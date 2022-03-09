Balises
Modernisation des applications : une approche d’évaluation rapide

Cette évaluation définit des critères de haut niveau qui peuvent être rapidement appliqués au portefeuille d’applications afin d’orienter rapidement toutes les applications vers le cloud.

L’évaluation de la répartition d’un portefeuille d’applications en fonction des différents parcours de modernisation et de migration vers le cloud hybride doit souvent être effectuée rapidement (parfois en quelques heures), afin d’estimer l’effort nécessaire pour moderniser et migrer les applications vers le cloud hybride.

Cette approche d’évaluation rapide a été développée pour conduire des estimations de modernisation d’applications et de migration d’applications lorsqu’il n’est pas possible d’effectuer une analyse détaillée du portefeuille d’applications. Au lieu de cela, les applications sont évaluées et affectées à un ensemble simple de dispositions (Restructurer, Conteneuriser, Migrer, Laisser tel quel) à l’aide d’un nombre minimal d’entrées : plateforme du système d’exploitation, langage de programmation, applications sur mesure, COTS ou SaaS et applications essentielles ou non essentielles.

Cette approche permet de déterminer les dispositions de l’application en quelques heures avec une précision de 80 à 90 %, alors que des évaluations plus détaillées prennent des mois.

 

Aperçu de l’évaluation rapide

L’objectif de l’évaluation est de définir un ensemble de critères de haut niveau qui peuvent être rapidement appliqués au portefeuille d’applications afin d’orienter rapidement toutes les applications vers un parcours cloud. Il s’agit d’une évaluation préliminaire, dans le but de développer un point de vue initial sur le parc d’applications. L’objectif est de se situer dans plus ou moins 10 à 20 % des dispositions qui seraient dérivées d’une analyse plus exhaustive. 

L’élaboration d’un point de vue sur la disposition de l’ensemble du domaine d’application est nécessaire pour réaliser ce qui suit :

  • Exposer l’analyse de rentabilisation globale de la transformation vers le cloud hybride.
  • Développer des estimations pour moderniser et migrer le portefeuille d’application vers le cloud.
  • Démontrer une approche de modernisation standardisée qui maximise la valeur globale de l’entreprise.
  • Démontrer la capacité à comprendre rapidement le portefeuille d’applications et à identifier les attributs qui déterminent la complexité, le délai de commercialisation, les performances et l’évolutivité.

En définissant l’approche d’évaluation rapide, il est utile d’examiner séparément les charges de travail des systèmes distribués et du mainframe. Ces plateformes disposent généralement de différents pilotes de modernisation, SLA et technologies de soutien, qui imposent un ensemble variable de critères pour évaluer le portefeuille. Bien que de nombreuses applications disposent de backends mainframe (ou « systèmes d’enregistrement »), une charge de travail distribuée, dans ce cas, est définie comme une charge de travail dont la principale unité d’exécution fonctionne sur une plateforme distribuée.

Évaluation rapide : applications distribuées

Voici une distribution de haut niveau typique des dispositions des applications distribuées et de leurs définitions :

  • Restructurer/moderniser vers le cloud natif : 5-15 % comprenant des applications critiques de grande valeur. Ces applications sont restructurées ou réécrites en tant qu’applications cloud-native/à 12 facteurs. Cette disposition offre la plus grande valeur commerciale, car l’application devient plus agile, évolutive et très accessible, mais à un coût élevé. Par conséquent, ces applications doivent être choisies judicieusement, car elles représentent des investissements stratégiques qui s’élèvent généralement à des millions de dollars par application. 
  • Conteneuriser : 50 à 60 % composé de la plupart des applications Java et de quelques applications Windows. Ces applications sont conteneurisées pour fonctionner dans un conteneur Kubernetes, idéalement sur Red Hat OpenShift. Les applications conteneurisées offrent un ROI optimal basé sur le coût de la conteneurisation par rapport à l’avantage réalisé.
  • Migrer : 30-40 % composés de COTS, de certains Windows et d’autres "exotiques" fonctionnant sur bare metal ou des machines virtuelles. Ces applications suivent un modèle de migration « lift-and-shift » avec peu ou pas de modifications de code pour les déplacer vers le cloud. Les modèles de migration les plus courants sont physique à virtuel et virtuel à virtuel.
  • Laisser tel quel : moins de 10 % d’applications de bureau, d’applications mobiles (hors backend) et d’applications déjà présentes dans le cloud (notamment le SaaS, bien que certaines applications dans le cloud puissent être déplacées vers un cloud plus privilégié).

Vous remarquerez que ces dispositions diffèrent des autres grilles de catégorisation d’applications, comme les 7 R de Gartner, mais offrent une manière beaucoup plus simple et directe de classer le portefeuille tout en identifiant les applications qui contribueront à générer la plus grande valeur de transformation, les applications qui seront restructurées et conteneurisées :

Un ensemble minimal d’attributs de données est nécessaire pour exécuter l’évaluation rapide des applications distribuées. Examinons chaque critère plus en détail.

Applications commerciales prêtes à l’emploi (COTS)

Comme le code source des applications commerciales prêtes à l’emploi (COTS) n’est généralement pas distribué à l’acheteur, ces applications devront être migrées vers le cloud. Au cours d’une évaluation plus détaillée (généralement un sprint de 30 jours), des recherches supplémentaires peuvent être effectuées pour déterminer si le fournisseur de COTS prévoit de déplacer l’application vers des conteneurs ou de développer une version cloud native.

Certains adaptateurs personnalisés COTS développés par le client peuvent être restructurés ou conteneurisés. Cette disposition au niveau des composants serait déterminée lors d’une évaluation plus détaillée.

Applications SaaS ou applications déjà déplacées vers le cloud

Les applications qui s’exécutent déjà dans le cloud restent généralement « telles quelles » si l’objectif final est d’accélérer la migration globale vers le cloud. Les applications pourraient potentiellement être déplacées vers un autre cloud si l’objectif est de déplacer toutes les charges de travail vers un fournisseur cloud spécifique, mais la chose la plus sûre est de supposer que ces applications resteront où elles résident actuellement.

Applications essentielles/applications métier critiques

Il convient d’envisager de restructurer ou de moderniser es applications essentielles ou applications métier critiques vers des applications cloud-natives/à 12 facteurs, car ce sont celles qui bénéficieront le plus du coût élevé d’une restructuration. 

À partir de cette catégorie d’applications, déterminez celles qui :

  • Ont une activité soumise à de nombreux changements ou un carnet de commandes volumineux et d’une plus grande agilité ou
  • Ne répondent pas actuellement aux besoins de l’entreprise et gagnerait à être repensées pour refléter un processus métier modernisé ou une expérience utilisateur améliorée.

Cette catégorie représente généralement environ 5 à 15 % de l’ensemble du portefeuille. Pour un portefeuille de 500 applications, cela équivaut à la restructuration de 25 à 75 applications en trois à cinq ans, un nombre considérable qui représente un effort de développement et un coût considérables !

Applications Java

Les applications Java sont des candidates idéales pour la conteneurisation. Toute application fonctionnant sur un serveur d’application JavaEE (WAS, WebLogic, Jboss, Tomcat, etc.) devrait pouvoir être conteneurisée avec un effort relativement limité. Une hypothèse clé est que le « strict minimum » sera fait pour conteneuriser l’application ; les mises à niveau ou les mouvements de middleware (par exemple, déplacer la base de données relationnelle vers une base de données cloud native ou passer de MQ à Kafka) sont hors de portée. Cependant, le pipeline CI/CD doit être mis à niveau pour produire des conteneurs et exploiter les fonctionnalités sous-jacentes d’OpenShift.

Applications Windows

Les applications Windows proposent deux options de conteneurisation :

  • Exécuter dans des conteneurs Linux, qui sont généralement des workloads .Net CORE
  • Exécuter dans des conteneurs Windows, qui ont été rendus disponibles dans OpenShift V4.6

En général, les critères de décision pour les applications Windows sont les suivants :

  • .Net CORE passe à des conteneurs Linux
  • Les applications Windows personnalisées .Net, VB, C ou C# migrent vers des conteneurs Windows

Une étude plus détaillée est nécessaire pour mieux déterminer la pertinence de la conteneurisation, mais nous partons du principe qu’au moins la moitié des applications Windows peuvent être conteneurisées à des fins de planification.

Toutes les autres applications : migrer

Toutes les autres applications seraient généralement migrées vers le cloud, le modèle le plus courant étant le passage du physique au virtuel ou du virtuel au virtuel pour la plupart des charges de travail. Les technologies « exotiques » ou « non traditionnelles » nécessitent une attention particulière, car il se peut qu’une zone de contrôle dans le cloud ne soit pas facilement accessible. Les charges de travail iSeries et pSeries peuvent généralement être déplacées vers Power Systems Virtual Server dans le cloud IBM. D’autres charges peuvent nécessiter l’installation de matériel spécifique dans la zone CoLo des centres de données IBM Cloud, si possible (par exemple, Unisys, Tandem Nonstop, etc.).

Critères de décision pour les applications mainframe

Les charges de travail mainframe présentent des complexités supplémentaires pour définir les dispositions application. La destination finale de ces applications n’est pas toujours claire, selon la stratégie globale du mainframe du client. Pour les charges de travail distribuées, la zone de contrôle typique est constituée d’environnements conteneurisés ou virtualisés sur des X86 Servers dans le cloud. La destination cible des applications mainframe peut prendre plusieurs formes et peut inclure les éléments suivants, en fonction de la philosophie mainframe du client et de ses objectifs métier :

  • Optimiser les applications en fonction leur encombrement technologique actuel afin de réduire les coûts de calcul et d’opérations (mises à niveau du compilateur, gains d’efficacité en codage, etc.).
  • Moderniser/transformer les applications en place, en continuant à fonctionner sur la plateforme IBM Z (z/OS ou Linux sur Z).
  • Moderniser/transformer les applications pour qu’elles s’exécutent dans un environnement cloud distribué.
  • Mieux utiliser et accéder aux actifs des applications mainframe depuis d’autres applications distribuées.
  • Évacuer complètement le centre de données sur site, y compris les charges de travail du mainframe.

Les réponses à ces questions vous aideront ensuite à déterminer les dispositions cibles, par exemple :

  • Moderniser l’application pour Linux on Z.
  • Moderniser l’application pour passer à Linux sur x86 dans le cloud.
  • Restructurer l’application dans sa technologie actuelle (plateforme et langage de programmation) afin d’améliorer l’efficacité opérationnelle.
  • Externaliser les services clés sous forme d’API.

Pour les charges de travail qui resteront sur le mainframe, il faut répondre aux questions sur l’emplacement du mainframe :

  • Conserver dans un centre de données sur site.
  • Déplacer vers l’installation IBM Cloud Co-Lo.
  • Déplacer vers IBM Z en tant que service géré par un intégrateur de système mondial.

Par conséquent, la gestion des applications mainframe est beaucoup plus complexe, nécessitant un dialogue plus approfondi avec le client et une analyse plus poussée des applications en question. 

Exemple de résultat d’une évaluation rapide

La figure suivante représente un exemple de résultat d’une évaluation rapide de la modernisation des applications dans le contexte de l’élaboration d’une proposition de modernisation du cloud. La capacité à développer rapidement un point de vue sur le portefeuille d’applications du client a été un facteur clé de différenciation de notre approche :

Récapitulatif

Des évaluations plus détaillées peuvent parfois être nécessaires ; toutefois, la transformation rapide offre un moyen simple et rapide d’estimer l’effort requis pour transformer le portefeuille d’applications vers le cloud et fournit les entrées nécessaires pour déterminer l’analyse de rentabilité globale de la transformation vers le cloud.

