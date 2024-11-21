Il ne fait aucun doute que les projets pilotes sont amusants et qu’ils représentent une approche prudente et progressive du déploiement de l’IA. Ces projets donnent à l’entreprise un aperçu de ce que la technologie peut accomplir, par exemple pour améliorer un processus unique ou optimiser un petit segment des opérations. Ces projets pilotes donnent souvent des résultats impressionnants, quoique très localisés.

Or, les projets pilotes se concentrent souvent sur des cas d’utilisation isolés et à portée limitée. Ils sont conçus pour fonctionner dans un environnement contrôlé et gérable, comme l’automatisation de l’expérience client pour un segment limité, ou l’application de l’IA à un problème spécifique tel que la gestion des stocks. Ces essais visent à prouver un concept, et non à fournir une solution holistique. Ils ne constituent pas de véritables benchmarks permettant de déterminer la valeur globale de l’IA déployée à l’échelle.

Le dimensionnement de l’IA au sein d’une entreprise comporte des difficultés qu’il est impossible de percevoir en un seul essai. En revanche, une série de solutions interservices à l’échelle de l’entreprise, reposant sur une technologie solide, peut générer des rendements exponentiels.

Pourtant, il est étonnant de constater que peu d’entreprises se sont véritablement engagées à extraire cette valeur, en particulier au moment où l’environnement de l’IA générative émerge. Selon une étude récente du cabinet de conseil McKinsey, seules 11 % des entreprises ont adopté l’IA générative à l’échelle.

Toutefois, lorsqu’il s’agit du potentiel de transformation de l’intelligence artificielle, jouer la carte de la sécurité peut s’avérer plus risqué que de déployer prudemment une série de projets cloisonnés. D’après un récent rapport de l’IBM Institute for Business Value (IBV), 43 % des PDG prévoyaient d’accélérer le rythme de leur transformation numérique grâce à l’IA en 2024, craignant de prendre du retard sans elle. Ces PDG ont réalisé que c’est en ancrant profondément l’IA dans les opérations de l’entreprise de bout en bout qu’elle est la plus précieuse.