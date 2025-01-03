2024 a été une année remarquable pour la croissance de l’IA et son impact sur tous les domaines, du travail à l’éducation et même sur nos vies personnelles. Dans mon rôle de responsable des programmes d’impact social d’IBM dans le monde, j’ai l’occasion de m’entretenir avec des responsables du monde de l’éducation, des innovateurs, des entrepreneurs et des décideurs politiques. Dans ces conversations, je continue d’entendre que l’IA est en train de transformer les secteurs à travers les communautés.

Plus récemment, j’ai rencontré des leaders dans les domaines de l’art, de la beauté, de la culture, de la mode et des médias pour découvrir comment l’IA transforme déjà leurs secteurs. Mon équipe chez IBM s’est beaucoup concentrée sur la façon dont nous utilisons l’IA pour soutenir efficacement nos communautés. Dans le même temps, nous nous engageons également à perfectionner et à requalifier les apprenants, quel que soit leur niveau de compétence dans leur parcours en IA. Mais comment les professionnels d’autres domaines abordent-ils cette nouvelle technologie ? Les créateurs sont de plus en plus nombreux à explorer les possibilités d’utilisation de l’IA, qu’il s’agisse de tester de nouvelles applications pour leur travail ou d’automatiser les tâches administratives qui entravent leur processus de création. J’ai inclus certaines de leurs idées pour que vous puissiez y réfléchir. Il est clair que l’élément humain reste au cœur de leur travail. En même temps, leurs histoires donnent un aperçu de la façon dont l’IA commence à leur faire gagner du temps, en les aidant à se concentrer sur ce qu’ils font de mieux.

Cette tendance est courante dans tous les secteurs. Un nouveau rapport d’IBM révèle que 87 % des dirigeants s’attendent à ce que les emplois soient enrichis, plutôt que remplacés, par l’IA générative. En ce qui concerne l’élément humain, le défi actuel est qu’environ la moitié (47 %) des dirigeants déclarent que leur personnel n’a pas les connaissances et les compétences nécessaires pour mettre en œuvre et développer efficacement l’IA au sein de l’entreprise. La réponse est que nous devons investir dans la formation et le renforcement des compétences pour tirer pleinement parti des avantages de l’IA. Les personnes sont essentielles à cet effort.

Dans cette optique, voici les trois prédictions d’IBM pour la formation en 2025, et les compétences que nous devons acquérir dès maintenant pour nous y préparer.