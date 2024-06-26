La révolution de l’IA générative ne montre aucun signe de ralentissement. Les chatbots et les assistants IA sont devenus une partie intégrante du monde des affaires, que ce soit pour former les employés, répondre aux questions des clients et nombre d’autres activités. Nous leur avons même attribué des noms, des genres et, dans certains cas, des personnalités distinctes.

Deux tendances très importantes se dessinent dans le monde de l’IA générative. D’une part, la volonté éperdue de les humaniser se poursuit, parfois de manière imprudente et sans trop se soucier des conséquences. Parallèlement, selon le dernier rapport de Deloitte (État de l’IA générative dans l’Enterprise), la confiance des entreprises envers l’IA a considérablement augmenté dans tous les domaines au cours des dernières années.

Cependant, de nombreux clients et employés ne pensent pas du tout de la même manière. Plus de 75 % des consommateurs sont préoccupés par les fausses informations. Les employés craignent d’être remplacés par l’IA. L’écart de confiance grandit et l’IA définit de plus en plus une époque marquée par le fausses informations.

Voici ce que cela signifie pour les professionnels de l'informatique et de la gouvernance.