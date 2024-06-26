La révolution de l’IA générative ne montre aucun signe de ralentissement. Les chatbots et les assistants IA sont devenus une partie intégrante du monde des affaires, que ce soit pour former les employés, répondre aux questions des clients et nombre d’autres activités. Nous leur avons même attribué des noms, des genres et, dans certains cas, des personnalités distinctes.
Deux tendances très importantes se dessinent dans le monde de l’IA générative. D’une part, la volonté éperdue de les humaniser se poursuit, parfois de manière imprudente et sans trop se soucier des conséquences. Parallèlement, selon le dernier rapport de Deloitte (État de l’IA générative dans l’Enterprise), la confiance des entreprises envers l’IA a considérablement augmenté dans tous les domaines au cours des dernières années.
Cependant, de nombreux clients et employés ne pensent pas du tout de la même manière. Plus de 75 % des consommateurs sont préoccupés par les fausses informations. Les employés craignent d’être remplacés par l’IA. L’écart de confiance grandit et l’IA définit de plus en plus une époque marquée par le fausses informations.
Voici ce que cela signifie pour les professionnels de l'informatique et de la gouvernance.
La tendance à humaniser l'IA et le degré de confiance que les gens lui accordent mettent en lumière de graves problèmes éthiques et juridiques. Les outils d’« humanisation » alimentés par l’IA prétendent transformer le contenu généré par l’IA en récits « naturels » et « semblables à des humains ». D’autres ont créé des « humains numériques » à utiliser dans le marketing et la publicité. La prochaine publicité que vous voyez avec une personne n'est pas du tout une personne, mais une forme de média synthétique. En fait, contentons-nous de le nommer exactement comme il s'impose : un « deepfake ».
Les efforts visant à personnaliser l’IA ne sont pas une nouveauté. Apple a ouvert la voie en 2011 avec le lancement de Siri. Aujourd'hui, nous disposons d'innombrables milliers d'assistants numériques, dont certains sont adaptés à des cas d'utilisation spécifiques, tels que les soins de santé numériques, l'assistance à la clientèle ou même l'accompagnement personnel.
Ce n’est pas une coïncidence si de nombreux assistants numériques sont incarnés par des personnages féminins, avec des noms et des voix de femme. Après tout, les études montrent que les gens préfèrent massivement les voix féminines, ce qui nous rend plus prédisposés à leur faire confiance. Bien qu’elles n’aient pas de forme physique, elles incarnent une femme compétente, fiable et efficace. Mais comme le dit le stratège technologique et conférencier George Kamide, cela « renforce les préjugés humains et les stéréotypes et masque dangereusement le fonctionnement de la technologie ».
Il ne s'agit pas seulement d'un problème éthique, mais aussi d'un problème de sécurité, car tout ce qui est conçu pour persuader peut nous rendre plus vulnérables à la manipulation. Dans le contexte de la cybersécurité, cela représente un tout nouveau niveau de menace de la part des escrocs de l'ingénierie sociale.
Les gens nouent des relations avec d'autres personnes, pas avec des machines. Mais lorsqu'il devient presque impossible de faire la différence, nous sommes plus enclins à faire confiance à l'IA pour prendre des décisions délicates. Nous devenons plus vulnérables ; plus enclins à partager nos pensées personnelles et, dans le cas des affaires, nos secrets commerciaux et notre propriété intellectuelle.
Cela a de graves conséquences pour la sécurité et la confidentialité des informations. La plupart des grands modèles de langage (LLM) conservent un enregistrement de chaque interaction et l’utilisent éventuellement pour former de futurs modèles.
Voulons-nous vraiment que nos assistants virtuels révèlent nos informations privées aux futurs utilisateurs ? Les chefs d’entreprise souhaitent-ils que leur propriété intellectuelle refasse surface dans des réponses ultérieures ? Voulons-nous que nos secrets fassent partie d’un vaste corpus de textes, de contenus audio et visuels afin d’entraîner la prochaine itération de l’IA ?
Si nous commençons à considérer les machines comme des substituts de l'interaction humaine réelle, toutes ces choses ont beaucoup plus de chances de se produire.
Nous sommes conditionnés à croire que les ordinateurs ne mentent pas, mais la vérité est que les algorithmes peuvent être programmés pour faire précisément le contraire. Et même s'ils ne sont pas spécifiquement formés à la tromperie, ils peuvent toujours « halluciner » ou être exploités pour révéler leurs données d'entraînement.
Les acteurs de la menace sont bien conscients que l’IA est le prochain grand espace de la cybercriminalité. De même qu’une entreprise peut utiliser un assistant digital pour persuader des clients potentiels, un acteur de la menace peut l’utiliser pour tromper une victime peu méfiante et l’amener à entreprendre une action souhaitée. Par exemple, un chatbot nommé Love-GPT a récemment été impliqué dans des arnaques amoureuses grâce à sa capacité à générer des profils apparemment authentiques sur des plateformes de rencontres et même à discuter avec des utilisateurs.
L’IA générative va devenir de plus en plus sophistiquée à mesure que les algorithmes seront affinés et que la puissance de calcul requise sera plus facilement disponible. La technologie existe déjà pour créer des « humains numériques » avec des noms, des genres, des visages et des personnalités. Les vidéos de deepfake sont bien plus convaincantes qu’il y a seulement quelques années. Elles font déjà leur apparition dans les conférences en direct : un employé du secteur financier a ainsi déboursé 25 millions de dollars après un appel vidéo avec son faux directeur financier.
Plus nous considérons les algorithmes comme des personnes, plus il devient difficile de faire la différence et plus nous devenons vulnérables face à ceux qui utiliseraient la technologie à des fins malveillantes. Bien que les choses ne soient pas près de s'arranger, compte tenu de la rapidité des progrès de la technologie de l'IA, les entreprises légitimes ont le devoir éthique d'être transparentes dans l'utilisation qu'elles font de l'IA.
Nous devons accepter que l’IA générative soit là pour rester. Il ne faut pas non plus sous-estimer ses avantages. Les assistants intelligents peuvent réduire considérablement la charge cognitive des travailleurs du savoir et ils peuvent libérer des ressources humaines limitées pour nous donner plus de temps pour nous concentrer sur des questions plus importantes. Mais essayer de présenter toute forme de capacité de machine learning comme un substitut à l’interaction humaine n’est pas seulement éthiquement discutable ; c’est aussi contraire à la bonne gouvernance et à l’élaboration des politiques.
L'IA progresse à une vitesse que les gouvernements et les régulateurs n'arrivent pas à suivre. Alors que l’UE met en vigueur la première réglementation mondiale sur l’intelligence artificielle — connue sous le nom de EU AI Act — il nous reste encore beaucoup de chemin à parcourir. C'est donc aux entreprises de prendre l'initiative en adoptant une autorégulation stricte en ce qui concerne la sécurité, la confidentialité, l'intégrité et la transparence de l'IA et de la manière dont elles l'utilisent.
Dans la quête incessante d’humanisation de l’IA, il est facile de perdre de vue les éléments cruciaux qui constituent des pratiques commerciales éthiques. Elle rend les employés, les clients et toutes les autres personnes concernées vulnérables face à la manipulation et à l’abus de confiance. Le résultat de cette obsession n’est pas tant d’humaniser l’IA, mais bel et bien d’arrêter de déshumaniser les humains.
Cela ne signifie pas que les entreprises devraient éviter l’IA générative et les technologies similaires. Elles doivent cependant faire preuve de transparence quant à leur utilisation et communiquer clairement les risques potentiels à leurs employés. Il est impératif que l'IA générative fasse partie intégrante non seulement de votre stratégie technologique d'entreprise mais également de votre formation en matière de sensibilisation à la sécurité, de votre gouvernance et de votre élaboration de politiques.
Dans un monde idéal, tout ce qui est IA serait étiqueté et vérifiable en tant que tel. Et si ce n’est pas le cas, alors on ne peut probablement pas leur faire confiance. Nous pourrions alors recommencer à nous préoccuper uniquement des escrocs humains, même si, bien sûr, ils utilisent inévitablement des IA malveillantes. En d’autres termes, nous devrions peut-être laisser l’anthropomorphisation de l’IA aux acteurs malveillants. De cette façon, nous avons au moins une chance de pouvoir faire la différence.
