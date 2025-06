L’architecture de modèles multiples est un concept hybride qui intègre différentes technologies d’IA, telles que les modèles d’encodeurs IA et LLM traditionnels, afin de fournir des résultats plus rapides et plus précis que ce qu’un modèle pourrait obtenir seul, notamment en exploitant l’énorme puissance de traitement et les capacités de stockage des données du mainframe.

Dans le traitement des demandes d’indemnisation par exemple, l’IA traditionnelle peut effectuer une analyse initiale des données structurées, tandis que les LLM encodeurs peuvent gérer des données non structurées plus complexes pour obtenir des informations plus détaillées et traiter la demande en conséquence.

Prenez une réclamation liée à un accident d’automobile. L’IA traditionnelle permet le traitement automatique des données structurées (par exemple, les rapports de police, les permis de conduire et les informations d’enregistrement). L’IA générative va encore plus loin en extrayant des informations à partir de données non structurées (par exemple, du texte et des images de blessures et de dommages causés à des véhicules) afin de hiérarchiser ces demandes et d’y répondre selon l’urgence.