En analysant de vastes volumes de données, y compris les journaux de sécurité, les journaux de trafic réseau et les flux de renseignements sur les menaces, les systèmes pilotés par l'IA peuvent identifier des schémas et des anomalies qui indiquent des vulnérabilités ou des attaques potentielles. La conversion des journaux en données et en graphiques simplifiera et accélérera l'analyse. Les incidents doivent être identifiés en fonction du risque de sécurité et une notification doit être émise pour permettre une action immédiate.

L’auto-apprentissage est un autre domaine où l’IA peut être entraînée sur les données. Cela permettra à l'IA de suivre l'évolution de l'environnement et de faire face aux menaces nouvelles et émergentes. L’IA identifiera les menaces à haut risque et les menaces jusqu’alors inconnues.

La mise en œuvre de l’IA nécessite des itérations pour entraîner le modèle, ce qui peut prendre beaucoup de temps. Mais au fil du temps, il devient plus facile d’identifier les menaces et les failles. Les plateformes pilotées par l’IA recueillent en permanence des informations à partir des données, en s’adaptant à l’évolution des environnements et aux risques émergents. Au fil de leur progression, elles améliorent leur précision et leur efficacité pour identifier les points faibles et offrir des conseils pratiques.

Lors de l’entraînement l’IA, nous devons également tenir compte des tactiques et techniques adverses MITRE ATT&CK dans le cadre de l’auto-apprentissage de l’IA. En intégrant MITRE et l’IA, vous serez en mesure de détecter et de bloquer 90 % des menaces à haut risque.