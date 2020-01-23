Business intelligence alimentée par l’IA : l’avenir de l’analytique

Une récente enquête mondiale menée par IBM a révélé que le déploiement de l’IA dans les grandes entreprises est de 45 %, contre 29 % dans les petites et moyennes entreprises (moins de 1 000 employés). On estime également que 80 à 90 % des grandes entreprises prévoient d’adopter l’IA au cours des deux prochaines années.

Les entreprises qui utilisent l’IA dans leurs outils de BI ont déjà une longueur d’avance. Par exemple, une interface en langage naturel permet à tout utilisateur professionnel d’interroger de grands jeux de données et d’obtenir des informations pertinentes sous forme de visualisations et de termes faciles à comprendre. Cette démocratisation de l’analyse des données n’est qu’un exemple parmi d’autres de l’énorme avancée que représente l’IA dans la BI par rapport aux outils de BI traditionnels.