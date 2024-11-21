Dans le monde de l’intelligence artificielle, il est facile de se laisser emporter par l’enthousiasme des expériences à petite échelle. Les projets pilotes d’IA peuvent être palpitants, en particulier lorsque la technologie sur laquelle ils reposent devrait générer jusqu’à 4,4 trillions de dollars de valeur annuelle. Qu’il s’agisse d’une démonstration de chatbot réussie ou d’un outil interne d’analyse de CV, ces projets pilotes offrent l’occasion de sonder le terrain sans trop s’engager (ou investir). Cependant, si ces expériences à petite échelle peuvent donner l’impression d’une victoire, elles donnent rarement une idée claire de la valeur réelle de l’IA pour l’entreprise. Alors que la nouveauté s’estompe, les chefs d’entreprise ont du mal à évaluer l’efficacité de l’IA sur la base de ces expériences isolées.
Cela est dû en grande partie au fait qu’un simple projet pilote ou essai ne peut pas déverrouiller pleinement le potentiel de l’IA. C’est à l’échelle, lorsque l’IA est profondément intégrée aux processus métier et dans tous les services, que l’IA tient ses énormes promesses. C’est avec l’IA d’enterprise à l’échelle que la véritable valeur émerge, en transformant les modèles métier, en améliorant l’efficacité et créant de nouvelles opportunités de croissance.
Il ne fait aucun doute que les projets pilotes sont amusants et qu’ils représentent une approche prudente et progressive du déploiement de l’IA. Ces projets donnent à l’entreprise un aperçu de ce que la technologie peut accomplir, par exemple pour améliorer un processus unique ou optimiser un petit segment des opérations. Ces projets pilotes donnent souvent des résultats impressionnants, quoique très localisés.
Or, les projets pilotes se concentrent souvent sur des cas d’utilisation isolés et à portée limitée. Ils sont conçus pour fonctionner dans un environnement contrôlé et gérable, comme l’automatisation de l’expérience client pour un segment limité, ou l’application de l’IA à un problème spécifique tel que la gestion des stocks. Ces essais visent à prouver un concept, et non à fournir une solution holistique. Ils ne constituent pas de véritables benchmarks permettant de déterminer la valeur globale de l’IA déployée à l’échelle.
Le dimensionnement de l’IA au sein d’une entreprise comporte des difficultés qu’il est impossible de percevoir en un seul essai. En revanche, une série de solutions interservices à l’échelle de l’entreprise, reposant sur une technologie solide, peut générer des rendements exponentiels.
Pourtant, il est étonnant de constater que peu d’entreprises se sont véritablement engagées à extraire cette valeur, en particulier au moment où l’environnement de l’IA générative émerge. Selon une étude récente du cabinet de conseil McKinsey, seules 11 % des entreprises ont adopté l’IA générative à l’échelle.
Toutefois, lorsqu’il s’agit du potentiel de transformation de l’intelligence artificielle, jouer la carte de la sécurité peut s’avérer plus risqué que de déployer prudemment une série de projets cloisonnés. D’après un récent rapport de l’IBM Institute for Business Value (IBV), 43 % des PDG prévoyaient d’accélérer le rythme de leur transformation numérique grâce à l’IA en 2024, craignant de prendre du retard sans elle. Ces PDG ont réalisé que c’est en ancrant profondément l’IA dans les opérations de l’entreprise de bout en bout qu’elle est la plus précieuse.
C’est en mettant l’IA à l’échelle qu’il est véritablement possible de transformer l’entreprise. Sortir ces outils du silo des projets ponctuels et les diffuser dans toute l’entreprise peut offrir un avantage stratégique significatif. Une entreprise qui investit dans l’architecture fondamentale nécessaire pour mettre l’IA à l’échelle peut non seulement éliminer les points faibles, mais aussi obtenir des informations holistiques concernant l’ensemble de ses opérations.
Et dans le contexte actuel, la mise à l’échelle peut résoudre plusieurs problèmes distincts. Il suffit de regarder les chiffres recueillis par l’IBV :
Un seul projet pilote ne permet pas de faire ressortir les avantages à long terme de l’adoption de l’IA à l’échelle, ni le coût de la formation des employés et de la mise en place d’outils d’IA individuellement.
L’IA se nourrissant de données, le développement d’une base de données de qualité à utiliser dans toute l’entreprise augmente les chances de précision ainsi que la capacité à créer rapidement de nouveaux outils. De plus, à mesure que les modèles IA s’améliorent, les engagements à long terme en faveur de l’IA d’entreprise sont susceptibles de produire de meilleurs résultats.
Pour voir ces concepts en action, prenons l’exemple des fournisseurs de services de communication (FSC). Le secteur des télécommunications a adopté très tôt l’IA, et en particulier la technologie des agents virtuels (VAT). Rien de plus logique pour les FSC : beaucoup ont un volume élevé d’interactions clients diverses et doivent fournir des expériences client cohérentes. La plupart de ces entreprises surveillent de près le coût d’une interaction individuelle, car les différents clients peuvent avoir des contrats relativement petits.
L’application de la VAT à un nombre limité de cas d’utilisation d’expérience client a amélioré les performances des FSC. Selon un rapport de Forrester, une grande entreprise qui met en œuvre la VAT pourrait économiser 5,50 USD par conversation contenue. L’IBM Institute for Business Value a constaté que 84 % de ces entreprises ont atteint ou dépassé leur ROI après l’adoption et que 97 % ont vu un impact positif sur la satisfaction des clients. À tous points de vue, l’adoption de la VAT par les FSC pour l’expérience client a été un projet pilote largement réussi. Compte tenu de la rentabilité de ces initiatives, il est surprenant de constater qu’elles n’ont pas souvent été étendues ou dimensionnées.
Mais Vodaphone, un cas particulier, a fait plus que simplement appliquer l’IA à une fonction étroitement définie. En 2017, l’entreprise a lancé son propre assistant, TOBi, au Royaume-Uni. Six ans plus tard, TOBi traite des centaines de milliers d’appels par mois. Il est également devenu le point de départ d’une série d’intégrations plus approfondies. En effet, l’entreprise a créé un chatbot complémentaire qui s’adresse à différentes marques et zones géographiques d’une seule voix, puis l’a déployé sur différents canaux tels que les réseaux sociaux et les SMS.
Aujourd’hui, Vodaphone a ajouté des chatbots adaptés aux fournisseurs et pour une utilisation dans des environnements de vente au détail. L’intégration verticale a permis non seulement de réduire le coût de chaque interaction, mais aussi de prendre rapidement charge de nouveaux canaux et produits. Ces outils multicanaux et évolutifs, conçus pour exécuter différentes fonctions à l’échelle de l’entreprise, montrent la différence qui existe entre un projet pilote d’IA et une approche stratégique axée sur l’IA : si le premier peut améliorer la productivité, la seconde crée des opportunités de croissance significatives.
Compte tenu des avantages potentiels que présente le passage de projets pilotes d’IA à des transformations à grande échelle, les chefs d’entreprise doivent faire un choix : créer de manière réactive des outils individuels pour surmonter les goulots d’étranglement et les services peu performants, ou investir de manière proactive dans l’échafaudage qui fera de l’IA une facette essentielle de leurs opérations.
L’entraînement, le réglage, le déploiement et l’adoption de l’IA dans toutes les fonctions de l’entreprise nécessitent un effort initial plus important, mais dans le contexte actuel, quiconque choisit de ne pas s’adapter se retrouvera à la traîne. Déjà, deux tiers des PDG que nous avons interrogés affirment que les gains de productivité liés à l’automatisation sont si importants qu’ils en acceptent les risques pour rester compétitifs. La mise en place d’une architecture fondamentale pour intégrer l’IA dans toute l’entreprise est plus qu’un simple projet pilote : c’est un modèle économique pour l’avenir.
