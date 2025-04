À ce stade, les applications d’entreprise évoluent vers un cadre plus intelligent et collaboratif. L’interface utilisateur conventionnelle passe au second plan, devenant un outil principalement destiné aux professionnels de l’informatique et aux superutilisateurs. Les agents d’IA automatisent la plupart des interactions humain-logiciel, fournissant des conseils étape par étape et mettant en évidence les goulots d’étranglement. Mais une perspective humaine est toujours de mise pour les décisions critiques. Voici les principales fonctionnalités attendues à ce stade :

Agents en tant qu’interfaces : les interfaces conversationnelles dominent les interactions utilisateur, minimisant ainsi la dépendance à l’égard des interfaces utilisateur traditionnelles.

Communication interagent : les agents d’IA de différentes plateformes logicielles communiquent de façon fluide à l’aide de protocoles normalisés qui s’apparentent au protocole HTTP.

Intégration dynamique : les intégrations manuelles entre produits logiciels deviennent obsolètes, car les agents d’IA échangent des informations en temps réel. Cette évolution permet aux professionnels de l’informatique de se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée, telles que la stratégie et l’innovation, plutôt que sur la maintenance et le dépannage de routine. Les workflows organisationnels deviennent également plus agiles, car la communication fluide entre les agents d’IA réduit les goulets d’étranglement et accélère les processus de prise de décision.