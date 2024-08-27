Par ailleurs, une publicité Volvo générée par l’IA et réalisée par un super-fan en juillet a été largement saluée pour sa créativité compte tenu du délai. Laszlo Gaal, un coloriste hongrois qui n’a aucun lien officiel avec Volvo, a utilisé l’outil de conversion de texte en vidéo de Runway pour créer une publicité Volvo complète en seulement 24 heures. Elle est devenue virale presque immédiatement.

Certaines industries sont plus proches d'un enthousiasme unanime à l'égard de l'IA générative. Les développeurs et ingénieurs logiciels, par exemple, utilisent plusieurs outils alimentés par l’IA pour coder plus rapidement, augmentant la productivité et réduisant les coûts à mesure que l’IA prend le dessus sur les tâches subordinaires.

Et au-delà du travail fastidieux, l'IA générative peut aider à créer des prototypes beaucoup plus rapidement, car les grands modèles de langage peuvent prendre en charge la documentation et le remaniement du code. Les développeurs sont ainsi libres de consacrer leur temps uniquement aux prototypes les plus prometteurs.

Mais qui a le dernier mot ? « Vous interrogez une bande de nerds sur l'art », explique Skyler Speakman, chercheur senior en recherche chez IBM, dans le podcast Mixture of Experts, en évoquant le point de vue « des artistes et des artisans ».

En l’occurrence, les créations sont mixtes. Si le camp des détracteurs est fort, d’autres constatent aussi que l’IA générative fait gagner un temps considérable, entre autres avantages.

Par exemple, dans le domaine du marketing de contenu, l’IA générative peut aider à créer des synthèses du contenu principal ou qui peuvent être facilement dérivées des éléments principaux, explique James Pate, Global SEO Strategist chez IBM.

L’équipe de Pate utilise IBM Watsonx pour remplir les métadonnées et les tags de milliers de pages de contenu qui doivent être migrées. Cela « nous a permis d'éviter de publier des pages sans description ou de retarder les migrations », explique Pate.

L’IA générative peut même stimuler et démocratiser la créativité, affirme Rogier Vijverberg, PDG de l’agence publicitaire SuperHeroes.

« L’IA générative permet aux créateurs du monde entier de visualiser leur imagination d’une manière qui n’était pas possible auparavant sans un budget important. »

Todd Cramer, responsable de la conception Web chez IBM.com, partage ce sentiment et souligne la capacité de l’IA générative à augmenter le prototypage rapide au sein de sa propre équipe de conception.

« Découvrir une variété de concepts créatifs avec Prompt engineering permet aux concepteurs de lancer des itérations conceptuelles en quelques secondes au lieu de plusieurs heures, ce qui améliore la créativité ainsi qu’une productivité/efficacité dans le processus de conception », explique T. Cramer.

La réalité est plus nuancée que celle de l’IA contre les humains, ajoute Vijverberg. « Il y a toujours des créateurs humains qui utilisent ces outils. » L’entreprise de Vijverberg a récemment recruté six « artistes IA », des créateurs particulièrement doués pour utiliser les derniers outils d’IA générative. Ces artistes IA font partie d’une nouvelle division de l’agence de Vijverberg, un collectif d’art numérique appelé Jimmy, qui représente les « meilleurs artistes CGI et IA du monde ».

Dans la même veine, Cramer voit la technologie comme un outil pratique, et non comme un remplaçant. « Les designers ne devraient pas craindre que l’IA générative leur prenne leur travail. Ils devraient s’inquiéter des concepteurs qui savent comment tirer parti de l’IA générative pour mieux travailler, affirme M. Cramer. Plutôt qu’un substitut au travail créatif, l’IA générative est un outil d’amélioration qui permet aux designers d’accélérer la créativité, la productivité et l’exécution en les intégrant aux bonnes parties du processus de conception. »

Même Procreate, qui a fait les gros titres en affirmant qu'elle n'utiliserait jamais l'IA, a fait quelques concessions trois jours après son premier message sur le X.

En réponse aux commentaires mettant en avant les gains de productivité liés à l’IA, Procreate a écrit :

« Nous comprenons que certains outils d'IA peuvent contribuer à la productivité. Nous n’avons aucun problème avec ceux-ci, à condition qu’ils effectuent le travail ennuyeux ou dangereux et que les données proviennent de sources éthiques. Nous aimerions simplement découvrir les outils d'IA afin de créer des outils encore meilleurs pour les artistes. »

Vous en voulez plus ? Une nouvelle étude examine ce qui se passe lorsque ChatGPT est utilisé pour aider les humains dans un ensemble de tâches créatives.