Balises
Analyses

Business intelligence alimentée par l’IA : l’avenir de l’analytique

Plusieurs femmes identiques effectuant simultanément diverses activités dans un couloir.

Auteur

Daniel Palmer

Daniel Palmer

Les outils de business intelligence (BI) connaissent actuellement une profonde mutation. La puissante intégration de cadres d’intelligence artificielle (IA) tels que le traitement automatique du langage naturel et les prévisions automatisées transforme les possibilités offertes par la BI aux entreprises.

  • Pourquoi l’IA est-elle omniprésente ?
  • Comment l’IA améliore-t-elle la BI ?
  • Comment favoriser l’adoption de l’IA dans votre entreprise ?
  • Quel est l’avenir de l’IA dans la BI ?

Voici un aperçu de ce que vous trouverez dans le rapport.

Newsletter sectorielle

Les dernières actualités technologiques, étayées par des avis d’experts

Restez au fait des tendances les plus étonnantes du secteur dans le domaine de l’IA, de l’automatisation, des données et bien d’autres avec la newsletter Think. Consultez la Déclaration de confidentialité d’IBM.

Merci ! Vous êtes abonné(e).

Vous recevrez votre abonnement en anglais. Vous trouverez un lien de désabonnement dans chaque newsletter. Vous pouvez gérer vos abonnements ou vous désabonner ici. Consultez la Déclaration de confidentialité d’IBM pour plus d’informations.

Selon une enquête, l’IA est inévitable

Une récente enquête mondiale menée par IBM a révélé que le déploiement de l’IA dans les grandes entreprises est de 45 %, contre 29 % dans les petites et moyennes entreprises (moins de 1 000 employés). On estime également que 80 à 90 % des grandes entreprises prévoient d’adopter l’IA au cours des deux prochaines années.

Les entreprises qui utilisent l’IA dans leurs outils de BI ont déjà une longueur d’avance. Par exemple, une interface en langage naturel permet à tout utilisateur professionnel d’interroger de grands jeux de données et d’obtenir des informations pertinentes sous forme de visualisations et de termes faciles à comprendre. Cette démocratisation de l’analyse des données n’est qu’un exemple parmi d’autres de l’énorme avancée que représente l’IA dans la BI par rapport aux outils de BI traditionnels.

Mixture of Experts | 12 décembre, épisode 85

Décryptage de l’IA : Tour d’horizon hebdomadaire

Rejoignez notre panel d’ingénieurs, de chercheurs, de chefs de produits et autres spécialistes de premier plan pour connaître l’essentiel de l’actualité et des dernières tendances dans le domaine de l’IA.
Regardez tous les épisodes de Mixture of Experts

Consacrer du temps aux tâches importantes

Le rapport se penche également sur un autre élément important de l’IA dans les outils de BI : le nettoyage et la préparation automatisés des données. Au lieu de passer des heures à modifier ligne par ligne les données des feuilles de calcul ou à baliser le contenu manuellement, l’IA dans la BI effectue la préparation fastidieuse des données pour l’analytique. Les employés peuvent ainsi utiliser leur temps de manière plus productive. Plutôt que supprimer du travail, l’IA dans la BI vous donne des super pouvoirs et vous permet de vous concentrer sur les tâches qui apportent une réelle valeur ajoutée.

L’avenir de l’IA dans la BI

À l’aide de chiffres et d’exemples concrets, le rapport « The Value of AI-Powered Business Intelligence » (La valeur de la business intelligence alimentée par l’IA) met en lumière l’avenir de l’IA dans la BI. Il comprend des informations fournies par des experts en IA sur les fonctionnalités à rechercher dans la nouvelle génération d’outils de BI, notamment les informations prédictives. Ce rapport vous permettra de comprendre comment l’IA transforme fondamentalement la discipline de la business intelligence pour le mieux.

Investir dans un outil de BI alimenté par l’IA devrait être une évidence si vous cherchez à trouver des informations dans vos données afin de prendre de meilleures décisions. Consultez The Value of AI-Powered Business Intelligence de Michael Norris pour en savoir plus.

 
Solutions connexes
IBM Project Ripasso

Comprenez ce qui s’est passé et pourquoi, ce qui pourrait arriver et ce que vous pouvez faire à ce sujet. Grâce à des explications claires de son raisonnement étape par étape, Project Ripasso permet à chaque utilisateur professionnel de bénéficier d’informations de valeur pour prendre des décisions en toute confiance à la vitesse de la pensée.

 Découvrir Project Ripasso
Outils et solutions d’analyse

Pour prospérer, les entreprises doivent exploiter les données pour fidéliser leur clientèle, automatiser les processus métier et innover avec des solutions pilotées par l’IA.

 Explorer les solutions d’analytique
Services de conseil pour les données et les analyses

Avec IBM Consulting, exploitez les données de votre entreprise et développez une organisation basée sur les informations pour tirer des avantages métier.

 Découvrir les services d’analytique
Passer à l’étape suivante

Pour prospérer, les entreprises doivent exploiter les données pour fidéliser leur clientèle, automatiser les processus métier et innover avec des solutions pilotées par l’IA.

 Explorer les solutions d’analytique Découvrir IBM Project Ripasso