Les informations visuelles optimisées par l’IA permettent de gagner en efficacité dans le secteur de la fabrication

L'industrie 4.0 signifie une fabrication plus intelligente. En intégrant l'IA, l'IdO, l'analytique et d'autres technologies connectées dans les Opérations des usines, les fabricants peuvent initier une nouvelle vague d'efficacité sans investissements majeurs.
L'expérience d'IBM en tant que fabricant de mainframes, serveurs, stockage et appareils informatiques en est un bon exemple. Nous avons appris de première main comment l’inspection visuelle des composants et des assemblages alimentée par l’IA peut considérablement améliorer l’efficacité des procédés et la qualité des produits.
Les composants électroniques étant de plus en plus complexes et les systèmes de plus en plus denses, l'inspection manuelle est de plus en plus difficile. Les techniciens travaillant dans une station peuvent se fatiguer à inspecter des assemblages complexes. Les défauts peuvent ainsi passer inaperçus ou être détectés à un stade ultérieur, lorsque les coûts de réparation sont plus élevés.
Les systèmes d'inspection automatisés traditionnels, généralement basés sur des règles, visent à détecter tous les défauts, mais ils génèrent souvent des faux positifs. Ces dernières nécessitent alors des inspections manuelles supplémentaires. De plus, à mesure que la technologie devient plus dense, les fabricants pourraient devoir remplacer les équipements d’inspection automatisés obsolètes pour répondre aux besoins des nouveaux produits.
IBM utilise à la fois l'inspection manuelle et automatique. En 2018, nous avons complété ces systèmes avec IBM Maximo Visual Inspection, une solution de vision par ordinateur alimentée par l’IA. Exécutée sur un serveur Power Systems ou x86 GPU, la solution applique des modèles d'apprentissage profond pour détecter automatiquement les défauts de qualité dans la fabrication. La facilité d’utilisation de la solution constitue un grand avantage : nos ingénieurs et techniciens de fabrication peuvent entraîner des modèles sans l’aide d’experts en IA ou de data scientists.
Nous avons intégré l’inspection visuelle dans nos chaînes de production sur des sites de fabrication au Canada, en Hongrie, au Mexique et aux États-Unis. Que l'inspection soit initiée par l'opérateur ou automatiquement par le biais d'un contrôleur logique programmable, l'apprentissage profond reconnaît les défauts à l’échelle avec une grande précision. Nous avons multiplié par 5 les gains d'efficacité et réduit de 20 % le nombre de faux positifs, ce qui nous a permis de maintenir les plus hauts niveaux de qualité et de débit de production. Il ne s’agit pas d’une solution de type « configurer et oublier », de nouveaux cas d’utilisation continuent d’émerger dans nos opérations.
Notre expérience est un atout pour les clients. Ceux qui ont besoin d’une vision par ordinateur obtiennent l’aide des experts d’inspection visuelle qui ont mis en œuvre la solution dans nos usines. Leur expertise concrète aide les clients à atteindre une création de valeur rapide.
Le modèle d'apprentissage profond, spécifique à chaque cas d'utilisation, ne prend généralement que quelques heures pour s'entraîner en analysant des images et des vidéos connues. Une fois connecté à une caméra, le modèle est prêt pour la production et peut être exécuté sur différents systèmes ou depuis le cloud. L'analyse des commentaires de l'opérateur permet au modèle de devenir plus intelligent au fil du temps.
L’ensemble d’outils intuitifs de la solution permet aux experts sans expertise en codage ou en apprentissage profond de gérer les modèles et de les entraîner. Ceci réduit les dépenses de personnel des clients et les encourage à découvrir de nouvelles applications dans les domaines de l'inspection, de la sécurité des travailleurs, de la maintenance, du montage vidéo, de l'analyse d'échantillons et autres domaines.
Dans nos installations de fabrication utilisant l’inspection visuelle, nous avons accueilli des clients de divers secteurs pour démontrer comment nous avons acquis une compréhension plus approfondie grâce à des téraoctets de données contenues dans des images et vidéos. Le résultat est une fabrication plus intelligente qui contribue à tenir la promesse du secteur 4.0.
