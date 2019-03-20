L’IA n’est pas magique : il est temps de la démystifier et de l’appliquer

Pendant des siècles, l’électricité a été considérée comme le domaine des sorciers, des magiciens qui laissaient le public perplexe quant à son origine et à son mode de production. Bien que Benjamin Franklin et ses compères aient été conscients de ce phénomène lorsqu’il a prouvé le lien entre l’électricité et la foudre, il peinait à en imaginer une utilisation pratique en 1752. Son invention la plus prisée, le paratonnerre, avait plutôt pour but d’éviter l’électricité. Toutes les innovations suivent une évolution similaire : rejet, évitement, peur et, parfois, acceptation.
Aujourd’hui, trop de gens considèrent l’intelligence artificielle (IA) comme une nouvelle technologie magique mise en œuvre sans que l’on comprenne vraiment comment elle fonctionne. Tous considèrent l’IA comme spéciale et uniquement accessible des experts qui la maîtrisent et qui nous impressionnent. C’est cette pensée qui a donné naissance au mythe de l’IA, avec ses promesses de grandeur et son caractère hors de portée du commun des mortels.
La vérité, bien sûr, c’est que l’IA n’a rien de magique. Le terme « intelligence artificielle » a été inventé pour la première fois en 1956. Depuis, la technologie a progressé, déçu et est réapparue. Comme c’était le cas pour l’électricité, les avancées en matière d’IA passeront par des expériences de masse : la plupart échoueront, et celles qui seront couronnées de succès auront un impact important.
C’est là où nous nous trouvons aujourd’hui. Comme l’ont suggéré d’autres personnes, comme Andrew Ng, l’IA est la nouvelle électricité. En plus d’être omniprésente et de plus en plus accessible, l’IA améliore et modifie le monde du travail à l’international. Elle permet d’émettre des prévisions avec une précision extrême et d’automatiser les processus métier et la prise de décision. Son impact est vaste : meilleure expérience client, produits plus intelligents et services plus efficaces. En fin de compte, l’IA aura un impact économique pour les entreprises, les pays et la société.
Il est certain que les entreprises qui réalisent des expériences de masse dans le domaine de l’IA remporteront la prochaine décennie d’opportunités commerciales. Pour décomposer et aider à démystifier l’IA, vous devez prendre en compte deux éléments clés de la catégorie : les composants et le processus. En d’autres termes, vous devez identifier ce qui se cache derrière l’IA et comment l’adopter.
Tout comme l’électricité a été générée par des composants de base tels que des résistances, des condensateurs ou des diodes, l’IA est pilotée par des composants logiciels modernes :
Avec ces composants en main, davantage d’entreprises pourront obtenir de la valeur des données. Mais pour tirer pleinement parti de l’IA, vous devez également comprendre comment adopter et mettre en œuvre cette technologie. Pour ceux qui planifient leur migration, commencez par tenir compte de ces étapes fondamentales :
L’IA est en train de devenir aussi fondamentale que l’électricité, Internet et la téléphonie mobile, aujourd’hui pleinement intégrés à notre quotidien. Ne pas disposer d’une stratégie en matière d’IA en 2019, c’est comme ne pas élaborer de stratégie mobile en 2010, ou de stratégie Internet en 2000.
Espérons que lorsque vous vous remémorerez ce moment de l’histoire, vous pourrez le faire avec plaisir, en tant que personne ayant adopté les données comme nouvelle ressource et l’IA comme fonctionnalité pour l’exploiter.
______________________________________________
Une version de cet article a été publiée pour la première fois sur Informationweek.
