Les grandes entreprises technologiques s’efforcent d’améliorer la personnalité et les capacités de leurs assistants IA. L’approche de Meta consiste à intégrer des voix de célébrités à son assistant IA sur l’ensemble de ses plateformes de messagerie. Les utilisateurs peuvent sélectionner des voix générées par IA inspirées de stars telles qu’Awkwafina et Judi Dench.

Cependant, cette promesse s'accompagne de risques potentiels. M. Hay reconnaît que cette technologie pourrait être une aubaine pour les escrocs et les fraudeurs si elle tombait entre de mauvaises mains.

« Vous allez voir dans les six prochains mois une nouvelle génération d'escrocs qui ont des voix authentiques qui ressemblent à celles des hôtes de podcast que vous avez entendus, avec une inflexion et une émotion dans leur voix », prévient-il. « Des modèles qui sont là pour soutirer de l'argent aux gens, essentiellement. » Ceci pourrait rendre obsolètes les signaux d'alarme traditionnels, comme les accents inhabituels ou les voix à consonance robotique. « Tout ceci sera invisible », assure M. Hay.

Il compare la situation à une intrigue des romans Harry Potter, où les personnages doivent poser des questions personnelles pour Verify l'identité de quelqu'un. Dans le monde réel, les gens peuvent devoir adopter des tactiques similaires.

« Comment vais-je savoir que je parle bien à ma banque ? », se demande M. Hay. « Comment vais-je savoir que je parle à ma fille, qui demande de l'argent ? Les humains vont devoir s'habituer à pouvoir poser ces questions. »

Malgré ces inquiétudes, M. Hay reste optimiste quant au potentiel de cette technologie. Il souligne que l'IA pourrait améliorer considérablement l'accessibilité, en permettant aux gens d'interagir avec les entreprises et le gouvernement dans leur langue maternelle.

« Pensez par exemple aux demandes de prestations. Vous recevez de nombreux documents complexes. Imaginez la possibilité de contacter votre prestataire de services dans votre langue maternelle et de pouvoir traduire des documents très complexes dans un langage plus simple, plus facile à comprendre. »

La technologie vocale de l’IA continue d’évoluer et C. Hay pense que nous ne faisons qu’effleurer la surface des applications potentielles. Il imagine un avenir où les assistants d’IA seront intégrés de façon fluide dans des dispositifs portables, comme les lunettes de réalité augmentée Orion que Meta a récemment dévoilées.

« Lorsque cette API en temps réel sera intégrée à mes lunettes, je pourrai communiquer en temps réel tout en me déplaçant, explique C. Hay. Associée à la réalité augmentée, cette technologie va révolutionner le secteur. » Bien qu’il reconnaisse les défis éthiques, notamment un incident récent au cours duquel des lunettes intelligentes ont permis de découvrir instantanément l’identité de personnes, C. Hay reste optimiste quant aux perspectives de cette technologie.

« Il faudra définir les règles éthiques, qui sont essentielles, concède-t-il. Mais je suis optimiste. »