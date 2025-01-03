2024 a été une année remarquable pour la croissance de l’IA et son impact sur tous les domaines, du travail à l’éducation et même sur nos vies personnelles. Dans mon rôle de responsable des programmes d’impact social d’IBM dans le monde, j’ai l’occasion de m’entretenir avec des responsables du monde de l’éducation, des innovateurs, des entrepreneurs et des décideurs politiques. Dans ces conversations, je continue d’entendre que l’IA est en train de transformer les secteurs à travers les communautés.
Plus récemment, j’ai rencontré des leaders dans les domaines de l’art, de la beauté, de la culture, de la mode et des médias pour découvrir comment l’IA transforme déjà leurs secteurs. Mon équipe chez IBM s’est beaucoup concentrée sur la façon dont nous utilisons l’IA pour soutenir efficacement nos communautés. Dans le même temps, nous nous engageons également à perfectionner et à requalifier les apprenants, quel que soit leur niveau de compétence dans leur parcours en IA. Mais comment les professionnels d’autres domaines abordent-ils cette nouvelle technologie ? Les créateurs sont de plus en plus nombreux à explorer les possibilités d’utilisation de l’IA, qu’il s’agisse de tester de nouvelles applications pour leur travail ou d’automatiser les tâches administratives qui entravent leur processus de création. J’ai inclus certaines de leurs idées pour que vous puissiez y réfléchir. Il est clair que l’élément humain reste au cœur de leur travail. En même temps, leurs histoires donnent un aperçu de la façon dont l’IA commence à leur faire gagner du temps, en les aidant à se concentrer sur ce qu’ils font de mieux.
Cette tendance est courante dans tous les secteurs. Un nouveau rapport d’IBM révèle que 87 % des dirigeants s’attendent à ce que les emplois soient enrichis, plutôt que remplacés, par l’IA générative. En ce qui concerne l’élément humain, le défi actuel est qu’environ la moitié (47 %) des dirigeants déclarent que leur personnel n’a pas les connaissances et les compétences nécessaires pour mettre en œuvre et développer efficacement l’IA au sein de l’entreprise. La réponse est que nous devons investir dans la formation et le renforcement des compétences pour tirer pleinement parti des avantages de l’IA. Les personnes sont essentielles à cet effort.
Dans cette optique, voici les trois prédictions d’IBM pour la formation en 2025, et les compétences que nous devons acquérir dès maintenant pour nous y préparer.
Newsletter sectorielle
Obtenez des informations sur les actualités les plus importantes et les plus intrigantes en matière d’intelligence artificielle. Abonnez-vous à notre newsletter hebdomadaire Think. Lire la Déclaration de confidentialité d’IBM.
Vous recevrez votre abonnement en anglais. Vous trouverez un lien de désabonnement dans chaque newsletter. Vous pouvez gérer vos abonnements ou vous désabonner ici. Consultez la Déclaration de confidentialité d’IBM pour plus d’informations.
Dans le domaine de l'éducation, nous prévoyons le début d’une transition des outils d’IA traditionnels vers les agents IA. Dans le même temps, l'utilisation généralisée de la technologie de l'IA avec ChatGPT et OpenAI a augmenté le risque potentiel de l’IA fantôme. Ces deux phénomènes soulignent l’importance de la responsabilité, des données et des politiques informatiques, ainsi que du contrôle des systèmes autonomes. C'est particulièrement crucial pour les prestataires de formation, car nous pensons qu'une plus grande attention sera accordée aux garde-fous et aux processus en matière d'IA. Pour s’y préparer, les enseignants, les étudiants et les décideurs de tous niveaux doivent se perfectionner en matière d’IA, en mettant l’accent sur l’éthique de l’IA et la gestion des données.
Lors de notre récente conversation, Miles Hicks, responsable du marketing de marque et du storytelling pour le Brooklyn Museum, a déclaré : « Nous voulons trouver des moyens d’appliquer l’IA avec intégrité, afin de pouvoir nous sentir fiers du travail produit. Faire preuve d’esprit critique est essentiel. Nous vivons dans un monde surchargé d'informations et apprendre à faire preuve de discernement est l'une des leçons les plus importantes en tant que professionnel. »
Je suis tout à fait d’accord, et IBM SkillsBuild propose un cours gratuit pour vous aider à développer ces compétences :
Éthique de l’IA (1 heure 45 minutes) : Dans ce cours, vous découvrirez les cinq piliers de l’éthique de l’IA – équité, robustesse, explicabilité, transparence et vie privée – à travers des exemples concrets, en apprenant leur importance dans la création de systèmes d’IA dignes de confiance.
Il ne s’agit peut-être pas d’une prédiction radicale, mais je pense que c’est un élément crucial et souvent négligé de la façon dont nous devons aborder l’éducation et le perfectionnement professionnel. Le marché va évoluer rapidement au cours des prochaines années, et la demande de personnes prêtes à occuper les emplois de demain va augmenter. Les employés qui ont été formés en tant que contributeurs individuels pourraient bientôt devenir managers d’agents IA, ce qui nécessiterait de nouvelles compétences en matière d’IA. La croissance des agents IA, l’utilisation future de l’informatique quantique et l’augmentation des cybermenaces rendront cette transformation omniprésente. L’amélioration des compétences ne s’arrêtera pas à l’IA. Le besoin immédiat concerne les compétences en IA, mais la demande en compétences en informatique quantique va bientôt augmenter, parallèlement à une demande soutenue en cybersécurité. « L’apprentissage tout au long de la vie est essentiel pour les personnes qui veulent rester compétitives sur le marché du travail. »
Katini Yamaoka, fondatrice et PDG de Katina Skin, a souligné le besoin de compétences en IA dans son entreprise de beauté : « Une fois que vous créez une entreprise, vous devez constituer votre clientèle et vous devez vraiment approfondir vos connaissances pour comprendre qui elle est, quelles sont ses préoccupations et ce qu’elle recherche. » L’IA a été incroyable pour mettre cela en lumière. »
Où que vous soyez dans votre parcours professionnel, que vous souhaitiez créer une entreprise ou enrichir votre travail, vous avez besoin de l’IA aujourd’hui. Je me suis récemment entretenu avec Jamauri Bynum-Bridgewater, un étudiant fraîchement diplômé qui attribue son poste dans une entreprise citée au classement Fortune 500 aux certifications numériques en IA qu'il a acquises grâce à IBM SkillsBuild. Ce sont des exemples comme celui-ci qui expliquent pourquoi IBM s’est engagé à former 2 millions d’apprenants à l’IA d’ici 2026. Quelques-uns de nos cours les plus populaires constituent un excellent point de départ :
Introduction à l’intelligence artificielle (1 heure 15 minutes): en moins d'un siècle, l'IA a transformé l'analyse des données et l'apprentissage autonome. Ce cours couvre son histoire et son rôle dans l'extraction d’informations à partir de données non structurées.
Maîtriser l’art de la rédaction de prompts (1 heure) : ce cours pratique enseigne comment rédiger des prompts efficaces pour les modèles de langage de l'IA, comme la création de prompts pour les itinéraires de voyage et les listes de lecture musicales personnalisées.
L’IA et l’automatisation sont sur le point de devenir un avantage concurrentiel pour les plateformes et systèmes de formation. Je pense que nous allons commencer à voir une utilisation accrue de l'IA sur les plateformes d'apprentissage, offrant des explications simplifiées sur des sujets et des parcours d'apprentissage personnalisés. Nous mettons déjà l’IA au service de nos apprenants pour améliorer IBM SkillsBuild. Par exemple, nous avons utilisé l'IA pour analyser les commentaires de plus de 60 000 apprenants dans 47 langues, ce qui nous a permis de simplifier des processus tels que l'inscription à l'apprentissage en ligne. Les applications de l’IA dans le système éducatif sont très nombreuses, et nous pouvons vraiment faire la différence si nous partageons nos connaissances en appliquant la technologie à chaque nouveau domaine.
Breanna Young, conceptrice principale de produits chez Hearst, a déclaré : « C'est à nous de Partager nos connaissances avec nos communautés tout en Découvrir les utilisations de l'IA. »
Je suis d'accord pour dire qu'il s'agit d'un impératif essentiel et je continuerai à partager mes connaissances à mesure que nous intégrons l'IA dans la plateforme en ligne IBM SkillsBuild. Si vous souhaitez en savoir plus sur la manière dont l'IA peut améliorer l'offre de formation, je vous recommande ce cours :
L’intelligence artificielle en pratique (40 minutes) : de la communication avec les chatbots au pilotage de voitures autonomes et à la résolution de problèmes mondiaux complexes, l’IA résout les problèmes, où qu’ils se trouvent.
Nous devons investir dans nos propres compétences pour tirer le meilleur parti de ce que l’IA a à offrir. Comme l’a souligné Katini Yamaoka au cours de notre conversation, « L’IA est là pour améliorer nos vies, mais nous devons encore faire le travail préparatoire et construire les fondations ».
Il n’y a pas de meilleur moment pour commencer que maintenant. Miles l’a bien résumé : « Restez un apprenant. Soyez ouvert à l’apprentissage tout au long de la vie. Nous ne devons pas être trop effrayés ou trop fiers de suivre un cours d’une heure. »
Dans cette optique, les cours que je vous ai suggérés durent moins de deux heures et s’adressent aux personnes de tout niveau d’expérience. Découvrez ces cours qui vous aideront à acquérir les compétences nécessaires pour réussir dans un monde piloté par l’IA.
Rejoignez un webinaire IBM pour découvrir comment réaliser un véritable ROI grâce à des initiatives d’IA agentique, avec des exemples dans plusieurs secteurs, des cas d’utilisation et même les propres témoignages de réussite d’IBM.
Découvrez pourquoi IBM a été nommé leader dans le Gartner Magic Quadrant 2025 pour les plateformes de science des données et de machine learning.
Découvrez comment les entreprises délaissent le lancement de projets pilotes disparates en matière d’IA au profit d’une utilisation visant à stimuler la transformation en profondeur.
Accédez à notre catalogue complet de plus de 100 cours en ligne en souscrivant aujourd’hui un abonnement individuel ou multiutilisateur afin d’élargir vos compétences dans certains de nos produits à un prix avantageux.
IBM Granite est une famille de modèles d’IA ouverts, performants et fiables, conçus pour les entreprises et optimisés pour dimensionner vos applications d’IA. Explorez les options de langage, de code, de séries temporelles et de garde-fous.
Dirigé par des leaders d’opinion IBM, le programme a pour but d’aider les chefs d’entreprise à acquérir les connaissances nécessaires qui leur permettront d’orienter leurs investissements IA vers les opportunités les plus prometteuses.
Nous avons interrogé 2 000 entreprises à propos de leurs initiatives d’IA pour découvrir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas et comment progresser.
Activez ces cinq changements d’état d’esprit pour éliminer l’incertitude, stimuler la réinvention de l’entreprise et dynamiser la croissance grâce à l’IA agentique.
Découvrez comment intégrer en toute confiance l’IA générative et le machine learning dans votre entreprise.
Entraînez, validez, réglez et déployez une IA générative, des modèles de fondation et des capacités de machine learning avec IBM watsonx.ai, un studio d’entreprise nouvelle génération pour les générateurs d’IA. Créez des applications d’IA en peu de temps et avec moins de données.
Mettez l’IA au service de votre entreprise grâce à l’expertise de pointe d’IBM en matière d’IA et à son portefeuille de solutions.
IBM Consulting et ses services d'IA accompagnent les entreprises dans la redéfinition de leurs activités avec l'intelligence artificielle pour mener leur transformation.
Grâce à l’IA, IBM Concert révèle des informations cruciales sur vos opérations et fournit des recommandations d’amélioration spécifiques aux applications. Découvrez comment Concert peut faire avancer votre entreprise.