À mesure que l’intelligence artificielle (IA) évolue, l’histoire d’amour d’Hollywood pour les robots continue. L’un des derniers films du genre des films sur l’IA, « The Wild Robot », inspiré du livre à succès du même nom, est en lice pour un Oscar cette année.
C’est la rare représentation cinématographique d’une « bonne » machine, qui développe une empathie semblable à celle des humains et prend soin des autres êtres vivants.
Les spectateurs connaissent peut-être mieux les films sur l’IA avec des intrigues plus sombres. Dans « Subservience », « M3gan », « Ex Machina » et le classique de Stanley Kubrick, « 2001 : L’Odyssée de l’espace », des méchants alimentés par l’IA attaquent les humains, un par un. Dans « I, Robot » et dans des franchises à succès comme « Terminator » et « Matrix », les systèmes intelligents entraînent notre asservissement collectif ou notre extinction.
Mais ces thèmes, bien que divertissants, pourraient nuire à la maîtrise de l’IA.
Phaedra Boinodiris, responsable mondiale de l’IA digne de confiance chez IBM Consulting, affirme que les cinéastes se concentrent principalement sur des problèmes invraisemblables qui détournent l’attention des enjeux réels liés à l’IA.
Les gens peuvent avoir « l’impression que seuls Skynet et HAL peuvent faire du mal », a-t-elle dit en faisant référence aux antagonistes de « The Terminator » et « 2001 ».
Les systèmes présentés dans ces films et dans d’autres décrivent l’intelligence artificielle générale (AGI), des systèmes d’IA hypothétiques capables de rivaliser, voire de dépasser les capacités cognitives des êtres humains. L’engouement du public pour ces films de science-fiction « risque d’exacerber ce manque de compréhension des risques réels que représente l’IA actuellement. »
Ces risques réels comprennent des résultats biaisés et autrement nuisibles qui ont été rendus responsables de dommages substantiels pour l’homme. Malgré les efforts déployés par les éthiciens et les développeurs, ces problèmes s’avèrent complexes et confus.
Par exemple, une étude a révélé que même lorsque les modèles d’IA générative font preuve de moins de préjugés raciaux manifestes, ils font preuve de plus de préjugés raciaux cachés. En revanche, il serait moins difficile de prévenir les crises existentielles imaginées dans les films de science-fiction.
Les solutions concrètes qui fournissent des garde-fous aux modèles d’IA et aux outils d’aujourd’hui pourraient efficacement étouffer les rébellions des machines de certains des meilleurs films d’Hollywood avant même que les spectateurs ne touchent à leur pop-corn.
Regardons cela de plus près.
Avec toutes nos excuses à James Cameron, il s’avère qu’il n’est pas nécessaire d’être un guerrier armé pour éviter les visions des réalisateurs d’une apocalypse pilotée par l’IA. Les ingénieurs et les programmeurs pourraient accomplir la tâche avec des outils et des stratégies assez courants, tels que :
La technologie GPS qui limite actuellement les déplacements des scooters motorisés dans certaines villes pourrait également contribuer à contrôler les capacités de déplacement des robots IA. Le géorepérage crée des frontières virtuelles que les appareils équipés de GPS ou de RFID ne peuvent pas franchir.
Dans des films comme « Ex Machina » et « Subservience », le géorepérage aurait pu efficacement empêcher des robots humanoïdes mal intentionnés (interprétés par Alicia Vikander et Megan Fox) de quitter leur foyer respectif et contrecarrer certains de leurs plans dangereux.
Ben Gelman, data scientist senior chez la société de cybersécurité Sophos, explique que les robots ne pourraient pas outrepasser les limites de géorepérage car la technologie est basée sur le matériel. « L’IA ne peut pas écrire un programme informatique pour modifier un circuit intégré », explique M. Gelman. « La plupart des films sur les robots sont presque banals lorsqu’on utilise simplement le géorepérage moderne. »
Ce n’est généralement pas une bonne idée de se trouver à proximité d’un robot meurtrier, qu’il soit équipé d’armes (« The Terminator »), de poison (« M3GaN ») ou de puissants appendices métalliques (« I, robot »). Mais que se passerait-il si ces machines pouvaient être arrêtées à distance ?
C’est là que les contacteurs d’arrêt distant entrent en jeu.
« Si une voiture Tesla commence à rouler dans une direction particulière, Tesla peut la contourner à distance et l’arrêter », explique Shobhit Varshney, vice-président et associé principal chez IBM Consulting spécialisé dans l’IA. La même technologie utilisée pour désactiver à distance les véhicules électriques pourrait également être appliquée aux robots incontrôlés, affirme Varshney.
Dans les scénarios de films où des robots essaient activement d’empêcher un protagoniste d’accéder à un bouton « off » sur site, les fonctionnalités de désactivation à distance s’avéreraient particulièrement utiles. « L’interrupteur d’arrêt doit être facile d’accès [pour les humains], afin de garantir que ce sont les humains qui contrôlent la situation, et non l’IA. »
Dans les films sur les catastrophes liées à l’IA, l’un des points communs de l’intrigue est que les machines malveillantes ont une capacité illimitée à exécuter du code et à accéder à diverses ressources du réseau.
Toutefois, en réalité, il existe de multiples approches qui garantissent que les modèles IA ne peuvent pas le faire. Par exemple, des scripts de programmation fixes qui ne sont pas alimentés par l’IA peuvent empêcher l’IA d’appeler des fonctions qui ne figurent pas sur une liste préapprouvée.
Par ailleurs, un système d’IA peut fonctionner sur du matériel dédié ou isolé dont l’accès aux systèmes extérieurs est bloqué. Ainsi, même s’il n’y a pas de restriction dans son exécution de code, il ne peut pas prendre le contrôle d’autres systèmes.
De telles garanties auraient pu empêcher Skynet, par exemple, de prendre le contrôle des arsenaux nucléaires dans « The Terminator ». « Il n’y a aucune connexion sortante, donc vous arrêtez ces systèmes physiques et l’IA est désactivée », explique Gelman.
La surveillance et la gestion des systèmes d’IA nécessitent de plus en plus l’utilisation d’autres systèmes d’IA. Les modèles de classification peuvent détecter et supprimer les discours haineux, les propos injurieux et les blasphèmes des textes d’entrée et de sortie d’un grand modèle de langage(LLM). Les LLM peuvent être utilisés pour vérifier que la production d’un autre LLM est conforme aux règles définies pour ce système.
De tels protocoles de vérification auraient pu empêcher une grande partie de la violence dans les films sur l’IA, qu’il s’agisse d’arrêter le déchaînement meurtrier de HAL dans « 2001 » ou d’entraver la campagne de Skynet visant à éliminer l’humanité.
Le cas d’utilisation le plus clair en matière de vérification se trouve peut-être dans « I, Robot », où les robots sont ostensiblement programmés pour suivre les trois lois de la robotique de l’auteur Isaac Asimov.
Les lois sont censées prévenir les blessures humaines, mais dans le film, VIKI, le chef de l’armée de robots maléfiques, réinterprète les lois et déclare : « Pour protéger l’humanité, certains humains doivent être sacrifiés. » Selon Gelman, avec un système de vérification adéquat, les décisions de VIKI « auraient facilement pu être classifiées et empêchées ».
L’alignement des IA est le processus d’encodage des valeurs et des objectifs humains dans les modèles IA. Concrètement, il s’agit d’une garantie intégrée qui empêche les systèmes intelligents de prendre des mesures dangereuses ou contraires à l’éthique dans la poursuite d’un objectif, comme la décision de HAL de tuer des astronautes pour s’assurer que leur vaisseau spatial arrive à la destination prévue.
Il est important de noter que, dans leur état actuel, les processus d’alignement des IA ne sont pas infaillibles. « Les réseaux neuronaux sont plutôt doués pour appliquer des règles abstraites à des situations et à des scénarios spécifiques », explique Jacek Krywko, rédacteur associé au site d’actualités et d’analyses technologiques Ars Technica.
La bonne nouvelle, c’est qu’il y a des progrès à ce sujet. Par exemple, des chercheurs de l’université de Stanford et de Meta ont créé une banque de connaissances destinée à « fonder un raisonnement normatif flexible » pour les systèmes d’IA.1
La banque de connaissances contient plus de 150 000 normes situationnelles. Par exemple, le fait qu’un client boive un café dans un café est normatif, alors qu’un enfant qui boit du café en classe ne l’est pas.
Avec un peu de chance, si l’intelligence artificielle réelle atteint un jour le niveau de HAL, VIKI et des autres AGI que l’on voit dans les films, les processus d’alignement des IA auront suffisamment progressé pour suivre le rythme.
La concentration du développement de l’IA entre les mains d’un petit nombre d’entités peut soulever d’importantes questions éthiques.
« Le développement de l’IA ne peut pas être contrôlé par une poignée d’acteurs, en particulier lorsque certains ne partagent pas des valeurs fondamentales telles que la protection des données d’entreprise, la confidentialité et la transparence », a récemment écrit Arvind Krishna, PDG d’IBM, dans une colonne de Fortune.2
« La réponse n’est pas de freiner le progrès, mais de veiller à ce que l’IA soit développée par une large coalition d’universités, d’entreprises, de laboratoires de recherche et d’organisations de la société civile. »
Dans le domaine de la science-fiction, une telle décentralisation du développement de l’IA aurait pu contribuer à prévenir l’ampleur des dégâts causés par des hordes de robots malveillants dans les films « The Terminator » et « I, Robot ». M. Varshney, d’IBM Consulting, note que l’IA créée par des entités différentes sera probablement soumise à des processus d’alignement modernes différents.
Si les robots d’une entreprise finissaient par devenir indésirables, ceux produits par d’autres entités ne suivraient pas automatiquement. « Tout le monde n’est pas corrompu. Il y a moins de collaboration », explique M. Varshney.
De plus, dans de tels scénarios, les robots non corrompus peuvent se défendre contre les robots corrompus. « Les robots d’une seule entreprise ne peuvent pas être si puissants qu’ils dépassent le gouvernement », explique Varshney.
Certains films sur l’IA suscitent moins d’incrédulité que d’autres. Le film de 2013 « Her », qui dépeint la liaison amoureuse d’un homme avec un chatbot avancé, s’est avéré prophétique.
Ces dernières années, plusieurs cas documentés de personnes ayant développé des attachements romantiques à des chatbots ont été observés, même s’ils ne sont pas aussi avancés que le personnage « Her » de Scarlett Johansson.
Le film soulevait des questions quant à l’opportunité pour les humains de nouer des liens affectifs avec l’IA. Des années plus tard, des chercheurs du MIT se sont penchés sur le sujet. Dans une étude réalisée en 2024, ils ont conclu que certains modes d’utilisation du chatbot étaient associés à une augmentation de la confiance des utilisateurs, mais que d’autres augmentaient le risque d’isolement.
Les chercheurs ont suggéré qu’il serait utile de développer des approches de l’accompagnement par l’IA « qui complètent, plutôt qu’elles ne remplacent, les relations humaines ».3 Reste à savoir si cette recommandation gagnera du terrain.
Au moins un film sur l’IA a eu un impact substantiel sur les pratiques de technologie réelles. « War Games », paru en 1983, raconte l’histoire d’un adolescent qui a presque déclenché une guerre mondiale après avoir accédé par inadvertance à une simulation de guerre nucléaire contrôlée par un superordinateur.
Le film a convaincu le président américain de l’époque, Ronald Reagan, de lancer des efforts qui ont abouti à la Politique nationale sur la sécurité des télécommunications et des systèmes d’information automatisés, ou NSSD-145, une directive globale de cybersécurité visant à protéger les réseaux gouvernementaux sensibles.
Toutefois, l’importance du film va au-delà de son impact sur la politique de cybersécurité, explique M. Boinodiris d’IBM. Le film soulève des questions philosophiques sur la conception de l’IA auxquelles nous, en tant que société, cherchons encore à répondre.
Par exemple, lorsqu’il s’agit de guerre, qu’est-ce qu’un système d’IA devrait considérer comme une « victoire » ? Le camp vainqueur compte-t-il moins de morts ? La destruction environnementale doit-elle être prise en compte dans la décision ? Qu’en est-il des atteintes à la réputation ?
« Lorsque vous développez des modèles de cette nature pour prendre une décision, tous ces différents types d’experts du domaine - y compris les philosophes, les historiens, les psychologues - doivent se réunir afin de pouvoir développer ces modèles d’une manière qui reflète notre intention », explique Boinodiris.
Selon elle, ce sont de tels défis qui méritent plus d’attention que les mêlées de robots humanoïdes si souvent montrées à l’écran. En ce qui concerne l’atténuation des véritables conséquences involontaires de l’IA, « nous n’en sommes qu’au début de l’aventure », déclare Boinodiris. « Nous avons un long chemin à parcourir. »
