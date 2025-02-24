Certains films sur l’IA suscitent moins d’incrédulité que d’autres. Le film de 2013 « Her », qui dépeint la liaison amoureuse d’un homme avec un chatbot avancé, s’est avéré prophétique.



Ces dernières années, plusieurs cas documentés de personnes ayant développé des attachements romantiques à des chatbots ont été observés, même s’ils ne sont pas aussi avancés que le personnage « Her » de Scarlett Johansson.

Le film soulevait des questions quant à l’opportunité pour les humains de nouer des liens affectifs avec l’IA. Des années plus tard, des chercheurs du MIT se sont penchés sur le sujet. Dans une étude réalisée en 2024, ils ont conclu que certains modes d’utilisation du chatbot étaient associés à une augmentation de la confiance des utilisateurs, mais que d’autres augmentaient le risque d’isolement.



Les chercheurs ont suggéré qu’il serait utile de développer des approches de l’accompagnement par l’IA « qui complètent, plutôt qu’elles ne remplacent, les relations humaines ».3 Reste à savoir si cette recommandation gagnera du terrain.

Au moins un film sur l’IA a eu un impact substantiel sur les pratiques de technologie réelles. « War Games », paru en 1983, raconte l’histoire d’un adolescent qui a presque déclenché une guerre mondiale après avoir accédé par inadvertance à une simulation de guerre nucléaire contrôlée par un superordinateur.



Le film a convaincu le président américain de l’époque, Ronald Reagan, de lancer des efforts qui ont abouti à la Politique nationale sur la sécurité des télécommunications et des systèmes d’information automatisés, ou NSSD-145, une directive globale de cybersécurité visant à protéger les réseaux gouvernementaux sensibles.

Toutefois, l’importance du film va au-delà de son impact sur la politique de cybersécurité, explique M. Boinodiris d’IBM. Le film soulève des questions philosophiques sur la conception de l’IA auxquelles nous, en tant que société, cherchons encore à répondre.



Par exemple, lorsqu’il s’agit de guerre, qu’est-ce qu’un système d’IA devrait considérer comme une « victoire » ? Le camp vainqueur compte-t-il moins de morts ? La destruction environnementale doit-elle être prise en compte dans la décision ? Qu’en est-il des atteintes à la réputation ?

« Lorsque vous développez des modèles de cette nature pour prendre une décision, tous ces différents types d’experts du domaine - y compris les philosophes, les historiens, les psychologues - doivent se réunir afin de pouvoir développer ces modèles d’une manière qui reflète notre intention », explique Boinodiris.

Selon elle, ce sont de tels défis qui méritent plus d’attention que les mêlées de robots humanoïdes si souvent montrées à l’écran. En ce qui concerne l’atténuation des véritables conséquences involontaires de l’IA, « nous n’en sommes qu’au début de l’aventure », déclare Boinodiris. « Nous avons un long chemin à parcourir. »