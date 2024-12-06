Éthique et gouvernance de l’IA en 2025 : Questions-réponses avec Phaedra Boinodiris

À travers le monde, nous assistons à l’éternel va-et-vient entre innovation et conformité en ce qui concerne l’IA. Je reviens tout juste d’une présentation à la Commission trilatérale européenne, et je suis très inspirée par la vision audacieuse de l’UE pour l’IA.

Il est vrai que l’UE consacre actuellement beaucoup moins de capital d’investissement à l’IA que les États-Unis, et j’espère vraiment que cela changera bientôt. Je pense que l’UE a une énorme opportunité de redoubler d’efforts pour montrer au monde comment permettre aux experts de différents domaines d’avoir plus de contrôle sur les données et sur la manière dont elles sont utilisées pour entraîner l’IA. Je pense que l’UE pourrait montrer au monde comment avoir des approches holistiques de la maîtrise de l’IA qui englobent des programmes multidisciplinaires. Elle pourrait montrer au monde comment certifier des auditeurs tiers capables de tenir les organisations responsables des modèles non conformes.

J’ai l’impression que l’Europe est à l’avant-garde à bien des égards en matière de gouvernance de l’IA, et j’espère que d’autres pays lui emboîteront le pas. L’engagement de l’Europe à intégrer des principes éthiques dans le développement de l’IA est sans égal. On met l’accent sur les droits humains en matière de protection de la vie privée, de promotion de la transparence et d’atténuation des préjugés indésirables. Et la collaboration interdisciplinaire est immense avec des programmes comme Horizon Europe et « Comment changer le monde » ainsi que les efforts de l’UE pour forger des alliances avec des pays et organisations partageant les mêmes idées.

L’IA responsable ne concerne pas seulement ce que nous pouvons construire, mais aussi pourquoi et comment nous le construisons. La diversité, l’équité et l’inclusion sont au cœur d’une stratégie d’innovation en IA non seulement parce que c’est la voie éthique, mais aussi parce que la diversité des perspectives favorise une résolution de problèmes plus créative, l’accès équitable assure un impact sociétal plus large et un design inclusif réduit les biais indésirables, créant une technologie qui convient à tous.

