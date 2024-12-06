Éthique et gouvernance de l’IA en 2025 : Questions-réponses avec Phaedra Boinodiris

Alors que nous approchons de la fin d’une année apparemment ininterrompue d’innovations, de scandales et d’émerveillements dans le domaine de l’IA, l’éthique et la gouvernance de cette technologie n’ont jamais été aussi importantes ni aussi incertaines. Dans cette séance de questions-réponses en trois parties, nous nous tournons vers Phaedra Boinodiris, responsable mondiale de l’IA digne de confiance chez IBM Consulting, pour un aperçu de ses prévisions pour 2025.
C’est simple : la maîtrise de l’IA. La maîtrise de l’IA désigne la capacité de comprendre, d’utiliser et d’évaluer l’intelligence artificielle. L’IA est devenue omniprésente dans l’actualité ; chaque jour nous apporte un nouveau titre digne de la science-fiction. Pourtant, les gens du monde entier, dans tous les types de rôles et de secteurs, ne savent toujours pas qu’ils l’utilisent. Ainsi, même s’il est essentiel de résoudre les problèmes les plus médiatisés (et très réels) comme les algorithmes biaisés, la confidentialité des données, l’impact environnemental, les pertes d’emplois, etc., rien de tout cela ne peut être accompli sans un monde sensibilisé à l’IA, du monde du travail aux gouvernements en passant par les systèmes scolaires et au-delà.
La responsabilité arrive juste après. Nous avons besoin de personnes occupant des postes de pouvoir financés, qui soient tenues responsables des résultats de ces modèles.
Que les équipes de développement reconnaissent que la création d’une IA éthique n’est pas un problème strictement technique, mais un problème socio-technique, et que l’équipe qui conçoit le modèle doit être multidisciplinaire et non cloisonnée. Depuis des décennies, nous disons que ceux qui n’ont pas d’expertise métier traditionnelle n’ont pas leur place dans la salle. C’est une énorme erreur.
Pour élaborer de manière responsable des modèles d’IA qui, soit dit en passant, sont aussi des modèles plus précis, vous avez besoin d’une équipe qui ne soit pas composée uniquement de data scientists, capables d’intervenir dès le départ sur des questions telles que « cette IA résout-elle le problème que nous voulons qu’elle résolve ? S’agit-il bien des bonnes données selon les experts du domaine ? Quels sont ses effets involontaires ? Comment pouvons-nous atténuer ces effets ? » Faites appel à des experts en linguistique et en philosophie, à des parents, à des jeunes, à des personnes ordinaires ayant des expériences de vie différentes et provenant de différents milieux socio-économiques. Plus la variété est grande, mieux c’est. Ce n’est pas une question de moralité, c’est une question de mathématiques.
À travers le monde, nous assistons à l’éternel va-et-vient entre innovation et conformité en ce qui concerne l’IA. Je reviens tout juste d’une présentation à la Commission trilatérale européenne, et je suis très inspirée par la vision audacieuse de l’UE pour l’IA.
Il est vrai que l’UE consacre actuellement beaucoup moins de capital d’investissement à l’IA que les États-Unis, et j’espère vraiment que cela changera bientôt. Je pense que l’UE a une énorme opportunité de redoubler d’efforts pour montrer au monde comment permettre aux experts de différents domaines d’avoir plus de contrôle sur les données et sur la manière dont elles sont utilisées pour entraîner l’IA. Je pense que l’UE pourrait montrer au monde comment avoir des approches holistiques de la maîtrise de l’IA qui englobent des programmes multidisciplinaires. Elle pourrait montrer au monde comment certifier des auditeurs tiers capables de tenir les organisations responsables des modèles non conformes.
J’ai l’impression que l’Europe est à l’avant-garde à bien des égards en matière de gouvernance de l’IA, et j’espère que d’autres pays lui emboîteront le pas. L’engagement de l’Europe à intégrer des principes éthiques dans le développement de l’IA est sans égal. On met l’accent sur les droits humains en matière de protection de la vie privée, de promotion de la transparence et d’atténuation des préjugés indésirables. Et la collaboration interdisciplinaire est immense avec des programmes comme Horizon Europe et « Comment changer le monde » ainsi que les efforts de l’UE pour forger des alliances avec des pays et organisations partageant les mêmes idées.
L’IA responsable ne concerne pas seulement ce que nous pouvons construire, mais aussi pourquoi et comment nous le construisons. La diversité, l’équité et l’inclusion sont au cœur d’une stratégie d’innovation en IA non seulement parce que c’est la voie éthique, mais aussi parce que la diversité des perspectives favorise une résolution de problèmes plus créative, l’accès équitable assure un impact sociétal plus large et un design inclusif réduit les biais indésirables, créant une technologie qui convient à tous.
