Vos centres de données sont-ils un obstacle dans votre quête de durabilité ?

Imaginez que vous conduisiez votre voiture jusqu’à votre lieu de travail, que vous la gariez dans le parking et que vous la laissiez tourner toute la journée, simplement parce qu’il se peut que vous sortiez déjeuner à un moment donné. Si vous gérez un centre de données et laissez tourner des applications que vous utilisez périodiquement, vous faites essentiellement la même chose : vous gaspillez de l’argent et de l’énergie.
Les centres de données représentent 1 % de la consommation mondiale d’électricité et sont l’un des consommateurs d’électricité qui connaît la plus forte croissance au monde. En outre, presque tous les centres de données dans le monde sont considérablement surprovisionnés. Le taux moyen d’utilisation des serveurs n’est que de 12 à 18 % de la capacité. La façon la plus intelligente de résoudre ce problème est d’automatiser la gestion des ressources applicatives, ce qui assure la performance des applications et augmente l’utilisation de votre centre de données. Cela permet de réduire considérablement les coûts et la consommation d’énergie.
Pour l’entreprise moderne d’aujourd’hui, ses applications incarnent son activité. Le maintien des performances est essentiel pour atteindre la croissance. Le logiciel de gestion des ressources applicatives est conçu pour analyser en permanence chaque niveau d’utilisation des ressources des applications afin de s’assurer que les applications obtiennent ce dont elles ont besoin, au moment où elles en ont besoin. Cela garantit non seulement la qualité des performances et la fiabilité, mais permet aussi d’économiser de l’argent et de l’énergie. L’électricité représente jusqu’à 70 % du total des coûts d’exploitation des centres de données, selon le rapport Green Data Centers : Beyond Net Zero de Barclays Equity Research.
Le Conseil de défense des ressources suggère que l’augmentation de l’utilisation des serveurs est l’une des meilleures opportunités d’économie d’énergie de l’activité économique. Lorsque vous augmentez l’utilisation des serveurs, vous réduisez naturellement le nombre de serveurs à alimenter et à refroidir, ce qui permet d’économiser de l’électricité.
Une réduction de la consommation électrique des centres de données de 40 % permettrait d’économiser 46 milliards de kwh d’électricité par an. C’est suffisant pour alimenter l’État américain du Michigan pendant un an, ce qui n’est pas une mince affaire quand on considère qu’il abrite Ford, Chrysler et General Motors, ainsi que l’Université du Michigan, l’État du Michigan et un vaste campus Google. Si vous augmentez le taux d’utilisation de 40 % dans une installation de 100 000 pieds carrés, c’est comme si vous obteniez 40 000 pieds carrés supplémentaires gratuitement.
Les outils de gestion des ressources applicatives utilisent des logiciels pour gérer automatiquement votre pile d’applications, en optimisant la performance, la conformité et les coûts en temps réel, tout en gérant les contraintes de l’entreprise.
Tous les dirigeants d’entreprise et informatiques peuvent donner le ton en matière de durabilité et d’informatique verte, à commencer par leurs centres de données. En automatisant la gestion des ressources applicatives, les entreprises peuvent s’assurer que chaque application dispose des ressources nécessaires pour fonctionner à son niveau optimal sans être surexploitée. Mais que rechercher dans une solution logicielle ? Ces trois capacités sont essentielles :
Début 2016, le Service de police des Bermudes (BPS) a estimé qu’il pourrait devoir acheter du nouveau matériel pour son centre de données afin de corriger les faibles performances des applications. Les contraintes budgétaires les ont contraints à envisager des alternatives.
Le fournisseur de solutions BPS Gateway Systems Limited estimait que BPS pouvait exploiter son environnement virtualisé de manière bien plus efficace et efficiente grâce à Operations Manager d’IBM® Turbonomic, un logiciel qui crée un marketplace pour les ressources du centre de données et les attribue selon la priorité de l’application. Il automatise des centaines de placements quotidiens de charges de travail, ainsi que les décisions relatives au dimensionnement et à la capacité. Cela maintient le centre de données en bon état et garantit que seuls les serveurs hôtes requis sont actifs à un moment donné.
En plus de résoudre le problème des faibles performances des applications, le logiciel a exploité bien plus efficacement les serveurs hôtes existants de BPS. IBM Turbonomic a libéré suffisamment de ressources de serveur pour exécuter 412 machines virtuelles supplémentaires et a finalement permis à BPS de mettre hors service et de supprimer 16 serveurs blade Cisco UCS avec 32 sockets CPU au total, soit 67 % de ses hôtes. Ce faisant, on a éliminé tous les coûts associés à la maintenance du matériel et aux licences logicielles, y compris les 11 600 dollars US par an estimés pour les licences VMware. En outre, le temps de secours de l’UPS est passé de 12 à 26 minutes.
Le calculateur d’énergie UCS de Cisco estime les économies d’énergie directes réalisées grâce à la suppression de 16 serveurs hôtes (32 sockets) à 4 550 watts, en supposant une utilisation moyenne des serveurs de 60 %. Avec le tarif d’électricité de BPS de 0,40 USD par kWh, cela représente près de 16 000 USD d’économies annuelles.
IBM Turbonomic peut soutenir votre activité en garantissant les performances de vos applications tout en réduisant les coûts et l’encombrement. L’optimisation des centres de données est un excellent point de départ. Par exemple, IBM Turbonomic peut augmenter la densité des machines virtuelles pour atteindre le même niveau de performance avec moins de ressources, permettant ainsi aux clients de suspendre le nombre d’hôtes ou de les réutiliser. Si vous êtes plus avancé dans votre parcours cloud, il vous permet de migrer des charges de travail sur site en toute sécurité vers le cloud et d’optimiser en permanence la consommation cloud, réduisant ainsi votre empreinte carbone.
Dans une étude sur l’impact économique global d’IBM Turbonomic, Forrester a constaté que les clients voyaient un ROI de 274 % sur trois ans et que le coût d’actualisation annuel de l’infrastructure sur site avait été réduit de 75 % dès la première année de mise en œuvre. Forrester a également noté que l’optimisation de la consommation des ressources de l’application dans le centre de données ou le cloud public améliore le profil de consommation d’énergie à long terme d’une entreprise, contribuant ainsi à la durabilité de l’environnement
Vous n’avez pas à faire de compromis entre la neutralité carbone et la performance des applications. Lorsque les applications ne consomment que ce dont elles ont besoin pour fonctionner, vous pouvez réduire les coûts et réduire matériellement votre empreinte carbone, immédiatement et en continu.
