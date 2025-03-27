Plus de la moitié des personnes que nous avons interrogées ont décrit chacun de ces facteurs comme des obstacles à l’adoption de l’IA en 2024 :
• Systèmes cloud sous-dimensionnés ou fragmentés
• Problèmes de confidentialité, de sécurité, de gestion ou d’alignement des données
• Manque de compétences et d’attitude du personnel
Mais seulement environ un tiers d’entre elles prédisent que ces mêmes problèmes formeront encore des obstacles en 2026.
Si c’est le cas, c’est énorme. Mais ces problèmes ont longtemps affecté les entreprises. Comment les surmonter maintenant ?
Fournisseur d’énergie japonais
Il n’y a pas de problème qui se pose avec l’IA, mais que l’on ne rencontre pas lors de la mise en œuvre d’autres systèmes. ”
La proportion d’entreprises disposant de systèmes informatiques prêts pour l’IA devrait presque doubler entre 2024 et 2026, passant de 26 % à 45 %.
En d’autres termes, plus de la moitié des personnes interrogées s’attendent encore à ne pas être tout à fait prêtes. Et même si vous avez franchi ce premier obstacle, gardez à l’esprit que l’investissement en technologie à lui seul ne suffira pas à résoudre un problème de préparation.
La préparation à l’IA est multifactorielle, donc vos préparatifs doivent l’être aussi. Nos enquêtes ont révélé les priorités suivantes en matière d’investissement dans l’IA :
Priorités d’investissement 2024
- Améliorer les compétences internes pour déployer et travailler avec l’IA
- Garantir la préparation des données
- Améliorer la fiabilité des résultats de l’IA
- Identifier la meilleure suite d’outils d’IA pour l’entreprise
- S’assurer que les processus d’IA sont aussi bons ou meilleurs que les processus manuels
Priorités d’investissement 2026
- Déployer l’IA à l’échelle de l’entreprise
- Élargir les cas d’utilisation de l’IA
- S’assurer que les processus d’IA sont aussi bons ou meilleurs que les processus manuels
- Améliorer la fiabilité de l’IA
- Permettre à un plus grand nombre d’utilisateurs d’accéder à l’IA
Les deux tiers des personnes interrogées, environ, quelles que soient les fonctions et les niveaux de préparation, indiquent que la preuve du retour sur investissement (ROI) n’est pas une priorité absolue d’ici 2026. Ils se concentrent plutôt sur l’adoption de l’IA et le développement de cas d’utilisation.
C’est logique. Malgré la pénurie de compétences requises, l’adoption de l’IA est la priorité stratégique la plus citée par les entreprises, et les objectifs stratégiques exigent des mesures dès maintenant pour piloter l’IA et expérimenter des solutions.
Dans cette phase pilote, le retour sur investissement peut être difficile à quantifier. Mais les dirigeants de l’IA estiment que c’est un risque qui en vaut la peine. Si vous tombez dans le piège de considérer l’IA comme un gouffre financier, vous risquez d’avoir du mal à rattraper vos concurrents qui ont une vision à plus long terme.
Sauf indication contraire, les statistiques et citations sont tirées de la recherche d’IBM : 98 entretiens et 1204 personnes interrogées aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, en Italie, en Chine, en Inde, au Japon et en Australie, réalisés en mars-juin 2024. Les personnes interrogées sont des décideurs clés qui ont une influence sur l’évaluation ou la sélection de services ou de solutions d’IA. Elles représentent principalement des entreprises de plus de 1 000 salariés (n=1 082), avec quelques entreprises de taille moyenne (500-999 salariés, n=122). Mixité intersectorielle axée sur la finance et la banque, l’industrie manufacturière, le secteur de l’énergie et des services publics, le secteur public et les télécommunications.
