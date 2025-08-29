Prévenir la baisse de la vigilance grâce aux agents IA

Les équipes d’ingénierie de la fiabilité des sites (SRE) et DevOps sont épuisées. La taille des parcs informatiques, la surcharge d’outils et le caractère astreignant du métier engendrent ensemble un problème majeur : la baisse de la vigilance.

La baisse de la vigilance (parfois appelée « désensibilisation aux alarmes ») désigne « un état d’épuisement mental et opérationnel provoqué par un nombre excessif d’alertes ». Ce phénomène affecte la capacité à réagir et l’efficacité des équipes DevOps, des centres opérationnels de sécurité (SOC), SRE (ingénierie de la fiabilité des sites) et d’autres équipes chargées d’assurer la performance et la sécurité informatiques. Il s’agit d’un problème très répandu et lourd de conséquences.

Selon le rapport « 2023 State of Threat Detection » publié par Vectra à l’issue d’une enquête menée auprès de 2 000 analystes de sécurité informatique au sein d’entreprises comptant au moins 1 000 salariés, les équipes SOC reçoivent en moyenne 4 484 alertes par jour. 67 % de ces alertes sont ignorées en raison d’un volume élevé de faux positifs et d’une baisse de la vigilance. Selon le même rapport, 71 % des analystes estiment que leur entreprise est susceptible d’avoir subi une « compromission à leur insu, en raison d’un manque de visibilité et de confiance dans les capacités de détection des menaces ».



Si le rapport Vectra porte sur la sécurité, les équipes chargées de surveiller la performance des applications et des infrastructures sont confrontées à une surcharge similaire. Par exemple, la moindre erreur de configuration peut générer des centaines, voire des milliers d’alertes de performance, une « tempête d’alertes » susceptible de déconcentrer ou de désensibiliser les équipes informatiques et de retarder la réponse aux alertes critiques et aux problèmes réels. Et ces derniers peuvent coûter cher.



Qu’est-ce qui est à l’origine de cet épuisement ? L’IA agentique peut-elle être intégrée à une solution évolutive ?