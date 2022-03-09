Modernisation des applications : une approche d’évaluation rapide

Un ensemble minimal d’attributs de données est nécessaire pour exécuter l’évaluation rapide des applications distribuées. Examinons chaque critère plus en détail.



Applications commerciales prêtes à l’emploi (COTS)

Comme le code source des applications commerciales prêtes à l’emploi (COTS) n’est généralement pas distribué à l’acheteur, ces applications devront être migrées vers le cloud. Au cours d’une évaluation plus détaillée (généralement un sprint de 30 jours), des recherches supplémentaires peuvent être effectuées pour déterminer si le fournisseur de COTS prévoit de déplacer l’application vers des conteneurs ou de développer une version cloud native.

Certains adaptateurs personnalisés COTS développés par le client peuvent être restructurés ou conteneurisés. Cette disposition au niveau des composants serait déterminée lors d’une évaluation plus détaillée.

Applications SaaS ou applications déjà déplacées vers le cloud

Les applications qui s’exécutent déjà dans le cloud restent généralement « telles quelles » si l’objectif final est d’accélérer la migration globale vers le cloud. Les applications pourraient potentiellement être déplacées vers un autre cloud si l’objectif est de déplacer toutes les charges de travail vers un fournisseur cloud spécifique, mais la chose la plus sûre est de supposer que ces applications resteront où elles résident actuellement.

Applications essentielles/applications métier critiques

Il convient d’envisager de restructurer ou de moderniser es applications essentielles ou applications métier critiques vers des applications cloud-natives/à 12 facteurs, car ce sont celles qui bénéficieront le plus du coût élevé d’une restructuration.

À partir de cette catégorie d’applications, déterminez celles qui :

Ont une activité soumise à de nombreux changements ou un carnet de commandes volumineux et d’une plus grande agilité ou

Ne répondent pas actuellement aux besoins de l’entreprise et gagnerait à être repensées pour refléter un processus métier modernisé ou une expérience utilisateur améliorée.

Cette catégorie représente généralement environ 5 à 15 % de l’ensemble du portefeuille. Pour un portefeuille de 500 applications, cela équivaut à la restructuration de 25 à 75 applications en trois à cinq ans, un nombre considérable qui représente un effort de développement et un coût considérables !

Applications Java

Les applications Java sont des candidates idéales pour la conteneurisation. Toute application fonctionnant sur un serveur d’application JavaEE (WAS, WebLogic, Jboss, Tomcat, etc.) devrait pouvoir être conteneurisée avec un effort relativement limité. Une hypothèse clé est que le « strict minimum » sera fait pour conteneuriser l’application ; les mises à niveau ou les mouvements de middleware (par exemple, déplacer la base de données relationnelle vers une base de données cloud native ou passer de MQ à Kafka) sont hors de portée. Cependant, le pipeline CI/CD doit être mis à niveau pour produire des conteneurs et exploiter les fonctionnalités sous-jacentes d’OpenShift.

Applications Windows

Les applications Windows proposent deux options de conteneurisation :

Exécuter dans des conteneurs Linux, qui sont généralement des workloads .Net CORE

Exécuter dans des conteneurs Windows, qui ont été rendus disponibles dans OpenShift V4.6

En général, les critères de décision pour les applications Windows sont les suivants :

.Net CORE passe à des conteneurs Linux

Les applications Windows personnalisées .Net, VB, C ou C# migrent vers des conteneurs Windows

Une étude plus détaillée est nécessaire pour mieux déterminer la pertinence de la conteneurisation, mais nous partons du principe qu’au moins la moitié des applications Windows peuvent être conteneurisées à des fins de planification.

Toutes les autres applications : migrer

Toutes les autres applications seraient généralement migrées vers le cloud, le modèle le plus courant étant le passage du physique au virtuel ou du virtuel au virtuel pour la plupart des charges de travail. Les technologies « exotiques » ou « non traditionnelles » nécessitent une attention particulière, car il se peut qu’une zone de contrôle dans le cloud ne soit pas facilement accessible. Les charges de travail iSeries et pSeries peuvent généralement être déplacées vers Power Systems Virtual Server dans le cloud IBM. D’autres charges peuvent nécessiter l’installation de matériel spécifique dans la zone CoLo des centres de données IBM Cloud, si possible (par exemple, Unisys, Tandem Nonstop, etc.).