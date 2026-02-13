Partout dans le monde, on demande aux responsables des ressources humaines (RH) du secteur public d’en faire plus, souvent avec moins de ressources, des systèmes vieillissants et une main-d’œuvre en constante évolution. Les employés attendent la même aisance et la même clarté dont ils bénéficient en tant que consommateurs, tandis que les équipes RH travaillent sans relâche en coulisses pour garantir l’exactitude des salaires, l’accessibilité des avantages, le respect des politiques et le soutien des personnes.
Ce défi n’est pas seulement un problème de technologie. Il concerne l’humain.
L’intelligence artificielle a fait son apparition dans le secteur public à un moment où les agences subissent une réelle pression pour moderniser non seulement les systèmes, mais aussi l’expérience du travail. La plupart des responsables du secteur public reconnaissent le potentiel de l’IA. Le défi consiste désormais à aller au-delà de l’expérimentation pour trouver des solutions qui aident réellement les professionnels des ressources humaines à mieux servir les gens.
Au cours de l’année écoulée, l’activité de l’IA dans le secteur public s’est rapidement accélérée. Les nouvelles politiques, les pénuries de main-d’œuvre, les programmes de modernisation et l’urgence publique ont poussé les agences à tester des outils dans les domaines des ressources humaines, de l’informatique, de la finance, de l’approvisionnement et des opérations.
Pour les responsables des ressources humaines, cet essor est à la fois source d’opportunités et de tensions.
De nombreuses agences jonglent avec plusieurs projets pilotes à la fois, chacun ayant sa propre interface, son propre modèle de données et sa propre approche de la gouvernance. Pour les équipes RH déjà débordées, ce processus crée souvent plus, et non moins de complexité :
Comme l’a dit un responsable des ressources humaines du secteur public, « nous n’avons pas besoin de plus de pilotes. Nous avons besoin de quelque chose qui aide nos effectifs et que nous puissions soutenir. »
Les RH du secteur public n’ont pas le luxe de pouvoir « avancer vite et casser des choses ». Chaque changement doit s’opérer dans des cadres réglementaires stricts, des exigences FedRAMP et de résidence des données aux règles syndicales, aux structures salariales et à la protection du personnel.
Cela signifie que les responsables des ressources humaines ont une double responsabilité : améliorer le service aux employés et protéger la confiance, la conformité et l’intégrité institutionnelle. Toute solution d’IA doit respecter les deux.
L’IA dans les RH du secteur public n’est efficace que lorsqu’elle commence par les personnes, et non par des plateformes.
Lorsqu’elle est mise en œuvre de manière responsable, l’IA peut atténuer les frictions quotidiennes des employés et donner aux professionnels des ressources humaines la marge de manœuvre nécessaire pour accomplir le travail pour lequel ils sont entrés dans la fonction publique.
En pratique, cela peut se manifester de plusieurs manières.
Au lieu de rechercher des documents sur les politiques ou d’attendre au téléphone, les employés peuvent obtenir des conseils clairs et précis sur leur salaire, leurs avantages sociaux, leurs congés ou les événements de la vie, lorsqu’ils en ont besoin, en langage clair. Cela signifie moins de frustration pour les employés, et moins de demandes répétitives pour les équipes RH.
L’IA peut prendre en charge les tâches routinières et transactionnelles (répondre aux questions courantes, acheminer les demandes, lancer les mises à jour), permettant ainsi aux professionnels RH de consacrer plus de temps à la gestion des cas complexes, au bien-être du personnel, aux relations de travail et aux besoins stratégiques.
Au lieu de fournir des rapports statiques, l’IA aide les dirigeants à comprendre les lacunes en matière de compétences, les risques liés à la retraite et les tendances en matière de main-d’œuvre en temps réel, ce qui permet une planification proactive à la place des mesures correctives.
Lorsque les agences modernisent leurs systèmes de paie, d’avantages sociaux ou de ressources humaines, les employés ressentent souvent de l’incertitude et de l’anxiété. L’IA peut servir de guide en répondant aux questions, en expliquant ce qui change et en aidant les gens à faire face aux transitions en toute confiance.
Ce ne sont pas des promesses d’avenir. Il s’agit de capacités déjà utilisées aujourd’hui, qui apportent une valeur tangible aux équipes RH et aux employés du secteur public.
Pourquoi les gouvernements choisissent IBM : expérience, évolutivité et confiance
De nombreux fournisseurs proposent l’IA. Rares sont ceux qui comprennent véritablement les besoins des RH du secteur public.
Le parcours « Client Zéro » d’IBM reflète ce qu’il faut pour moderniser les ressources humaines à l’échelle mondiale. Le processus inclut le changement culturel, la refonte des workflows, les défis d’adoption et le gain de confiance nécessaires pour que l’IA fonctionne concrètement. Pour les responsables du secteur public, cet aspect est important. Il montre ce qui est possible et ce qu’il faut faire pour y parvenir.
Depuis plus d’une décennie, IBM fournit des services RH au secteur public, soutenant à lui seul environ un demi-million d’employés fédéraux. Les modèles d’IA d’IBM sont entraînés et ajustés sur des politiques RH publiques réelles, ce qui garantit une précision, une cohérence et une confiance que les solutions génériques ne peuvent pas offrir.
Les capacités d’IA soutenues par IBM aident activement les agences à améliorer la prestation de services RH et à se préparer à d’importants efforts de modernisation, notamment l’un des premiers déploiements de nouveaux systèmes de paie fédéraux depuis près de vingt ans.
Cette IA est ancrée dans des opérations réelles, de vraies politiques et de vraies personnes.
