilité ?

Début 2016, le Service de police des Bermudes (BPS) a estimé qu’il pourrait devoir acheter du nouveau matériel pour son centre de données afin de corriger les faibles performances des applications. Les contraintes budgétaires les ont contraints à envisager des alternatives.

Le fournisseur de solutions BPS Gateway Systems Limited estimait que BPS pouvait exploiter son environnement virtualisé de manière bien plus efficace et efficiente grâce à Operations Manager d’IBM® Turbonomic, un logiciel qui crée un marketplace pour les ressources du centre de données et les attribue selon la priorité de l’application. Il automatise des centaines de placements quotidiens de charges de travail, ainsi que les décisions relatives au dimensionnement et à la capacité. Cela maintient le centre de données en bon état et garantit que seuls les serveurs hôtes requis sont actifs à un moment donné.

En plus de résoudre le problème des faibles performances des applications, le logiciel a exploité bien plus efficacement les serveurs hôtes existants de BPS. IBM Turbonomic a libéré suffisamment de ressources de serveur pour exécuter 412 machines virtuelles supplémentaires et a finalement permis à BPS de mettre hors service et de supprimer 16 serveurs blade Cisco UCS avec 32 sockets CPU au total, soit 67 % de ses hôtes. Ce faisant, on a éliminé tous les coûts associés à la maintenance du matériel et aux licences logicielles, y compris les 11 600 dollars US par an estimés pour les licences VMware. En outre, le temps de secours de l’UPS est passé de 12 à 26 minutes.

Le calculateur d’énergie UCS de Cisco estime les économies d’énergie directes réalisées grâce à la suppression de 16 serveurs hôtes (32 sockets) à 4 550 watts, en supposant une utilisation moyenne des serveurs de 60 %. Avec le tarif d’électricité de BPS de 0,40 USD par kWh, cela représente près de 16 000 USD d’économies annuelles.