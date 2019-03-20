Balises
L’IA n’est pas magique : il est temps de la démystifier et de l’appliquer

Rob Thomas

Pendant des siècles, l’électricité a été considérée comme le domaine des sorciers, des magiciens qui laissaient le public perplexe quant à son origine et à son mode de production. Bien que Benjamin Franklin et ses compères aient été conscients de ce phénomène lorsqu’il a prouvé le lien entre l’électricité et la foudre, il peinait à en imaginer une utilisation pratique en 1752. Son invention la plus prisée, le paratonnerre, avait plutôt pour but d’éviter l’électricité. Toutes les innovations suivent une évolution similaire : rejet, évitement, peur et, parfois, acceptation.

Aujourd’hui, trop de gens considèrent l’intelligence artificielle (IA) comme une nouvelle technologie magique mise en œuvre sans que l’on comprenne vraiment comment elle fonctionne. Tous considèrent l’IA comme spéciale et uniquement accessible des experts qui la maîtrisent et qui nous impressionnent. C’est cette pensée qui a donné naissance au mythe de l’IA, avec ses promesses de grandeur et son caractère hors de portée du commun des mortels.

La vérité, bien sûr, c’est que l’IA n’a rien de magique. Le terme « intelligence artificielle » a été inventé pour la première fois en 1956. Depuis, la technologie a progressé, déçu et est réapparue. Comme c’était le cas pour l’électricité, les avancées en matière d’IA passeront par des expériences de masse : la plupart échoueront, et celles qui seront couronnées de succès auront un impact important.

C’est là où nous nous trouvons aujourd’hui. Comme l’ont suggéré d’autres personnes, comme Andrew Ng, l’IA est la nouvelle électricité. En plus d’être omniprésente et de plus en plus accessible, l’IA améliore et modifie le monde du travail à l’international. Elle permet d’émettre des prévisions avec une précision extrême et d’automatiser les processus métier et la prise de décision. Son impact est vaste : meilleure expérience client, produits plus intelligents et services plus efficaces. En fin de compte, l’IA aura un impact économique pour les entreprises, les pays et la société.

Il est certain que les entreprises qui réalisent des expériences de masse dans le domaine de l’IA remporteront la prochaine décennie d’opportunités commerciales. Pour décomposer et aider à démystifier l’IA, vous devez prendre en compte deux éléments clés de la catégorie : les composants et le processus. En d’autres termes, vous devez identifier ce qui se cache derrière l’IA et comment l’adopter.

Les composants

Tout comme l’électricité a été générée par des composants de base tels que des résistances, des condensateurs ou des diodes, l’IA est pilotée par des composants logiciels modernes :

  1. Un data fabric unifié et moderne. L’IA se nourrit de données, qui doivent donc être préparées pour l’IA. Un data fabric agit comme une représentation logique de tous les actifs de données, sur n’importe quel cloud. Il préorganise et étiquette les données dans l’ensemble de l’entreprise. La virtualisation permet un accès transparent à toutes les données, du pare-feu jusqu’à la périphérie.
  2. Un environnement et un moteur de développement. Un endroit pour construire, entraîner et exécuter des modèles d’IA. Cela permet un apprentissage profond de bout en bout, de l’entrée à la sortie. Les modèles de machine learning aident à trouver des schémas et des structures dans les données qui sont inférés plutôt qu’explicites. C’est à ce moment que tout commence à ressembler à de la magie.
  3. Caractéristiques humaines Un mécanisme permettant de donner vie aux modèles, en reliant les modèles et les applications à des fonctionnalités humaines telles que la voix, le langage, la vision et le raisonnement.
  4. Gestion et exploitation de l’IA. Elles permettent d’intégrer l’IA dans n’importe quelle application ou processus métier, tout en comprenant les versions, comment améliorer l’impact, ce qui a changé, les biais et les écarts. C’est là que vos modèles sont exploités et que l’on peut gérer le cycle de vie de toute l’IA. Enfin, elles offrent des preuves et une explicabilité des décisions prises par l’IA.
Le processus

Avec ces composants en main, davantage d’entreprises pourront obtenir de la valeur des données. Mais pour tirer pleinement parti de l’IA, vous devez également comprendre comment adopter et mettre en œuvre cette technologie. Pour ceux qui planifient leur migration, commencez par tenir compte de ces étapes fondamentales :

  1. Identifiez les opportunités commerciales adaptées à l’IA. Les domaines d’adoption potentiels sont vastes : service client, productivité des employés/de l’entreprise, défauts de fabrication, dépenses de la chaîne d’approvisionnement et bien d’autres. Tout ce qui peut être facilement décrit peut être programmé. Une fois l’élément programmé, c’est au tour de l’IA de l’améliorer. Les opportunités sont infinies.
  2. Préparer votre entreprise pour l’IA. Les entreprises auront besoin de capacités et d’expertise accrues en matière de science des données. Nombreuses des tâches manuelles et répétitives d’aujourd’hui seront automatisées, ce qui fera évoluer le rôle de nombreux employés. Il est rare que l’intégralité des tâches d’un rôle puisse être réalisée par l’IA, comme il est rare qu’aucun de ces rôles ne puisse être amélioré par l’IA. Toute technologie est inutile sans le talent pour la mettre en œuvre. Par conséquent, concevez une équipe d’experts qui inspirera et formera les autres.
  3. Sélectionnez les technologies et les partenaires. S’il est peu probable qu’un PDG choisisse personnellement la technologie, l’implication ici est plutôt d’ordre culturel. Une entreprise doit adopter de nombreuses technologies, les comparer, les confronter et en tirer des enseignements. Une entreprise devrait également choisir une poignée de partenaires dotés à la fois des compétences et de la technologie pour livrer une IA.
  4. Acceptez les échecs. Si vous testez 100 projets d’IA, 50 échoueront probablement. Mais les 50 qui fonctionnent feront plus que compenser les défaillances. La culture que vous créez doit être prête et disposée à accepter les échecs, en tirer des leçons et avancer. Comme le dit l’adage, échouez vite.

L’IA est en train de devenir aussi fondamentale que l’électricité, Internet et la téléphonie mobile, aujourd’hui pleinement intégrés à notre quotidien. Ne pas disposer d’une stratégie en matière d’IA en 2019, c’est comme ne pas élaborer de stratégie mobile en 2010, ou de stratégie Internet en 2000.

Espérons que lorsque vous vous remémorerez ce moment de l’histoire, vous pourrez le faire avec plaisir, en tant que personne ayant adopté les données comme nouvelle ressource et l’IA comme fonctionnalité pour l’exploiter.

Une version de cet article a été publiée pour la première fois sur Informationweek.

