L’IA stimule l’innovation sur les mainframes dans le secteur public

Soixante ans après le lancement de la première famille de mainframe par IBM® System/360, ces ordinateurs restent très demandés. Rien qu'aux États-Unis, selon une étude récente, 89 % des gouvernements utilisent encore des mainframes d'une manière ou d'une autre.
L’IBM Institute for Business Value, en collaboration avec Oxford Economics, a interrogé 2 551 cadres informatiques mondiaux pour comprendre comment les mainframes sont utilisés à l’ère actuelle de l’intelligence artificielle (IA) et du cloud hybride. Ce groupe comprenait 255 dirigeants informatiques gouvernementaux.
Les résultats mettent en lumière le rôle central du mainframe dans l’avancement de l’innovation en IA, le soutien aux stratégies de cloud hybride et la transformation numérique dans le secteur public, où la sécurité, la fiabilité et l’évolutivité sont essentielles.
De nombreuses agences gouvernementales aux niveaux local, étatique et national, aux États-Unis et dans d’autres pays, continuent de s’appuyer sur les mainframes pour assurer divers services essentiels. Ces services incluent les systèmes fiscaux, les immatriculations des véhicules et les programmes d’avantages. Grâce à leur capacité inégalée à traiter d’immenses quantités de données rapidement, de manière fiable et sécurisée, les mainframes ont prouvé leur utilité et sont essentiels pour exploiter tout le potentiel de l’innovation fondée sur les données.
Cela est particulièrement vrai pour les systèmes utilisant Linux en open source avec des charges de travail hybrides cloud et IA, nécessitant un haut niveau de résilience et de flexibilité permettant l’innovation sur le mainframe.
Avec la quatrième génération d’IBM® LinuxONE, nous avons introduit plusieurs technologies. Ces éléments comprennent le Centre de sécurité et de conformité, qui simplifie la préparation aux audits ; des algorithmes résistants à l’informatique quantique pour aider à protéger les données à l’ère post-quantique ; et l’accélérateur intégré pour l’inférence IA sur le processeur IBM Telum ® conçu pour rendre l’IA transactionnelle plus pratique.
Dans une nouvelle étude, 90 % des responsables informatiques mondiaux interrogés dans le secteur public reconnaissent que les applications basées sur les mainframes continuent de jouer un rôle important dans le parcours de transformation numérique de leur organisation. L’étude révèle également que les responsables informatiques du secteur public considèrent le mainframe comme une plateforme inestimable pour le déploiement de l’IA d’entreprise. Ils l’utilisent pour stimuler l’innovation, améliorer la cybersécurité, rationaliser les opérations et moderniser les applications. Ce point de vue est étayé par des statistiques convaincantes tirées de l’étude :
En appliquant l’IA directement aux workloads transactionnelles sur le mainframe, les organisations gouvernementales peuvent découvrir de nouvelles informations, améliorer la productivité du personnel et maximiser la valeur de leurs systèmes centraux, générant ainsi des résultats commerciaux significatifs.
Les mainframes jouent également un rôle essentiel dans la réussite des stratégies de cloud hybride, permettant aux entreprises de déployer des workloads applicatifs dans les environnements informatiques les plus adaptés. 84 % des responsables informatiques gouvernementaux sondés approuvent cette approche, estimant qu’il est important que les mainframes s’intègrent facilement aux autres technologies.
Alors que l’ère du cloud hybride et de l’IA progresse, la pérennité du mainframe est plus évidente que jamais. Son rôle d’actif stratégique pour garantir la sécurité, la confidentialité des données et l’efficacité opérationnelle le rend indispensable pour les agences gouvernementales qui s’efforcent de moderniser et de fournir de nouveaux services tout en gérant les coûts.
En adoptant des stratégies de modernisation qui exploitent les forces du mainframe, les organisations du secteur public peuvent accélérer leur parcours de transformation numérique et ouvrir de nouvelles opportunités de croissance et d’innovation.
