Le guide de l’IA dans la gestion des services sur le terrain

La gestion des services sur le terrain (FSM) consiste à coordonner et superviser les ressources et le personnel d’une entreprise qui opèrent sur le terrain.

Grâce au machine learning, à l’analyse prédictive, au traitement automatique du langage naturel (NLP) et à la vision par ordinateur, l’IA permet aux entreprises de FSM d’automatiser, d’optimiser et d’améliorer leurs opérations au-delà des systèmes traditionnels basés sur des règles.

Les modèles FSM traditionnels s’articulent autour de plannings statiques, d’une répartition manuelle et de rapports a posteriori. Les plateformes FSM alimentées par l’IA analysent en continu les données provenant des capteurs de l’Internet des objets (IdO), des historiques de service, des registres de performance des actifs et des systèmes d’entreprise afin de favoriser une approche prédictive et plus automatisée.

En mettant en œuvre l’IA dans la gestion des services sur le terrain, les entreprises peuvent bénéficier d’une planification plus intelligente, d’une maintenance proactive, d’une plus grande autonomisation des techniciens et d’une expérience client améliorée. Les services sur le terrain passent ainsi du statut de centre de coûts à celui de fonction stratégique génératrice de revenus.