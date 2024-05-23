Comment je me suis lancé : chercheur en sécurité de l’IA

Permettez-moi de considérer le terme « chercheur en sécurité de l’IA » comme la catégorie au sens large des personnes qui tentent d’appliquer l’IA à la résolution de problèmes de cybersécurité.

Les chercheurs en IA appliquée acquièrent généralement une expertise et une expérience en travaillant avec des types particuliers de jeux de données caractéristiques des domaines dans lesquels ils travaillent. En effet, au fur et à mesure qu’ils comprennent mieux le domaine, ils acquièrent une meilleure intuition des types de données qu’ils traitent. Par exemple, les chercheurs qui travaillent avec des données vidéo ont développé des compétences et des outils spécialisés qui sont très efficaces pour travailler avec la vidéo. Un autre exemple est la vente au détail en ligne, où les responsables ont mis au point des outils et des techniques parfaitement adaptés à l’analyse et à l’utilisation de jeux de données sur les transactions en ligne.

Mais la cybersécurité est bien plus qu’un simple domaine d’application. Il ne s’agit pas seulement de travailler avec des données de logiciels malveillants ou d’analyser les journaux réseau. Il s’agit d’une fonction critique de l’entreprise qui doit faire tout ce qui est nécessaire pour assurer la sécurité des actifs numériques de l’entreprise. J’ai déjà écrit des articles dans le passé sur la façon dont la cybersécurité peut être particulièrement humiliante pour les experts en IA qui débutent dans le domaine.

Voici quelques facteurs qui, à mon avis, jouent un rôle plus important dans les applications de cybersécurité :

Concentrez-vous sur le risque : travailler sur l’IA dans le domaine de la cybersécurité ne consiste pas à construire les meilleurs modèles d’IA ou à trouver le meilleur algorithme pour résoudre un problème particulier. L’objectif final est de minimiser les risques, et il faut prendre en compte tous les éléments du puzzle susceptibles de l’influencer. Au lieu de construire un outil de manière isolée, il faut réfléchir à la manière de le rendre opérationnel, aux personnes et aux équipes qui seront impliquées, à la mise en place des processus de formation et d’intégration appropriés, etc. Il faut être capable de comprendre et de prendre en compte les implications au niveau du système tout en se concentrant sur la tâche à accomplir. Une vision au niveau des systèmes et un état d’esprit d’ingénierie, qui donne la priorité à la livraison itérative avec une compréhension claire des compromis, peuvent vous aider à être efficaces dans ce domaine.

Pensée de premier principe : les types de problèmes auxquels vous serez confrontés et la nature des jeux de données avec lesquels vous travaillerez en cybersécurité peuvent être extrêmement vastes et variés. Vous avez plus de risques d’échouer si vous cherchez des classiques sur lesquels frapper avec votre marteau d’IA préféré. Il est très important de garder une fraîcheur d’esprit et d’aborder les problèmes à la base avec une réflexion fondée sur les premiers principes. One ne compte plus les experts en IA qui ont connu le succès dans d’autres domaines et qui ont affirmé avec assurance que leur expérience leur permettrait de réussir dans le domaine de la cybersécurité, avant d’être ramenés à la réalité.