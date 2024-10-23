Les hallucinations liées à l’IA peuvent mettre en danger votre cybersécurité

Pour simplifier, on parle d’hallucination de l’IA lorsqu’un grand modèle de langage (LLM), tel qu’un outil d’IA générative, fournit une réponse incorrecte. Parfois, la réponse est fabriquée de toutes pièces (par exemple, inventer un article de recherche qui n’existe pas). Dans d’autres cas, ce n’est pas la bonne réponse, comme lors des échecs de Bard.

Les raisons des hallucinations sont variées, mais la principale est que les données utilisées pour entraîner le modèle sont incorrectes. L’IA est aussi précise que les informations qu’elle ingère. Le biais d’entrée est également une cause majeure. Si les données utilisées pour l’entraînement contiennent des biais, le LLM détectera des schémas qui n’existent pas réellement, ce qui entraîne des résultats incorrects.

Alors que les entreprises et les consommateurs se tournent de plus en plus vers l’IA pour l’automatisation et la prise de décision, en particulier dans des domaines clés tels que la santé et la finance, le risque d’erreur est non sans gravité. Selon Gartner, les hallucinations de l’IA compromettent tant la prise de décision que la réputation des marques. En outre, les hallucinations de l’IA contribuent à la diffusion d’informations erronées. Qui plus est, chaque hallucination de l’IA pousse les gens à ne plus s’y fier, ce qui a de nombreuses conséquences, et les entreprises se tournent de plus en plus vers cette technologie.

Aussi tentant qu’il soit d’avoir une confiance aveugle en l’IA, il est important d’adopter une approche équilibrée lors de son utilisation. En prenant des précautions pour réduire les hallucinations de l’IA, les entreprises peuvent mettre en balance ses avantages et les complications possibles.