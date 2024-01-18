La technologie la plus en vogue actuellement est l'IA , plus précisément l'IA générative. La tendance est si populaire que tous les orateurs des conférences et webinaires se sentent obligés de mentionner une forme ou une autre d'IA, quel que soit leur domaine.

Les innovations et les risques qu’offre l’IA sont à la fois passionnants et effrayants. Cependant, l’attention portée à cette technologie éclipse un élément important de l’intelligence artificielle : le machine learning (ML).

Pour un aperçu rapide, le ML est un sous-ensemble de l’IA basé sur les modèles, les prédictions et l’optimisation. Les outils de cybersécurité s’appuient sur le ML pour utiliser des prédictions et des modèles afin de détecter les anomalies et les menaces potentielles. Au lieu de passer des heures à lire des journaux, le ML peut effectuer les mêmes tâches en quelques secondes.

Tout comme l’IA, le ML existe depuis longtemps. Si nous parlons autant d’IA aujourd’hui, c’est parce que l’IA générative change la donne dans la manière dont nous communiquons avec la technologie. Mais le ML est également en train de changer, et nous verrons qu’il sera utilisé de nouvelles manières en 2024.