Lorsque les agences modernisent leurs systèmes de paie, d’avantages sociaux ou de ressources humaines, les employés ressentent souvent de l’incertitude et de l’anxiété. L’IA peut servir de guide en répondant aux questions, en expliquant ce qui change et en aidant les gens à faire face aux transitions en toute confiance.

Ce ne sont pas des promesses d’avenir. Il s’agit de capacités déjà utilisées aujourd’hui, qui apportent une valeur tangible aux équipes RH et aux employés du secteur public.

Pourquoi les gouvernements choisissent IBM : expérience, évolutivité et confiance

De nombreux fournisseurs proposent l’IA. Rares sont ceux qui comprennent véritablement les besoins des RH du secteur public.

Le parcours « Client Zéro » d’IBM reflète ce qu’il faut pour moderniser les ressources humaines à l’échelle mondiale. Le processus inclut le changement culturel, la refonte des workflows, les défis d’adoption et le gain de confiance nécessaires pour que l’IA fonctionne concrètement. Pour les responsables du secteur public, cet aspect est important. Il montre ce qui est possible et ce qu’il faut faire pour y parvenir.

Depuis plus d’une décennie, IBM fournit des services RH au secteur public, soutenant à lui seul environ un demi-million d’employés fédéraux. Les modèles d’IA d’IBM sont entraînés et ajustés sur des politiques RH publiques réelles, ce qui garantit une précision, une cohérence et une confiance que les solutions génériques ne peuvent pas offrir.

Les capacités d’IA soutenues par IBM aident activement les agences à améliorer la prestation de services RH et à se préparer à d’importants efforts de modernisation, notamment l’un des premiers déploiements de nouveaux systèmes de paie fédéraux depuis près de vingt ans.

Cette IA est ancrée dans des opérations réelles, de vraies politiques et de vraies personnes.

