Réduisez les risques et gagnez en efficacité grâce à la modélisation de scénarios améliorée par l’IA pour l’analyse prospective

La gestion des changements réglementaires (RCM) est essentielle pour permettre aux entreprises de maintenir leur conformité avec les réglementations en constante évolution et d’atténuer les risques potentiels. Et au cœur de cette pratique se trouve l’analyse prospective, qui consiste à identifier, évaluer et hiérarchiser les risques nouveaux et émergents susceptibles d’affecter la posture de risque des entreprises.

La modélisation de scénarios est un outil puissant de l’analyse prospective, qui utilise les données et l’analytique pour simuler de potentiels scénarios futurs et leurs implications. L’IA générative transforme la modélisation de scénarios pour l’analyse prospective de RCM en améliorant la précision, l’efficacité et les informations stratégiques.