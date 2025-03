Pour M. Ammirati, l’opportunité la plus intéressante à l’heure actuelle ne réside pas nécessairement dans les modèles de fondation eux-mêmes, mais dans les applications créées sur la base de LLM. Certains pourraient dédaigneusement qualifier ces applications de « wrappers LLM », les considérant comme des LLM reconditionnés, qu’aucune nouvelle capacité notable ne vient améliorer.

Mais les applications peuvent être dédiées à des tâches d’entreprise spécifiques, s’appuyant sur des prompts ou des modèles prédéfinis qui guident le modèle pour produire des sorties plus pertinentes, répondant à des besoins spécifiques. Cela implique souvent l’application de connaissances du domaine.

Ces outils peuvent offrir des interfaces de programmation d’applications (API) simplifiées et des interfaces intuitives. Ainsi, les développeurs peuvent intégrer plus facilement des fonctions LLM dans des applications existantes sans avoir à gérer de configurations complexes : gestion des appels d’API, gestion des jetons ou configuration des paramètres.

Ne cherchez pas plus loin que le rapport de la société de capital-risque Sequoia Capital, publié en octobre 2024, pour confirmer la valeur des applications basées sur des LLM :

« Il y a deux ans, de nombreuses entreprises de la couche applicative étaient tournées en dérision et qualifiées de "simples wrappers construits sur GPT-3". Aujourd’hui, ces wrappers s’avèrent être l’une des seules méthodes fiables pour créer une valeur durable. Les "wrappers" ont évolué pour devenir des "architectures cognitives". »2

M. Ammirati a cofondé une start-up en phase de démarrage dont l’objectif était de proposer un outil de ce type aux entrepreneurs et autres innovateurs.

« J’ai beaucoup travaillé aux côtés d’entreprises dans le cadre du Corporate Startup Lab que je dirigeais à l’université Carnegie Mellon, et je me suis rendu compte que beaucoup de ces groupes de R&D essayaient également de capitaliser sur leurs inventions. »

Growth Signals est un outil destiné aux dirigeants et aux chercheurs qui souhaitent déterminer comment appliquer au mieux les ressources de recherche et développement (R&D). Il utilise l’IA pour analyser le paysage concurrentiel, rédige des synthèses technologiques, guide les sessions de brainstorming et peut même utiliser des agents pour explorer les dernières actualités et les recherches nouvellement publiées.

« Il vous aide à traduire les signaux du marché et les signaux technologiques en concepts méritant d’être explorés. Il vous permet ensuite de gérer et d’affiner ces concepts et d’en effectuer une validation précoce. »

L’innovation ne se limite pas à proposer de nouvelles idées : il s’agit de les proposer en premier. Et si un outil pouvait aider les innovateurs à y parvenir plus rapidement, peut-être que les ressources investies dans ce que l’on appelle un « wrapper LLM » seraient de l’argent bien dépensé.

M. Ammirati cite deux autres start-ups : Cove et Glean qui évoluent dans cet espace. Elles visent toutes deux à pousser l’expérience utilisateur au-delà du chatbot dont nous avons l’habitude lorsque nous interagissons avec des LLM. Au lieu de robots, elles utilisent l’IA pour offrir un espace de travail visuel multidimensionnel conçu sur mesure pour les fonctions courantes de l’entreprise.

C’est une période intéressante pour gérer une petite entreprise. Alors que les entrepreneurs et les innovateurs recherchent les meilleurs outils d’IA pour optimiser les workflows, automatiser les tâches répétitives, faciliter les recherches et gérer les projets et d’autres opérations métier, nous pouvons nous attendre à un afflux de nouveaux produits de type « picks and shovels ». Ces outils donneront aux entrepreneurs l’élan nécessaire pour entrer sur le marché et devenir rentables plus rapidement.