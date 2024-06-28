La gestion des vulnérabilités implique un cycle continu d’identification, de priorisation et d’atténuation des vulnérabilités au sein des applications logicielles, des réseaux et des systèmes informatiques. Cette stratégie proactive est essentielle pour protéger les actifs numériques d'une Entreprise et maintenir sa sécurité et son intégrité.
Pour simplifier et faciliter le processus, nous devons faire appel à l'intelligence artificielle (IA). Examinons l'efficacité de l'IA pour la gestion des vulnérabilités et la manière dont elle peut être mise en œuvre.
L’utilisation de l’IA fera passer la gestion des vulnérabilités à la vitesse supérieure. L’IA permet non seulement de réduire le temps d’analyse, mais aussi d’identifier efficacement les menaces.
Une fois que nous avons décidé d’utiliser l’IA pour la gestion des vulnérabilités, nous devons recueillir des informations sur la manière dont nous souhaitons que l’IA réagisse et sur les types de données à analyser pour identifier les bons algorithmes. Les algorithmes d'IA et les techniques de machine learning excellent dans la détection de menaces sophistiquées et jusque-là invisibles.
En analysant de vastes volumes de données, y compris les journaux de sécurité, les journaux de trafic réseau et les flux de renseignements sur les menaces, les systèmes pilotés par l'IA peuvent identifier des schémas et des anomalies qui indiquent des vulnérabilités ou des attaques potentielles. La conversion des journaux en données et en graphiques simplifiera et accélérera l'analyse. Les incidents doivent être identifiés en fonction du risque de sécurité et une notification doit être émise pour permettre une action immédiate.
L’auto-apprentissage est un autre domaine où l’IA peut être entraînée sur les données. Cela permettra à l'IA de suivre l'évolution de l'environnement et de faire face aux menaces nouvelles et émergentes. L’IA identifiera les menaces à haut risque et les menaces jusqu’alors inconnues.
La mise en œuvre de l’IA nécessite des itérations pour entraîner le modèle, ce qui peut prendre beaucoup de temps. Mais au fil du temps, il devient plus facile d’identifier les menaces et les failles. Les plateformes pilotées par l’IA recueillent en permanence des informations à partir des données, en s’adaptant à l’évolution des environnements et aux risques émergents. Au fil de leur progression, elles améliorent leur précision et leur efficacité pour identifier les points faibles et offrir des conseils pratiques.
Lors de l’entraînement l’IA, nous devons également tenir compte des tactiques et techniques adverses MITRE ATT&CK dans le cadre de l’auto-apprentissage de l’IA. En intégrant MITRE et l’IA, vous serez en mesure de détecter et de bloquer 90 % des menaces à haut risque.
Grâce à l'analyse des données antérieures et des violations de la sécurité, l'IA a la capacité de prévoir les attaques et de prévenir de manière préventive l'exploitation des vulnérabilités.
Collecte des besoins : Les journaux et les rapports doivent être analysés. Cela inclut des spécifications telles que l'entrée, la sortie, la variable dépendante, la variable indépendante et les informations exploitables.
Planification : les algorithmes et les techniques de machine learning doivent être sélectionnés, de même que les entrées et les productions et les variables. Les techniques spécifieront quelles variables et mots-clés sont recherchés et comment les résultats seront affichés dans un tableau. Les résultats finaux seront extraits du tableau et ajoutés à un graphique pour obtenir des informations exploitables.
Codage : Le code doit être écrit de manière à répondre aux exigences. Il est conseillé de vérifier si le fichier d’entrée est lu et génère le fichier de sortie.
Tests : le codage et les autres composants du programme doivent être testés et les problèmes diagnostiqués.
Boucle de commentaires : une boucle de commentaires doit être établie pour voir si la sortie attendue a été reçue. Des améliorations doivent être apportées sur la base des commentaires. Ces étapes doivent être répétées pour une amélioration continue.
Les entreprises peuvent transformer les pratiques de gestion des vulnérabilités en introduisant l'automatisation, l'IA et des capacités proactives. En exploitant l’IA dans la gestion des vulnérabilités, les Entreprises peuvent renforcer leur posture de sécurité, anticiper les menaces émergentes et protéger leurs précieux actifs et données dans l’environnement de la cybersécurité en rapide évolution d’aujourd’hui.
Cependant, il est important de reconnaître que l’IA ne doit pas être considérée comme une solution autonome, mais plutôt comme une amélioration des systèmes traditionnels de gestion des vulnérabilités. Les meilleurs résultats sont obtenus lorsque l’IA est intégrée et utilisée parallèlement aux méthodes existantes.
