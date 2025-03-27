Surmonter les obstacles liés à l’IA

Malgré toutes les nouveautés de l’IA, les obstacles sont malheureusement familiers.
Lire le chapitre suivant Contacter un spécialiste IA
Fond bleu clair avec des nuances de bleu plus foncé

Découvrez les nouveaux blocs (les mêmes que les anciens)

Plus de la moitié des personnes que nous avons interrogées ont décrit chacun de ces facteurs comme des obstacles à l’adoption de l’IA en 2024 :

•   Systèmes cloud sous-dimensionnés ou fragmentés
•   Problèmes de confidentialité, de sécurité, de gestion ou d’alignement des données
•   Manque de compétences et d’attitude du personnel

Mais seulement environ un tiers d’entre elles prédisent que ces mêmes problèmes formeront encore des obstacles en 2026.

Si c’est le cas, c’est énorme. Mais ces problèmes ont longtemps affecté les entreprises. Comment les surmonter maintenant ?

Renforcer les bases technologiques… mais voyez plus loin que l’informatique

La proportion d’entreprises disposant de systèmes informatiques prêts pour l’IA devrait presque doubler entre 2024 et 2026, passant de 26 % à 45 %.

En d’autres termes, plus de la moitié des personnes interrogées s’attendent encore à ne pas être tout à fait prêtes. Et même si vous avez franchi ce premier obstacle, gardez à l’esprit que l’investissement en technologie à lui seul ne suffira pas à résoudre un problème de préparation.
Logo Think

La newsletter hebdomadaire Think vous apporte toute l’actualité sur l’IA, le cloud et bien d’autres sujets. 

S’abonner dès maintenant

Investissez votre argent là où se trouve votre stratégie

La préparation à l’IA est multifactorielle, donc vos préparatifs doivent l’être aussi. Nos enquêtes ont révélé les priorités suivantes en matière d’investissement dans l’IA :

Priorités d’investissement 2024
-    Améliorer les compétences internes pour déployer et travailler avec l’IA
-    Garantir la préparation des données
-    Améliorer la fiabilité des résultats de l’IA
-    Identifier la meilleure suite d’outils d’IA pour l’entreprise
-    S’assurer que les processus d’IA sont aussi bons ou meilleurs que les processus manuels

Priorités d’investissement 2026
-    Déployer l’IA à l’échelle de l’entreprise
-    Élargir les cas d’utilisation de l’IA
-    S’assurer que les processus d’IA sont aussi bons ou meilleurs que les processus manuels
-    Améliorer la fiabilité de l’IA
-    Permettre à un plus grand nombre d’utilisateurs d’accéder à l’IA

Et le ROI dans tout ça ?

Les deux tiers des personnes interrogées, environ, quelles que soient les fonctions et les niveaux de préparation, indiquent que la preuve du retour sur investissement (ROI) n’est pas une priorité absolue d’ici 2026. Ils se concentrent plutôt sur l’adoption de l’IA et le développement de cas d’utilisation.
 
C’est logique. Malgré la pénurie de compétences requises, l’adoption de l’IA est la priorité stratégique la plus citée par les entreprises, et les objectifs stratégiques exigent des mesures dès maintenant pour piloter l’IA et expérimenter des solutions.
 
Dans cette phase pilote, le retour sur investissement peut être difficile à quantifier. Mais les dirigeants de l’IA estiment que c’est un risque qui en vaut la peine. Si vous tombez dans le piège de considérer l’IA comme un gouffre financier, vous risquez d’avoir du mal à rattraper vos concurrents qui ont une vision à plus long terme.

Chapitres

Préparation à l’IA - Représentation du chapitre 1 avec un blanc 1 et différentes nuances de bleu et de violet en arrière-plan
Prospérer grâce à la disruption de l’IA
Préparation à l’IA - Représentation du chapitre 3 avec un 3 blanc et des cubes verts sur fond bleu foncé
Améliorer la préparation à l’IA dès maintenant
Passez à l’étape suivante

Visitez Think pour découvrir les dernières actualités technologiques, les informations mises en avant et la formation. Ou réservez une session de découverte de l’IA avec un expert d’IBM Consulting.

 

 

 Visitez Think Contacter un spécialiste IA
Notes de bas de page

Sauf indication contraire, les statistiques et citations sont tirées de la recherche d’IBM : 98 entretiens et 1204 personnes interrogées aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, en Italie, en Chine, en Inde, au Japon et en Australie, réalisés en mars-juin 2024. Les personnes interrogées sont des décideurs clés qui ont une influence sur l’évaluation ou la sélection de services ou de solutions d’IA. Elles représentent principalement des entreprises de plus de 1 000 salariés (n=1 082), avec quelques entreprises de taille moyenne (500-999 salariés, n=122). Mixité intersectorielle axée sur la finance et la banque, l’industrie manufacturière, le secteur de l’énergie et des services publics, le secteur public et les télécommunications.

L’IA à Wharton, « Growing up: Navigating Gen AI’s Early Years » (oct. 2024)