Comment je me suis lancé : chercheur en sécurité de l’IA

Pour l’entreprise, il est impossible d’échapper au déploiement de l’IA sous une forme ou une autre. Les carrières axées sur l’IA se multiplient, mais il en est une que vous ne connaissez peut-être pas, celle de chercheur en sécurité de l’IA. Ces spécialistes de l’IA sont des professionnels de la cybersécurité qui se concentrent sur les vulnérabilités et les menaces uniques qui découlent de l’utilisation de l’IA et des systèmes de machine learning. Leurs responsabilités varient, mais les rôles clés incluent l’identification et l’analyse des failles de sécurité potentielles dans les modèles d’IA et le développement et la mise à l’épreuve de méthodes que des acteurs malveillants pourraient utiliser pour manipuler ou tromper les systèmes d’IA.
Dans cet entretien exclusif, nous avons discuté avec Madhu Shashanka, cofondateur de Concentric IA, de son parcours et de son expérience.
Newsletter sectorielle
Restez au fait des tendances les plus étonnantes du secteur dans le domaine de l’IA, de l’automatisation, des données et bien d’autres avec la newsletter Think. Consultez la déclaration de confidentialité d’IBM.
Lire la Déclaration de confidentialité d’IBM.
Vous recevrez votre abonnement en anglais. Vous trouverez un lien de désabonnement dans chaque newsletter. Vous pouvez gérer vos abonnements ou vous désabonner ici. Consultez la Déclaration de confidentialité d’IBM pour plus d’informations.
J’ai obtenu une licence en informatique au BITS Pilani, en Inde, puis un doctorat en neurosciences computationnelles à l’Université de Boston.
J’ai commencé à travailler dans le domaine de l’analytique pour la société Mars, spécialisée dans les bonbons et les aliments pour animaux de compagnie. J’ai rejoint une équipe appelée « Catalyst », qui fonctionnait comme un think tank interne. Des membres issus de disciplines et d’horizons divers se sont penchés sur l’innovation et les domaines d’intérêt stratégique pour l’entreprise à moyen et long terme. J’effectuais un stage dans les laboratoires de recherche nord-américains de Mitsubishi dans le cadre de ma thèse de doctorat et j’ai rencontré des membres de l’équipe Catalyst venus découvrir les nouvelles innovations de Mitsubishi.
Après Mars, j’ai suivi mon responsable dans les laboratoires de recherche d’entreprise de United Technologies (aujourd’hui Raytheon) et j’ai eu une expérience formidable en travaillant avec divers unités commerciales dans plusieurs domaines d’application (aérospatiale, CVC, science des matériaux, etc.).
Je suis ensuite passé à une start-up de rencontres sur Internet de la région de San Francisco pour m’essayer à l’entreprise, et c’est là que j’ai commencé mon parcours dans la sécurité. Les comportements indésirables et les problèmes de sécurité devenaient un véritable défi pour ce site de rencontres en pleine expansion, et nous devions résoudre plusieurs problèmes intéressants. J’ai ensuite rejoint une startup d’analyse du comportement des utilisateurs en tant que cofondateur et, à l’exception d’un bref séjour chez Charles Schwab, où j’ai créé un centre d’excellence en IA et ML, j’ai toujours travaillé dans le domaine de la sécurité.
Permettez-moi de considérer le terme « chercheur en sécurité de l’IA » comme la catégorie au sens large des personnes qui tentent d’appliquer l’IA à la résolution de problèmes de cybersécurité.
Les chercheurs en IA appliquée acquièrent généralement une expertise et une expérience en travaillant avec des types particuliers de jeux de données caractéristiques des domaines dans lesquels ils travaillent. En effet, au fur et à mesure qu’ils comprennent mieux le domaine, ils acquièrent une meilleure intuition des types de données qu’ils traitent. Par exemple, les chercheurs qui travaillent avec des données vidéo ont développé des compétences et des outils spécialisés qui sont très efficaces pour travailler avec la vidéo. Un autre exemple est la vente au détail en ligne, où les responsables ont mis au point des outils et des techniques parfaitement adaptés à l’analyse et à l’utilisation de jeux de données sur les transactions en ligne.
Mais la cybersécurité est bien plus qu’un simple domaine d’application. Il ne s’agit pas seulement de travailler avec des données de logiciels malveillants ou d’analyser les journaux réseau. Il s’agit d’une fonction critique de l’entreprise qui doit faire tout ce qui est nécessaire pour assurer la sécurité des actifs numériques de l’entreprise. J’ai déjà écrit des articles dans le passé sur la façon dont la cybersécurité peut être particulièrement humiliante pour les experts en IA qui débutent dans le domaine.
Voici quelques facteurs qui, à mon avis, jouent un rôle plus important dans les applications de cybersécurité :
Concentrez-vous sur le risque : travailler sur l’IA dans le domaine de la cybersécurité ne consiste pas à construire les meilleurs modèles d’IA ou à trouver le meilleur algorithme pour résoudre un problème particulier. L’objectif final est de minimiser les risques, et il faut prendre en compte tous les éléments du puzzle susceptibles de l’influencer. Au lieu de construire un outil de manière isolée, il faut réfléchir à la manière de le rendre opérationnel, aux personnes et aux équipes qui seront impliquées, à la mise en place des processus de formation et d’intégration appropriés, etc. Il faut être capable de comprendre et de prendre en compte les implications au niveau du système tout en se concentrant sur la tâche à accomplir. Une vision au niveau des systèmes et un état d’esprit d’ingénierie, qui donne la priorité à la livraison itérative avec une compréhension claire des compromis, peuvent vous aider à être efficaces dans ce domaine.
Pensée de premier principe : les types de problèmes auxquels vous serez confrontés et la nature des jeux de données avec lesquels vous travaillerez en cybersécurité peuvent être extrêmement vastes et variés. Vous avez plus de risques d’échouer si vous cherchez des classiques sur lesquels frapper avec votre marteau d’IA préféré. Il est très important de garder une fraîcheur d’esprit et d’aborder les problèmes à la base avec une réflexion fondée sur les premiers principes. One ne compte plus les experts en IA qui ont connu le succès dans d’autres domaines et qui ont affirmé avec assurance que leur expérience leur permettrait de réussir dans le domaine de la cybersécurité, avant d’être ramenés à la réalité.
C’est une question difficile. Je dirais que j’ai eu la chance de pouvoir travailler dans divers domaines d’application au cours de ma carrière. Et je travaille dans le domaine de l’IA, qui est un secteur qui a énormément changé, évolué et s’est transformé depuis que je travaille dans ce secteur. Cela m’a obligé à apprendre constamment de nouvelles choses et à me tenir au courant des compétences, des outils et des connaissances dont j’ai besoin pour bien faire mon travail. Je pense que la compétence qui consiste à « apprendre à apprendre » est très précieuse.
Je ne sais pas si cela relève d’une compétence non technique, mais j’encouragerais les nouveaux arrivants et les débutants à chercher des opportunités de travailler avec de nombreuses personnes et équipes différentes. En fin de compte, la cybersécurité repose avant tout sur les personnes : employés que vous essayez de protéger, équipes de sécurité que vous essayez d’aider ou acteurs malveillants contre lesquels vous essayez de vous défendre. Au-delà de l’aspect technique, vous aurez beaucoup plus de succès et serez beaucoup plus efficace si vous travaillez avec des personnes issues de milieux, d’équipes et de rôles divers et si vous parvenez à les comprendre, plutôt que de passer tout votre temps devant un ordinateur à écrire du code ou à développer des outils.
Obtenez des informations précieuses pour vous préparer et réagir plus rapidement et plus efficacement aux cyberattaques avec IBM X-Force Threat Intelligence Index.
Découvrez pourquoi IBM a été désigné comme acteur majeur et obtenez des informations qui vous permettront de sélectionner le fournisseur de services de conseil en cybersécurité le mieux adapté aux besoins de votre organisation.
Découvrez comment l’environnement de la sécurité actuel évolue, comment faire face aux défis de l’IA générative et comment tirer pleinement parti de sa résilience.
Comprenez les dernières menaces et renforcez vos défenses cloud avec le rapport IBM X-Force sur le paysage des menaces dans le cloud.
Découvrez comment la sécurité des données permet de protéger les informations numériques contre l’accès non autorisé, la corruption et le vol tout au long de leur cycle de vie.
Transformez votre programme de sécurité avec le portefeuille de solutions le plus complet.
Transformez votre entreprise et gérez les risques avec des services de conseil en cybersécurité, de cloud et de sécurité gérée.
Accélérez et précisez le travail des équipes de sécurité, et rendez-les plus productives grâce à des solutions de cybersécurité cyberalimentées par l’IA.
Que vous ayez besoin de solutions de sécurité des données, de gestion des points de terminaison ou de gestion des identités et des accès (IAM), nos experts sont prêts à travailler avec vous pour atteindre une excellente posture de sécurité. Transformez votre entreprise et maîtrisez vos risques avec un leader mondial de la cybersécurité, du cloud et des services de sécurité gérés.