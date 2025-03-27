Les deux tiers des personnes interrogées, environ, quelles que soient les fonctions et les niveaux de préparation, indiquent que la preuve du retour sur investissement (ROI) n’est pas une priorité absolue d’ici 2026. Ils se concentrent plutôt sur l’adoption de l’IA et le développement de cas d’utilisation.



C’est logique. Malgré la pénurie de compétences requises, l’adoption de l’IA est la priorité stratégique la plus citée par les entreprises, et les objectifs stratégiques exigent des mesures dès maintenant pour piloter l’IA et expérimenter des solutions.



Dans cette phase pilote, le retour sur investissement peut être difficile à quantifier. Mais les dirigeants de l’IA estiment que c’est un risque qui en vaut la peine. Si vous tombez dans le piège de considérer l’IA comme un gouffre financier, vous risquez d’avoir du mal à rattraper vos concurrents qui ont une vision à plus long terme.