Les escroqueries deepfake réussies sont-elles plus courantes que nous le pensons ?

L’employé qui s’est fait escroquer 25 millions de dollars par le deepfake du directeur financier a admis par la suite que lorsqu’il a reçu le premier e-mail prétendument envoyé par son directeur financier, la mention d’une transaction secrète l’avait amené à se demander s’il s’agissait en réalité d’un e-mail de phishing. Mais lorsqu’il a vu la vidéo, il a reconnu d’autres membres de son service et a décidé qu’elle était authentique. Cependant, l’employé a appris par la suite que les images vidéo des membres de son service étaient également des deepfakes.

De nombreuses victimes négligent leurs inquiétudes, leurs questions et leurs doutes. Mais qu’est-ce qui pousse les individus, même ceux qui sont informés sur les deepfakes, à mettre leurs inquiétudes de côté et à choisir de croire qu’une image est réelle ? C’est la question à 1 million de dollars (ou 25 millions de dollars) à laquelle nous devons répondre pour éviter à l’avenir des escroqueries coûteuses et préjudiciables liées aux deepfakes.

Sage Journals a posé la question de savoir qui était le plus susceptible de se laisser piéger par les deepfakes et n’a trouvé aucune tendance particulière en fonction de l’âge ou du sexe. Cependant, les personnes âgées peuvent être plus vulnérables à ce type d’arnaque et avoir plus de mal à la détecter. De plus, les chercheurs ont constaté que si la sensibilisation est un bon point de départ, elle semble avoir une efficacité limitée pour empêcher les individus de se laisser piéger par les deepfakes.

Cependant, le neuroscientifique computationnel Tijl Grootswagers, de l’université Western Sydney, a probablement mis le doigt sur le problème lié à la détection des deepfakes : il s’agit d’une compétence totalement nouvelle pour chacun d’entre nous. Nous avons appris à nous méfier des informations et des préjugés, mais remettre en question l’authenticité d’une image que nous voyons va à l’encontre de notre façon de penser. Grootswagers a déclaré au magazine Science : « Dans notre vie, nous n’avons jamais à nous demander qui est une personne réelle ou fausse. Ce n’est pas une tâche pour laquelle nous avons été entraînés. »

Il est intéressant de noter que Grootswagers a découvert que notre cerveau est plus efficace pour détecter les deepfakes sans notre intervention. Il a découvert que lorsque les gens regardaient une image deepfake, celle-ci produisait un signal électrique différent dans le cortex visuel du cerveau par rapport à une image ou une vidéo légitime. Lorsqu’on lui a demandé pourquoi, il n’était pas tout à fait sûr : peut-être que le signal n’atteignait jamais notre conscience en raison d’interférences provenant d’autres régions du cerveau, ou peut-être que les humains ne reconnaissent pas les signaux indiquant qu’une image est fausse parce qu’il s’agit d’une nouvelle tâche.

Cela signifie que chacun d’entre nous doit commencer à entraîner son cerveau à considérer que toute image ou vidéo que nous regardons pourrait être un deepfake. En nous posant cette question chaque fois que nous commençons à agir sur un contenu, nous pourrons peut-être commencer à détecter les signaux cérébraux qui repèrent les faux avant nous. Et surtout, si nous sommes victimes d’un deepfake, en particulier au travail, il est essentiel que chacun d’entre nous signale tout incident. Alors seulement, les experts et les autorités pourront commencer à freiner leur création et leur prolifération.