L’IA stimule l’innovation sur les mainframes dans le secteur public

Soixante ans après le lancement de la première famille de mainframe par IBM® System/360, ces ordinateurs restent très demandés. Rien qu'aux États-Unis, selon une étude récente, 89 % des gouvernements utilisent encore des mainframes d'une manière ou d'une autre.

L’IBM Institute for Business Value, en collaboration avec Oxford Economics, a interrogé 2 551 cadres informatiques mondiaux pour comprendre comment les mainframes sont utilisés à l’ère actuelle de l’intelligence artificielle (IA) et du cloud hybride. Ce groupe comprenait 255 dirigeants informatiques gouvernementaux.

Les résultats mettent en lumière le rôle central du mainframe dans l’avancement de l’innovation en IA, le soutien aux stratégies de cloud hybride et la transformation numérique dans le secteur public, où la sécurité, la fiabilité et l’évolutivité sont essentielles.