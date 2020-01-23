Business intelligence alimentée par l’IA : l’avenir de l’analytique

Les outils de business intelligence (BI) connaissent actuellement une profonde mutation. La puissante intégration de cadres d’intelligence artificielle (IA) tels que le traitement automatique du langage naturel et les prévisions automatisées transforme les possibilités offertes par la BI aux entreprises.
Voici un aperçu de ce que vous trouverez dans le rapport.
Newsletter sectorielle
Restez au fait des tendances les plus étonnantes du secteur dans le domaine de l’IA, de l’automatisation, des données et bien d’autres avec la newsletter Think. Consultez la Déclaration de confidentialité d’IBM.
Vous recevrez votre abonnement en anglais. Vous trouverez un lien de désabonnement dans chaque newsletter. Vous pouvez gérer vos abonnements ou vous désabonner ici. Consultez la Déclaration de confidentialité d’IBM pour plus d’informations.
Une récente enquête mondiale menée par IBM a révélé que le déploiement de l’IA dans les grandes entreprises est de 45 %, contre 29 % dans les petites et moyennes entreprises (moins de 1 000 employés). On estime également que 80 à 90 % des grandes entreprises prévoient d’adopter l’IA au cours des deux prochaines années.
Les entreprises qui utilisent l’IA dans leurs outils de BI ont déjà une longueur d’avance. Par exemple, une interface en langage naturel permet à tout utilisateur professionnel d’interroger de grands jeux de données et d’obtenir des informations pertinentes sous forme de visualisations et de termes faciles à comprendre. Cette démocratisation de l’analyse des données n’est qu’un exemple parmi d’autres de l’énorme avancée que représente l’IA dans la BI par rapport aux outils de BI traditionnels.
Le rapport se penche également sur un autre élément important de l’IA dans les outils de BI : le nettoyage et la préparation automatisés des données. Au lieu de passer des heures à modifier ligne par ligne les données des feuilles de calcul ou à baliser le contenu manuellement, l’IA dans la BI effectue la préparation fastidieuse des données pour l’analytique. Les employés peuvent ainsi utiliser leur temps de manière plus productive. Plutôt que supprimer du travail, l’IA dans la BI vous donne des super pouvoirs et vous permet de vous concentrer sur les tâches qui apportent une réelle valeur ajoutée.
À l’aide de chiffres et d’exemples concrets, le rapport « The Value of AI-Powered Business Intelligence » (La valeur de la business intelligence alimentée par l’IA) met en lumière l’avenir de l’IA dans la BI. Il comprend des informations fournies par des experts en IA sur les fonctionnalités à rechercher dans la nouvelle génération d’outils de BI, notamment les informations prédictives. Ce rapport vous permettra de comprendre comment l’IA transforme fondamentalement la discipline de la business intelligence pour le mieux.
Investir dans un outil de BI alimenté par l’IA devrait être une évidence si vous cherchez à trouver des informations dans vos données afin de prendre de meilleures décisions. Consultez The Value of AI-Powered Business Intelligence de Michael Norris pour en savoir plus.
Obtenez des informations uniques sur l’évolution des solutions ABI, mettant en évidence les principales conclusions, hypothèses et recommandations pour les responsables des données et de l’analytique.
Explorez le guide pour les responsables des données sur le développement d’une organisation axée sur les données et d’un avantage métier.
Simplifiez l’accès aux données et automatisez la gouvernance des données. Découvrez la puissance de l’intégration d’une stratégie de data lakehouse dans votre architecture de données, notamment l’optimisation des coûts de vos workloads et le dimensionnement de l’IA et des analyses, avec toutes vos données, partout.
Comprenez ce qui s’est passé et pourquoi, ce qui pourrait arriver et ce que vous pouvez faire à ce sujet. Grâce à des explications claires de son raisonnement étape par étape, Project Ripasso permet à chaque utilisateur professionnel de bénéficier d’informations de valeur pour prendre des décisions en toute confiance à la vitesse de la pensée.
Pour prospérer, les entreprises doivent exploiter les données pour fidéliser leur clientèle, automatiser les processus métier et innover avec des solutions pilotées par l’IA.
Avec IBM Consulting, exploitez les données de votre entreprise et développez une organisation basée sur les informations pour tirer des avantages métier.
Pour prospérer, les entreprises doivent exploiter les données pour fidéliser leur clientèle, automatiser les processus métier et innover avec des solutions pilotées par l’IA.