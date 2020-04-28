Les informations visuelles optimisées par l’IA permettent de gagner en efficacité dans le secteur de la fabrication

Notre expérience est un atout pour les clients. Ceux qui ont besoin d’une vision par ordinateur obtiennent l’aide des experts d’inspection visuelle qui ont mis en œuvre la solution dans nos usines. Leur expertise concrète aide les clients à atteindre une création de valeur rapide.

Le modèle d'apprentissage profond, spécifique à chaque cas d'utilisation, ne prend généralement que quelques heures pour s'entraîner en analysant des images et des vidéos connues. Une fois connecté à une caméra, le modèle est prêt pour la production et peut être exécuté sur différents systèmes ou depuis le cloud. L'analyse des commentaires de l'opérateur permet au modèle de devenir plus intelligent au fil du temps.

L’ensemble d’outils intuitifs de la solution permet aux experts sans expertise en codage ou en apprentissage profond de gérer les modèles et de les entraîner. Ceci réduit les dépenses de personnel des clients et les encourage à découvrir de nouvelles applications dans les domaines de l'inspection, de la sécurité des travailleurs, de la maintenance, du montage vidéo, de l'analyse d'échantillons et autres domaines.

Dans nos installations de fabrication utilisant l’inspection visuelle, nous avons accueilli des clients de divers secteurs pour démontrer comment nous avons acquis une compréhension plus approfondie grâce à des téraoctets de données contenues dans des images et vidéos. Le résultat est une fabrication plus intelligente qui contribue à tenir la promesse du secteur 4.0.