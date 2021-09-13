De la souscription à la gestion des sinistres, l’intelligence artificielle va transformer le secteur de l’assurance

Aux États-Unis seulement, l'assurance représente un secteur de 1 200 milliards de dollars et emploie 2,9 millions de personnes.

Historiquement, le secteur de l’assurance n’a pas ressenti les effets de la révolution numérique, en raison d’un environnement réglementaire strict, de l’échelle nécessaire pour créer un portefeuille de risques et du temps nécessaire pour établir une relation de confiance avec les clients. Cependant, dans une récente enquête menée par l’IBM Institute for Business Value (IBV), les dirigeants du secteur de l’assurance ont identifié l’évolution des forces du marché (telles que la concurrence accrue et les préférences changeantes des clients) comme le principal facteur affectant leur entreprise.

La fonction principale du secteur de l’assurance, à savoir la gestion des risques, est devenue plus complexe à mesure que les données clients continuent de s’accumuler. Les compagnies d’assurance collectent des données dispersées dans des unités commerciales cloisonnées, sous forme papier ou dans divers formats numériques non structurés. Dans cet environnement riche en données, les responsables de la souscription et de la gestion des sinistres n’ont pas immédiatement accès aux informations nécessaires pour prendre des décisions éclairées en interne et en externe, ce qui entraîne un épuisement professionnel et des erreurs coûteuses.

En fait, les travailleurs intellectuels consacrent 30 % de leur temps à trouver les informations nécessaires à l’accomplissement de leur travail. En raison du volume et de la complexité des données non structurées, l'analyse manuelle est fastidieuse, longue et coûteuse. Ce décalage informationnel rend le maintien de la conformité, l’évitement des amendes et la préservation de la réputation de la marque encore plus difficiles pour les compagnies d’assurance dans un environnement réglementaire en constante évolution.

Dans le secteur des assurances, les processus manuels ne peuvent tout simplement pas s’adapter à l’ampleur et à la rapidité de la croissance des activités. Afin d’améliorer leurs approches en matière de gestion des connaissances et de traitement du big data, les assureurs mettent en œuvre l’intelligence artificielle (IA) dans l’ensemble de leurs opérations afin de créer des expériences personnalisées de meilleure qualité pour leurs employés et leurs clients.

L’IA est l’avenir de l’assurance : une évaluation des risques plus intelligente, des opérations plus intelligentes

Au cours des prochaines années, les solutions d’automatisation et d’intelligence artificielle seront déployées dans tous les domaines du secteur des assurances. Certains assureurs permettent à leurs employés qualifiés de prendre des décisions plus éclairées et plus rapides grâce à des plateformes d’analyse de texte basées sur l’IA. Application à fort retour sur investissement de l’IA, une plateforme d’analyse de texte utilise le traitement automatique du langage naturel pour améliorer la productivité des employés en révélant des informations cachées dans les ensembles de données existants et en automatisant les décisions simples ou les requêtes de recherche en temps quasi réel. Ces gains d’efficacité permettent aux employés de se concentrer sur des tâches plus complexes et d’être plus réactifs, ce qui se traduit par une meilleure expérience client et une plus grande satisfaction de la clientèle.

Voyons comment les plateformes d'analytique de texte alimentées par l'IA peuvent transformer numériquement deux cas d’utilisation typiques pour les compagnies d'assurance :

Souscription

La technologie de l’IA peut accroître l’efficacité et automatiser les workflows en accélérant les processus de souscription, en déléguant les tâches nécessitant une attention humaine, en proposant plus rapidement de meilleures polices d’assurance fondées sur des données et en améliorant l’expérience client. Grâce à l’IA, les souscripteurs peuvent déterminer avec précision les tarifs optimaux en fonction de chaque client pour une gestion optimale des risques. Les modèles de tarification basés sur l’IA contribuent également à réduire le temps nécessaire à la mise en place de nouveaux cadres de tarification tout au long du cycle de souscription.

Les souscripteurs peuvent également utiliser des solutions d’IA pour obtenir rapidement des réponses et transmettre ces informations à leurs clients. Par exemple, les compagnies d’assurance peuvent déployer des chatbots en externe et en interne pour aider les travailleurs du savoir à fournir rapidement des informations pertinentes grâce à des expériences en ligne à distance pendant le processus d’évaluation des risques. Les employés peuvent également utiliser des algorithmes de machine learning pour améliorer les modèles actuariels traditionnels, ce qui permet une gestion des risques plus précise et plus cohérente. Les travailleurs du savoir peuvent alors se concentrer davantage sur les tâches « humaines » qui permettent aux clients de se sentir valorisés.

Traitement des demandes d'indemnisation

Dès qu'un client ouvre une réclamation d'assurance, la technologie de l'IA peut rationaliser le processus administratif grâce à l'automatisation des processus. Les employés peuvent utiliser des solutions de science des données et d'IA pour analyser des données numériques et en langage naturel, en référençant les informations pertinentes sur les polices d'assurance, les formulaires de soins de santé et d'autres documents d'entrée en cours de route. L'IA peut fournir des recommandations perspicaces basées sur l'analyse des données de gestion des sinistres, en aidant les travailleurs du savoir à déterminer les sinistres éligibles et le pourcentage de sinistres qui devrait être systématiquement payé. Ces informations accélèrent considérablement la prise de décision , ce qui peut conduire à de meilleures expériences pour les employés et l'expérience client .

Les machine learning peuvent repérer plus facilement les « signaux d’alarme » dans les réclamations frauduleuses et les données de gestion des risques, permettant ainsi aux travailleurs de consacrer plus de temps à des dossiers uniques. Le résultat global est que les réclamations d'assurance volumineuses et peu coûteuses, telles que les bris de pare-brise, peuvent être résolues rapidement, et les professionnels du savoir peuvent consacrer plus de temps à des réclamations plus complexes et à la détection des fraudes.

L’objectif final : des expériences personnalisées centrées sur le client grâce à l’intelligence artificielle

Grâce aux solutions d’IA, les assureurs peuvent obtenir une vue unique du client en temps quasi réel. Alors que les données client existent dans de nombreux systèmes traditionnels et cloisonnés, une architecture intégrant l’IA peut intégrer les jeux de données et recueillir des informations à partir de divers documents pour rendre les informations facilement accessibles à quiconque tout au long du cycle de vie de traitement des indemnisations ou de souscription.

Cette transparence crée une opportunité pour les assureurs de proposer des parcours clients centrés sur le client. Grâce à l’IA, les souscripteurs, les équipes de traitement des réclamations et les agents d’assurance ont accès à des informations plus approfondies sur les circonstances et les préférences de vie de chaque client, de sorte que chaque point de contact dans le cycle de vie du client devient l’occasion de fournir des publicités hautement personnalisées, des recommandations de polices, des devis et plus encore .

En intégrant pleinement les solutions d’IA dans leurs modèles économiques et leurs opérations, les assureurs peuvent donner aux travailleurs du savoir les informations nécessaires pour renforcer les relations clients existantes et porter l’expérience client à un niveau supérieur.

Les assureurs institutionnels bénéficient déjà de la confiance et de l’envergure nécessaires à leur activité actuelle. S’ils parviennent rapidement à intégrer l’IA et d’autres nouvelles technologies dans leurs opérations, en particulier en renforçant les capacités des travailleurs intellectuels, ils pourront faire face aux incertitudes actuelles et rivaliser avec les menaces provenant des start-ups « insurtech » et d’autres nouveaux entrants sur le marché.

