La technologie la plus en vogue actuellement est l'IA , plus précisément l'IA générative. La tendance est si populaire que tous les orateurs des conférences et webinaires se sentent obligés de mentionner une forme ou une autre d'IA, quel que soit leur domaine.
Les innovations et les risques qu’offre l’IA sont à la fois passionnants et effrayants. Cependant, l’attention portée à cette technologie éclipse un élément important de l’intelligence artificielle : le machine learning (ML).
Pour un aperçu rapide, le ML est un sous-ensemble de l’IA basé sur les modèles, les prédictions et l’optimisation. Les outils de cybersécurité s’appuient sur le ML pour utiliser des prédictions et des modèles afin de détecter les anomalies et les menaces potentielles. Au lieu de passer des heures à lire des journaux, le ML peut effectuer les mêmes tâches en quelques secondes.
Tout comme l’IA, le ML existe depuis longtemps. Si nous parlons autant d’IA aujourd’hui, c’est parce que l’IA générative change la donne dans la manière dont nous communiquons avec la technologie. Mais le ML est également en train de changer, et nous verrons qu’il sera utilisé de nouvelles manières en 2024.
Le machine learning repose entièrement sur les données. Les algorithmes de ML s’appuient sur des données historiques pour détecter des modèles, qu’il s’agisse de codes logiciels ou de comportements d’achat des clients. Les réseaux de médias sociaux s’appuient sur des algorithmes de ML pour maintenir les informations pertinentes en tête de votre fil d’actualité. Les voitures autonomes utilisent des algorithmes de ML pour naviguer dans les rues de la ville et respecter les lois sur la circulation. Dans la cybersécurité, le ML est utilisé dans des domaines tels que l’analytique, l’envoi d’alertes en cas d’utilisation inhabituelle, l’automatisation et la fourniture de renseignements plus efficaces en temps réel pour la traque des menaces.
Trois types courants de machine learning sont actuellement utilisés. L’apprentissage supervisé entraîne le ML à effectuer une tâche spécifique sur la base des données présentées. L’apprentissage non supervisé repose sur les relations entre les données. L’apprentissage par renforcement est le plus proche de l’apprentissage humain, où le modèle de ML apprend à résoudre des problèmes par essais et erreurs.
À mesure que l’IA continue de progresser, le ML progresse, et l’une des améliorations les plus attendues du ML en 2024 sera le machine learning sans code. Le ML sans code s’appuie fortement sur les données comportementales et le langage courant pour obtenir des résultats. Au lieu d’utiliser un langage de codage complexe, les analystes pourront poser une question ou créer une commande pour obtenir un rapport. L’un des plus grands avantages du ML no-code est qu’il permet aux entreprises de toutes tailles de mettre en œuvre le ML et l’IA dans leurs réseaux sans avoir besoin d’embaucher des analystes de données et des ingénieurs. L’inconvénient, c’est que ce type de technologie de machine learning est limité et ne permet pas de réaliser des analyses prédictives approfondies.
Le ML non supervisé et le ML de renforcement devraient tous deux se développer au cours de l’année à venir, en partie à cause du ML no-code.
Au fur et à mesure de l’évolution de la ML, nous assisterons probablement à la croissance d’autres technologies telles que la réalité augmentée et l’informatique quantique. « Les modèles de machine learning peuvent générer des objets 3D pour des applications et d’autres utilisations en réalité augmentée », a écrit Luís Fernando Torres. En outre, le machine learning jouera un rôle dans l’amélioration de la technologie de reconnaissance faciale et des interactions avec l’IA générative.
Comme indiqué précédemment, ML profite à l’ensemble de votre programme de cybersécurité en automatisant des tâches manuelles autrefois fastidieuses. Il permet de détecter des menaces qui n’auraient pas été détectées autrement et de réduire le nombre de faux positifs.
Mais comme pour toute technologie, il existe des risques de sécurité. Les acteurs malveillants utilisent le ML et l’IA pour lancer des attaques en empoisonnant ou en détournant les données pour amener le système à fournir de faux rapports. Les acteurs malveillants utilisent cela pour contourner les systèmes de sécurité et détourner le réseau.
Tout le monde veut parler d’IA et de son rôle dans la sécurité, mais la manière dont l’IA peut améliorer les systèmes de sécurité de votre entreprise dépend du machine learning. Le moment est venu de revenir à l'essentiel, de comprendre comment le machine learning s'intègre à votre système de sécurité et de déterminer comment entraîner au mieux le ML pour que votre IA soit encore plus efficace.
